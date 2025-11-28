Khách hàng nói gì về Omoda & Jaecoo sau 1 năm trải nghiệm J7 SHS

Theo anh Nguyễn Ngọc Minh Đức, từ khi sở hữu Jaecoo J7 SHS, anh đi hơn 8.000 km nhưng chỉ đổ xăng đúng 5 lần – con số khiến chính anh cũng phải bất ngờ.

Video: Dánh giá xe SUV Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam.

Trong bối cảnh người Việt ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và xu hướng “xanh hóa” giao thông, nhưng hạ tầng trạm sạc vẫn chưa phổ biến, những mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) trở thành lựa chọn cân bằng – vừa tiết kiệm, vừa tiện dụng. Và Jaecoo J7 SHS nổi lên như một đại diện điển hình, được chứng minh bằng chính trải nghiệm thực tế từ khách hàng sau một năm sử dụng.

“8.000 km chỉ đổ xăng 5 lần”

Nhắc đến tính kinh tế, anh Nguyễn Ngọc Minh Đức là người có minh chứng rõ ràng nhất. Từ khi sở hữu Jaecoo J7 SHS, anh đi hơn 8.000 km nhưng chỉ đổ xăng đúng 5 lần – con số khiến chính anh cũng bất ngờ. “Ngày nào tôi cũng đi làm gần 100 km nhưng gần như không tốn xăng, vì xe chạy điện thuần 85–130 km mỗi lần sạc tùy điều kiện.” anh chia sẻ. Điều khiến anh thích nhất là không cần lo trạm sạc. “Đi xa cứ đổ xăng mà chạy, chẳng phải nghĩ xem đường này có sạc hay không. Nhưng đi phố thì xe lại chạy điện hoàn toàn. Tiết kiệm đến mức… khó tin. Hay có thể gọi đây là chiếc xe điện không sạc”.

Chủ nhân xe Jaecoo J7 SHS đi hơn 8.000 km nhưng chỉ đổ xăng đúng 5 lần.

Trong những ngày Sài Gòn nóng 38 độ, anh thường bật điều hòa và nghỉ trưa trên xe. “Ngồi cả ngày trong xe mát lạnh mà pin vẫn còn. Mẹ tôi còn đùa: ‘Xe gì mà sướng như phòng mini có ghế massage’. Lúc đó tôi thấy mình mua đúng xe.”

Khi công nghệ trở thành trải nghiệm sống tinh tế cùng J7 SHS

Anh Minh Đức vốn đam mê camping, và J7 SHS trở thành “trợ thủ đắc lực” theo đúng nghĩa đen. Nhờ khả năng xuất điện tối đa 3000W, gia đình anh có thể dùng: máy lạnh di động, bếp nướng, thiết bị chiếu sáng, đồ dùng dã ngoại …suốt cả đêm mà không hề lo hết điện. “Đi camping bằng J7 đúng là một đẳng cấp khác. Xe vừa chở được nhiều đồ, vừa cung cấp năng lượng như một máy phát nhưng êm ái và an toàn hơn rất nhiều.” Form xe 5 chỗ nhưng khoang hành lý rộng ngang SUV 7 chỗ càng khiến trải nghiệm trọn vẹn. Những đêm trời lạnh, cả nhà ngủ trong xe cùng điều hòa bật nhẹ – ấm, an toàn và vô cùng dễ chịu.

Đi xa không phải nghĩ đến trạm sạc”

Anh La Văn Huân (Đà Nẵng), người thường xuyên di chuyển giữa Đà Nẵng – Huế, chia sẻ: “Tôi chạy hơn 1.200 km mỗi tháng. Nếu chạy EV thì phải tính từng điểm sạc. Với J7 SHS thì không. Đi phố chạy điện, đi tỉnh đổ xăng. Chi phí trung bình của tôi chỉ tầm 4 lít/100 km – thấp hơn rất nhiều so với chiếc SUV xăng cũ.” Anh xem J7 SHS là “giải pháp thông minh thời giao thoa” – khi Việt Nam đang chuyển sang xe xanh, nhưng hạ tầng chưa đồng bộ.

Anh La Văn Huân (Đà Nẵng), người thường xuyên di chuyển giữa Đà Nẵng – Huế cùng chiếc xe SUV Jaecoo J7 SHS.

Công nghệ Super Hybrid System (SHS)

Không giống các hệ hybrid truyền thống vốn lấy động cơ xăng làm trung tâm, công nghệ Super Hybrid System (SHS) được lắp đặt trên xe Jaecoo J7 SHS chuyển vai trò dẫn động hoàn toàn sang mô-tơ điện. Xe vận hành mượt mà, mang đến trải nghiệm xe điện mà vẫn mạnh mẽ, trong khi động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện, chỉ khởi động khi cần nạp lại điện cho pin. Nhờ cơ chế đó, J7 SHS có thể vận hành phần lớn thời gian ở chế độ thuần điện mà không cần cắm sạc ngoài – đúng với định nghĩa “xe điện không sạc”.

Công nghệ Super Hybrid System (SHS) được lắp đặt trên xe Jaecoo J7 SHS chuyển vai trò dẫn động hoàn toàn sang mô-tơ điện.

Không dừng ở cấu trúc thông minh, hệ thống SHS còn tích hợp quản lý năng lượng chủ động và chế độ tiết kiệm điện thông minh khi dung lượng của pin (SOC) dưới 25%, giúp pin luôn được duy trì ở mức đủ dùng mà không làm tăng lượng tiêu hao nhiên liệu. Đặc biệt, kết quả thử nghiệm từ hành trình “Super Hybrid Marathon” tại nhiều quốc gia – trong đó có Việt Nam – đã cho thấy Jaecoo J7 PHEV (SHS) có thể chinh phục quãng đường hơn 1.600km chỉ với một bình xăng và một lần sạc đầy. Đây không còn là thành tích trong phòng thí nghiệm, mà là khả năng được xác lập thực tế.

Câu chuyện của anh Minh Đức, anh Hoàng Trung Kiên là hai câu chuyện điển hình khẳng định: J7 SHS tiết kiệm thật: mạnh mẽ và êm như xe điện, không phụ thuộc trạm sạc, chi phí vận hành thấp hơn SUV xăng; vừa kinh tế, vừa mang lại trải nghiệm sống tinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi xanh nhưng hạ tầng sạc còn hạn chế, Jaecoo J7 SHS trở thành lựa chọn thông minh nhất cho khách hàng.