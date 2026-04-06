Eidos Montreal sa thải 124 nhân viên, mất giám đốc

Eidos Montreal sa thải 124 nhân viên, mất giám đốc

Sau 4 năm không ra mắt game mới, Eidos Montreal tiếp tục sa thải 124 nhân viên và chia tay giám đốc David Anfossi sau gần 20 năm gắn bó.

Thiên Trang (TH)
Eidos Montreal vừa công bố đợt sa thải mới với 124 nhân viên, gây chấn động cộng đồng game.
Eidos Montreal vừa công bố đợt sa thải mới với 124 nhân viên, gây chấn động cộng đồng game.
Cùng lúc, giám đốc studio David Anfossi cũng chính thức rời công ty sau gần hai thập kỷ gắn bó.
Cùng lúc, giám đốc studio David Anfossi cũng chính thức rời công ty sau gần hai thập kỷ gắn bó.
Đây là cú sốc lớn khi Eidos chưa ra mắt game nào kể từ Marvel's Guardians of the Galaxy năm 2021.
Đây là cú sốc lớn khi Eidos chưa ra mắt game nào kể từ Marvel's Guardians of the Galaxy năm 2021.
Các dự án Legacy of Kain và Deus Ex đều bị huỷ, khiến tình hình của studio thêm khó khăn.
Các dự án Legacy of Kain và Deus Ex đều bị huỷ, khiến tình hình của studio thêm khó khăn.
Trước đó, Eidos từng hỗ trợ phát triển Fable nhưng hợp đồng kết thúc dẫn đến cắt giảm nhân sự.
Trước đó, Eidos từng hỗ trợ phát triển Fable nhưng hợp đồng kết thúc dẫn đến cắt giảm nhân sự.
Trong thông báo, studio khẳng định quyết định sa thải không phản ánh tài năng hay sự cống hiến của nhân viên.
Trong thông báo, studio khẳng định quyết định sa thải không phản ánh tài năng hay sự cống hiến của nhân viên.
Eidos cho biết đang phát triển một game hành động phiêu lưu thế giới mở do đội ngũ Tomb Raider dẫn dắt.
Eidos cho biết đang phát triển một game hành động phiêu lưu thế giới mở do đội ngũ Tomb Raider dẫn dắt.
Tương lai của studio vẫn là dấu hỏi lớn khi mất đi lãnh đạo kỳ cựu và chưa có dự án chính thức công bố.
Tương lai của studio vẫn là dấu hỏi lớn khi mất đi lãnh đạo kỳ cựu và chưa có dự án chính thức công bố.
Thiên Trang (TH)
Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.