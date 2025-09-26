Gây tê thành công cho người đàn ông 46 tuổi, nặng 134 kg nhiều bệnh

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện 19-8 vừa thực hiện thành công kỹ thuật gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới hướng dẫn siêu âm cho bệnh nhân nam 46 tuổi, cao 1m60, nặng 134kg, có nhiều bệnh lý phức tạp: Hen phế quản, khó thở khi nằm ngửa, Malampati độ III (tiên lượng đặt nội khí quản khó).

Ê- kíp thực hiện gây tê cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương cánh tay. Tuy nhiên, thách thức của ca phẫu thuật này là: Bệnh nhân béo phì mức độ nặng, mốc giải phẫu mờ, khó xác định. Người bệnh gặp nguy cơ cao nếu gây mê toàn thân do hen phế quản, đặt nội khí quản khó; Nguy cơ biến chứng trong và sau mổ.

Để phẫu thuật cho bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra giải pháp: Với sự hỗ trợ của máy siêu âm Esaote (Italy), ê-kíp gây mê đã tiến hành gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới siêu âm.

Kết quả gây tê thành công; Phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân tỉnh, hoàn toàn không đau. Bệnh nhân Không phải đặt nội khí quản, tránh nguy cơ biến chứng hô hấp. Hậu phẫu nhẹ nhàng, bệnh nhân hồi phục nhanh.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức – Bệnh viện 19-8 cho biết, ưu điểm vượt trội của gây tê dưới hướng dẫn siêu âm: Xác định chính xác đường kim và vị trí thần kinh; Giảm đáng kể lượng thuốc tê; Hạn chế biến chứng: tiêm nhầm mạch máu, tổn thương thần kinh, suy hô hấp. Đảm bảo cuộc mổ an toàn – bệnh nhân tỉnh táo – hậu phẫu êm dịu.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC