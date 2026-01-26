Hiện chưa rõ đợt triệu hồi lỗi do nguy cơ chết máy tại Trung Quốc có ảnh hưởng đến những chiếc xe SUV Jaecoo J7 đang bán ở Việt Nam hay không.

Video: Đánh giá Jaecoo J7 Flagship đang bán ở Việt Nam.

Chery đã nộp kế hoạch triệu hồi lên Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc đối với một số xe do phát hiện lỗi an toàn tiềm ẩn. Theo Y-Auto, đợt triệu hồi được đăng ký với mã S2026M0007V vào ngày 23/1/2026 tại Trung Quốc.

Đợt triệu hồi này được áp dụng cho 1.108 xe, bao gồm Chery Tansuo 06 và Tiggo 7 1.6T hoàn toàn mới, được sản xuất trong giai đoạn từ 1/4 đến 8/12/2025. Mẫu Tansuo 06 vốn đang được xuất khẩu và phân phối ở thị trường quốc tế như Việt Nam dưới tên Jaecoo J7. Cả hai đều thuộc phân khúc SUV cỡ C của Chery tại Trung Quốc.

Jaecoo J7 đang bán ở Việt Nam bị triệu hồi hàng loạt tại Trung Quốc.

Trong đó, Chery Tiggo 7 1.6T có các phiên bản như Tiggo 7 Sport và Tiggo 7 Plus, giá bán từ 87.900-91.900 Nhân dân tệ (khoảng 307-321 triệu đồng). Jaecoo J7 sử dụng cấu hình động cơ 1.6T, giá cao nhất lên tới 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 489 triệu đồng) ở thị trường Trung Quốc.

Theo Chery, kẹp giữ dây nhánh của bộ điều khiển điện tử động cơ (ECU) của một số xe trong diện ảnh hưởng có thể đã bị cố định không đúng cách trong quá trình sản xuất. Việc cố định không đạt yêu cầu có thể khiến bó dây điện bị cọ xát theo thời gian. Nếu mức độ mài mòn vượt quá giới hạn, xe có thể bị chết máy khi đang di chuyển, tiềm ẩn rủi ro an toàn cho người ngồi trên xe và các phương tiện khác.

Chery cho biết sẽ kiểm tra miễn phí cụm dây nhánh ECU trên toàn bộ xe thuộc diện triệu hồi. Nếu phát hiện kẹp giữ lắp sai hoặc dây điện có dấu hiệu hư hỏng, hãng sẽ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí cho khách hàng. Chủ xe sẽ được thông báo thông qua các đại lý ủy quyền bằng thư bảo đảm, điện thoại hoặc tin nhắn. Đợt triệu hồi có hiệu lực ngay từ ngày 23/1/2026.

Jaecoo J7 và Chery Tiggo 7 1.6T đều là SUV cỡ C, sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, cho công suất tối đa khoảng 194 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Hai mẫu xe này có kích thước, số chỗ ngồi và khả năng vận hành tương đồng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược SUV của Chery tại thị trường Trung Quốc.

Hiện chưa rõ đợt triệu hồi tại Trung Quốc có ảnh hưởng đến những chiếc Jaecoo J7 đang bán ở Việt Nam hay không. Tại Việt Nam, Jaecoo J7 hiện có 3 phiên bản là Flagship, Flagship PHEV và AWD Individual. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản này là 799 triệu, 849 triệu và 969 triệu đồng.

2 phiên bản Flagship và AWD Individual sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L như trên. Trong khi đó, phiên bản Flagship PHEV được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid có tên Super Hybrid System (SHS), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 342 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 525 Nm. Ngoài ra, xe còn có hộp số DHT chuyên biệt cho xe hybrid và pin lithium-sắt-photphat (LFP) với dung lượng 18,3 kWh.

Nhờ đó, Jaecoo J7 PHEV có thể chạy 90 km bằng pin đồng thời chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 1 lít/100 km khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Sau khi sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng, xe có thể di chuyển quãng đường lên đến 1.300 km theo tiêu chuẩn WLTP.