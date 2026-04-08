Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Game indie hot nhất 2025 bị chê “lười” vì không update

Số hóa - Xe

Game indie hot nhất 2025 bị chê “lười” vì không update

PEAK - tựa game leo núi hợp tác của Landfall Games và Aggro Crab - bán chạy nhất 2025 nhưng bị chỉ trích vì không cập nhật liên tục như game live service.

Thiên Trang (TH)
PEAK, tựa game leo núi nhiều người chơi của Landfall Games và Aggro Crab, đã trở thành hiện tượng indie lớn nhất năm 2025 với doanh số vượt trội và lượng người chơi ổn định trên Steam.
PEAK, tựa game leo núi nhiều người chơi của Landfall Games và Aggro Crab, đã trở thành hiện tượng indie lớn nhất năm 2025 với doanh số vượt trội và lượng người chơi ổn định trên Steam.
Trò chơi vốn bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ trong game jam, nhưng nhanh chóng được cộng đồng yêu thích nhờ lối chơi hài hước, sáng tạo và khả năng kết nối bạn bè.
Trò chơi vốn bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ trong game jam, nhưng nhanh chóng được cộng đồng yêu thích nhờ lối chơi hài hước, sáng tạo và khả năng kết nối bạn bè.
Thành công này khiến nhiều game thủ kỳ vọng PEAK sẽ liên tục có thêm bản cập nhật, vùng địa hình mới và tính năng mở rộng như các tựa game live service.
Thành công này khiến nhiều game thủ kỳ vọng PEAK sẽ liên tục có thêm bản cập nhật, vùng địa hình mới và tính năng mở rộng như các tựa game live service.
Tuy nhiên, Landfall và Aggro Crab khẳng định ngay từ đầu rằng PEAK là một sản phẩm hoàn chỉnh khi phát hành, và việc bổ sung nội dung chỉ là phần thưởng chứ không phải nghĩa vụ.
Tuy nhiên, Landfall và Aggro Crab khẳng định ngay từ đầu rằng PEAK là một sản phẩm hoàn chỉnh khi phát hành, và việc bổ sung nội dung chỉ là phần thưởng chứ không phải nghĩa vụ.
Tranh cãi bùng nổ khi một người chơi cáo buộc Landfall có “chu kỳ phát triển lười biếng”, buộc studio phải phản hồi thẳng thắn rằng họ không phải nhà phát triển live service.
Tranh cãi bùng nổ khi một người chơi cáo buộc Landfall có “chu kỳ phát triển lười biếng”, buộc studio phải phản hồi thẳng thắn rằng họ không phải nhà phát triển live service.
Một số người chơi tiếp tục lập luận rằng với giá 10 USD, PEAK nên có thêm nhiều nội dung mới, nhưng Landfall nhắc lại rằng trước đây game phát hành là hoàn chỉnh, không có khái niệm cập nhật sau ra mắt.
Một số người chơi tiếp tục lập luận rằng với giá 10 USD, PEAK nên có thêm nhiều nội dung mới, nhưng Landfall nhắc lại rằng trước đây game phát hành là hoàn chỉnh, không có khái niệm cập nhật sau ra mắt.
Phần lớn cộng đồng đứng về phía hai studio indie, cho rằng việc gọi họ “lười biếng” là không công bằng khi PEAK đã có nhiều bản cập nhật và còn hứa thêm ít nhất một bản nữa.
Phần lớn cộng đồng đứng về phía hai studio indie, cho rằng việc gọi họ “lười biếng” là không công bằng khi PEAK đã có nhiều bản cập nhật và còn hứa thêm ít nhất một bản nữa.
Cuối cùng, tranh cãi này phản ánh xu hướng ngành game hiện nay, nơi mô hình live service đang trở thành mặc định, nhưng PEAK chứng minh rằng một tựa indie hoàn chỉnh vẫn có thể thành công rực rỡ mà không cần chạy theo lịch cập nhật liên tục.
Cuối cùng, tranh cãi này phản ánh xu hướng ngành game hiện nay, nơi mô hình live service đang trở thành mặc định, nhưng PEAK chứng minh rằng một tựa indie hoàn chỉnh vẫn có thể thành công rực rỡ mà không cần chạy theo lịch cập nhật liên tục.
Thiên Trang (TH)
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT