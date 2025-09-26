Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Gây tê thành công cho người đàn ông 46 tuổi, nặng 134 kg nhiều bệnh

Ca bệnh này khẳng định gây tê dưới siêu âm là lựa chọn tối ưu cho những bệnh nhân béo phì, nhiều bệnh lý kèm theo.

Thúy Nga

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện 19-8 vừa thực hiện thành công kỹ thuật gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới hướng dẫn siêu âm cho bệnh nhân nam 46 tuổi, cao 1m60, nặng 134kg, có nhiều bệnh lý phức tạp: Hen phế quản, khó thở khi nằm ngửa, Malampati độ III (tiên lượng đặt nội khí quản khó).

gay-te-1.jpg
Ê- kíp thực hiện gây tê cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương cánh tay. Tuy nhiên, thách thức của ca phẫu thuật này là: Bệnh nhân béo phì mức độ nặng, mốc giải phẫu mờ, khó xác định. Người bệnh gặp nguy cơ cao nếu gây mê toàn thân do hen phế quản, đặt nội khí quản khó; Nguy cơ biến chứng trong và sau mổ.

Để phẫu thuật cho bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra giải pháp: Với sự hỗ trợ của máy siêu âm Esaote (Italy), ê-kíp gây mê đã tiến hành gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới siêu âm.

gay-te-2.jpg

Kết quả gây tê thành công; Phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân tỉnh, hoàn toàn không đau. Bệnh nhân Không phải đặt nội khí quản, tránh nguy cơ biến chứng hô hấp. Hậu phẫu nhẹ nhàng, bệnh nhân hồi phục nhanh.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức – Bệnh viện 19-8 cho biết, ưu điểm vượt trội của gây tê dưới hướng dẫn siêu âm: Xác định chính xác đường kim và vị trí thần kinh; Giảm đáng kể lượng thuốc tê; Hạn chế biến chứng: tiêm nhầm mạch máu, tổn thương thần kinh, suy hô hấp. Đảm bảo cuộc mổ an toàn – bệnh nhân tỉnh táo – hậu phẫu êm dịu.

gay-te-3.jpg
Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ca bệnh này khẳng định gây tê dưới siêu âm là lựa chọn tối ưu cho những bệnh nhân béo phì, nhiều bệnh lý kèm theo.

#gây tê đám rối thần kinh cánh tay #phẫu thuật béo phì #gây mê dưới hướng dẫn siêu âm #bệnh nhân béo phì nặng #giảm nguy cơ biến chứng hô hấp #siêu âm Esaote Italy

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã báo cáo vụ bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau gây tê

Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa báo cáo cụ thể về trường hợp bệnh nhi 6 tháng tuổi tử vong sau khi tiếp nhận từ phòng khám tư.

Vụ bé 6 tháng tuổi tử vong sau gây tê ở Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khẩn trương báo cáo, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc, trong quá trình bé chuyển từ phòng khám tư vào bệnh viện cấp cứu.

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã báo cáo cụ thể về trường hợp bệnh nhi 6 tháng tuổi tử vong sau khi tiếp nhận từ phòng khám tư.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Liệt tứ chi vì viêm tủy sống

Viêm tủy sống hiếm khi ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở cột sống nhưng tạo áp xe ngoài màng cứng gây áp lực lên các yếu tố thần kinh.

“Việc tự tiêm, bấm huyệt, uống thuốc kéo dài khi bị đau lưng, cổ.... làm mất “thời gian vàng” điều trị viêm tủy sống, tổn thương không thể phục hồi. Cái giá phải trả là liệt, thở máy, thậm chí tử vong”, ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não vì mũi tiêm đau mỏi cổ vai gáy

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tưởng liệt do thoát vị đĩa đệm không ngờ u tủy ngực

U tuỷ ngực phát triển hoặc chèn ép vào ống sống dẫn đến các vấn đề về thần kinh, gây tê liệt, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Tinh thần thép sau 3 tháng kiên trì thoát liệt do u tủy ngực

Từ Phú Yên vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để điều trị bệnh lý u tuỷ ngực gây yếu liệt hai chân, với “tinh thần thép” bà N.T.H (59 tuổi) đã hồi phục ngoạn mục ngoài dự kiến. Sau gần 3 tháng kiên trì điều trị và tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật, bà có thể độc lập di chuyển bằng khung tập đi, chiến thắng căn bệnh tưởng chừng khiến bà nằm liệt một chỗ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, giảm thiểu di chứng, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, giảm thiểu di chứng, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.