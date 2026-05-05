Gần 200.000 người bị ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa ở Philippines

Giới chức Philippines cho biết, gần 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi các cột tro bụi khổng lồ từ núi lửa Mayon vào cuối tuần qua.

AP đưa tin, gần 200.000 người tại 124 làng ở vùng Đông Bắc Philippines đã bị ảnh hưởng và hơn 5.400 người phải sơ tán do những cột tro bụi khổng lồ bốc lên từ núi lửa Mayon vào cuối tuần qua, sau khi các lớp dung nham trên sườn núi bị sụp đổ, các quan chức cho biết ngày 4/5.

"Không có vụ phun trào dữ dội nào từ núi lửa Mayon, vốn đã hoạt động nhẹ gián đoạn từ tháng 1/2026 nhưng lượng lớn dung nham tích tụ trên sườn tây nam bất ngờ đổ xuống tạo thành dòng chảy pyroclastic - một trận lở đá nóng, tro bụi và khí độc - vào chiều tối 2/5", ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, thông tin.

Núi lửa Mayon phun tro bụi ở Daraga, tỉnh Albay, Philippines, ngày 2/5/2026. Ảnh: AP/Nehemiah Manzanilla Sitiar.

Không có trường hợp tử vong hay bị thương nào được ghi nhận, nhưng những đám mây tro bụi dày đặc đã phủ lên hơn 120 làng, chủ yếu ở tỉnh Albay, khiến nhiều người bất ngờ và làm giao thông bị đình trệ do tầm nhìn kém, các quan chức cho biết.

“Tro bụi rơi dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì, ngay cả trên quốc lộ”, Thị trưởng Caloy Baldo của thị trấn Camalig, nằm gần chân núi lửa, cho biết.

“Một số người dân hoảng loạn. Chúng tôi đã khuyên họ giữ bình tĩnh. Các trang trại rau màu bị thiệt hại do tro bụi và 5 con trâu bò bị chết”, ông Baldo nói với AP, đồng thời cho biết thêm rằng công tác dọn dẹp đang được tiến hành tại thị trấn 8.000 dân ở tỉnh Albay.

Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển cho biết ít nhất 199.367 người tại 124 làng đã bị ảnh hưởng bởi những đám mây tro bụi đen bay xa khỏi núi lửa, trong đó có hơn 5.450 người dân phải sơ tán đến các trung tâm khẩn cấp ở các thị trấn Camalig, Malilipot và các thành phố Ligao, Tabaco.

Bên cạnh việc cung cấp khẩu trang bảo hộ và các gói thực phẩm, nhà chức trách được yêu cầu đảm bảo các trung tâm sơ tán được thông thoáng, nhất là trong điều kiện nắng nóng gay gắt của mùa hè, Thứ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội Irene Dumlao cho biết tại một cuộc họp báo.

“Hiện tại tình hình đã yên ổn trở lại nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập”, ông Bacolcol nhận định về tình trạng của núi Mayon hôm 4/5.

Được biết, núi lửa Mayon cao 2.462m là một trong những điểm thu hút du lịch hàng đầu của Philippines. Tuy nhiên, đây cũng là núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 24 núi lửa của quốc gia này.

Chính quyền đã nâng mức cảnh báo quanh núi Mayon lên cấp 3 vào tháng 1 sau một loạt vụ phun trào nhẹ gây ra các trận lở đá gián đoạn từ miệng núi lửa cùng với các dòng chảy pyroclastic nguy hiểm chết người.

Cảnh báo cấp 5 đồng nghĩa với việc một vụ phun trào dữ dội, đe dọa tính mạng đang diễn ra với dung nham và dòng chảy pyroclastic nguy hiểm cùng lượng tro bụi lớn.

