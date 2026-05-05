Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Gần 200.000 người bị ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa ở Philippines

Giới chức Philippines cho biết, gần 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi các cột tro bụi khổng lồ từ núi lửa Mayon vào cuối tuần qua.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, gần 200.000 người tại 124 làng ở vùng Đông Bắc Philippines đã bị ảnh hưởng và hơn 5.400 người phải sơ tán do những cột tro bụi khổng lồ bốc lên từ núi lửa Mayon vào cuối tuần qua, sau khi các lớp dung nham trên sườn núi bị sụp đổ, các quan chức cho biết ngày 4/5.

"Không có vụ phun trào dữ dội nào từ núi lửa Mayon, vốn đã hoạt động nhẹ gián đoạn từ tháng 1/2026 nhưng lượng lớn dung nham tích tụ trên sườn tây nam bất ngờ đổ xuống tạo thành dòng chảy pyroclastic - một trận lở đá nóng, tro bụi và khí độc - vào chiều tối 2/5", ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, thông tin.

apnuilua.jpg
Núi lửa Mayon phun tro bụi ở Daraga, tỉnh Albay, Philippines, ngày 2/5/2026. Ảnh: AP/Nehemiah Manzanilla Sitiar.

Không có trường hợp tử vong hay bị thương nào được ghi nhận, nhưng những đám mây tro bụi dày đặc đã phủ lên hơn 120 làng, chủ yếu ở tỉnh Albay, khiến nhiều người bất ngờ và làm giao thông bị đình trệ do tầm nhìn kém, các quan chức cho biết.

“Tro bụi rơi dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì, ngay cả trên quốc lộ”, Thị trưởng Caloy Baldo của thị trấn Camalig, nằm gần chân núi lửa, cho biết.

“Một số người dân hoảng loạn. Chúng tôi đã khuyên họ giữ bình tĩnh. Các trang trại rau màu bị thiệt hại do tro bụi và 5 con trâu bò bị chết”, ông Baldo nói với AP, đồng thời cho biết thêm rằng công tác dọn dẹp đang được tiến hành tại thị trấn 8.000 dân ở tỉnh Albay.

Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển cho biết ít nhất 199.367 người tại 124 làng đã bị ảnh hưởng bởi những đám mây tro bụi đen bay xa khỏi núi lửa, trong đó có hơn 5.450 người dân phải sơ tán đến các trung tâm khẩn cấp ở các thị trấn Camalig, Malilipot và các thành phố Ligao, Tabaco.

Bên cạnh việc cung cấp khẩu trang bảo hộ và các gói thực phẩm, nhà chức trách được yêu cầu đảm bảo các trung tâm sơ tán được thông thoáng, nhất là trong điều kiện nắng nóng gay gắt của mùa hè, Thứ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội Irene Dumlao cho biết tại một cuộc họp báo.

“Hiện tại tình hình đã yên ổn trở lại nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập”, ông Bacolcol nhận định về tình trạng của núi Mayon hôm 4/5.

Được biết, núi lửa Mayon cao 2.462m là một trong những điểm thu hút du lịch hàng đầu của Philippines. Tuy nhiên, đây cũng là núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 24 núi lửa của quốc gia này.

Chính quyền đã nâng mức cảnh báo quanh núi Mayon lên cấp 3 vào tháng 1 sau một loạt vụ phun trào nhẹ gây ra các trận lở đá gián đoạn từ miệng núi lửa cùng với các dòng chảy pyroclastic nguy hiểm chết người.

Cảnh báo cấp 5 đồng nghĩa với việc một vụ phun trào dữ dội, đe dọa tính mạng đang diễn ra với dung nham và dòng chảy pyroclastic nguy hiểm cùng lượng tro bụi lớn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Núi lửa tại Nhật Bản phun trào hồi tháng 11/2025

Nguồn video: VTV
#Núi lửa ở Philippines phun trào tro bụi #núi lửa ở Philippines #núi lửa phun trào #Philippines #núi lửa Mayon

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Lở đất ở Philippines, 7 người thiệt mạng

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lở đất và lũ lụt tại khu vực đông nam Philippines, khiến 7 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

AP dẫn lời các nhà chức trách địa phương ngày 20/2 cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ra hai vụ lở đất khiến 7 người thiệt mạng và lũ lụt buộc hơn 3.000 người dân phải sơ tán ở khu vực Đông Nam Philippines.

"Vụ lở đất đã vùi lấp một ngôi nhà tại thành phố ven biển Mati, tỉnh Davao Oriental, hôm 20/2, cướp đi sinh mạng của một cặp vợ chồng cùng hai con gái của họ", quan chức phòng chống thiên tai và chính quyền địa phương thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Philippines sơ tán gần 3.000 người vì núi lửa phun trào

Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào, khiến gần 3.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm dưới chân núi để đảm bảo an toàn.

AP dẫn lời các quan chức ngày 7/1 cho biết, các vụ phun trào tại ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines đã khiến gần 3.000 người dân ở khu vực nguy hiểm dưới chân núi phải sơ tán.

Trước đó, ngày 6/1, các nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo ở khu vực quanh núi lửa Mayon ở tỉnh Albay lên cấp 3 sau khi phát hiện một số tảng đá lớn cùng dòng chảy pyroclastic phun ra từ miệng núi lửa trong những ngày gần đây.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Khoảnh khắc núi lửa phun trào ở Nga, cột khói bụi cao 7 km

Núi lửa phun trào trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga đã tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao tới 7 km.

>>> Mời độc giả xem video: Núi lửa Shiveluch phun trào, tạo ra cột khói bụi trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga

Nguồn video: RT
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới