Hai game cùng tên trên Steam gây sốc

Hai tựa game indie cùng tên Piece by Piece ra mắt gần sát nhau trên Steam, nhưng thay vì tranh chấp, nhà phát triển lại chọn cách hợp tác bất ngờ.

Thiên Trang (TH)
Ngày 11 và 13/3/2026, hai tựa game cùng tên Piece by Piece lần lượt xuất hiện trên Steam, gây ngỡ ngàng cho cộng đồng game thủ.
Phiên bản của Gamkat và No More Robots là game mô phỏng đời sống, nơi người chơi vào vai chú cáo nhỏ xây dựng cửa hàng sửa chữa trong thị trấn.
Trong khi đó, Piece by Piece của Neon Polygons lại là game giải đố phiêu lưu, ghép puzzle để tạo màn chơi và chiến đấu với kẻ địch.
Thông thường, tình huống trùng tên dễ dẫn đến tranh chấp pháp lý, nhưng lần này cách xử lý khiến cộng đồng bất ngờ.
Hai bên quyết định hợp tác, tung ra gói bundle Piece by Piece Double, cho phép người chơi sở hữu cả hai game với giá ưu đãi.
Đại diện Neon Polygons chia sẻ trên Reddit rằng mọi thứ diễn ra nhanh chóng, phía No More Robots đồng ý hợp tác gần như ngay lập tức.
Phía No More Robots cũng hài hước cho biết: “Thật kỳ lạ khi mọi thứ lại kết thúc tốt đẹp chỉ vì mọi người cư xử tử tế.”
Quyết định hợp tác không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn đem lại hiệu quả kinh tế, khi game giải đố hoàn vốn chỉ sau 24 giờ phát hành.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
