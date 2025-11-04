Hà Nội

Mỹ tích hợp hệ thống AI chống UAV lên xe tăng M1 Abrams

Quân sự

Mỹ tích hợp hệ thống AI chống UAV lên xe tăng M1 Abrams

Xe chiến đấu bộ binh Bradley và tăng  Abrams của Quân đội Mỹ sẽ sớm được tích hợp hệ thống chống UAV sử dụng súng máy điều khiển bằng AI.

Tuệ Minh
Quân đội Mỹ đang thử nghiệm hệ thống chống máy bay không người lái tự động, sử dụng súng máy trên xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2 Bradley.
Một bức ảnh do Chủ tịch Steven Simoni của Allen Control Systems chia sẻ cho thấy trạm vũ khí Bullfrog của công ty được gắn trên xe Bradley trong quá trình thử nghiệm.
Ông Simoni cho biết: "Các nền tảng bộ binh và xe bọc thép cơ giới từ xe vận chuyển quân đến xe chiến đấu như Bradley này dễ bị tổn thương trước các máy bay không người lái giá rẻ, nhanh và nguy hiểm hoạt động như bom tự chế trên không. Hệ thống Allen Control Systems Bullfrog sẽ đảo ngược điều đó, trao lại quyền kiểm soát cho lực lượng mặt đất của Mỹ và đồng minh.”
Hệ thống này có bệ đỡ nặng181 kg có thể mang súng máy M240 sử dụng đạn 7,62×51mm, với tốc độ bắn khoảng 600 viên mỗi phút.
Bullfrog tích hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ thị giác máy tính và phần mềm điều khiển độc quyền để điều chỉnh cả hệ thống vũ khí hiện đại và cũ nhằm đảm bảo khả năng giao chiến chính xác.
Nó được chế tạo để tiêu diệt máy bay không người lái loại 1–3 nặng tới 600 kg và có thể tấn công các mục tiêu trên không ở phạm vi lên tới 1.500 mét.
Hệ thống nhẹ này phù hợp với các xe đạt tiêu chuẩn NATO và có tính năng phát hiện thụ động với tỷ lệ âm tính giả được báo cáo là dưới 2 phần trăm. Không rõ nỗ lực này là dự án đánh giá hay tạo mẫu nhanh vì chưa có hợp đồng chính thức nào được công bố.
Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Texas này trước đây đã ký hợp đồng với ManTech để tích hợp Bullfrog vào nền tảng hàng hải dành cho Lực lượng tác chiến đặc biệt của Hoa Kỳ.
Nỗ lực này thừa nhận mối đe dọa ngày càng tăng mà các hệ thống máy bay không người lái giá rẻ, phổ biến rộng rãi - đặc biệt là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất - gây ra cho các phương tiện bọc thép hiện đại, ngay cả những phương tiện được trang bị khả năng bảo vệ tiên tiến.
Trong khi xe tăng Abrams và Bradley được trang bị Trophy và Iron Fist được bảo vệ tốt trước tên lửa chống tăng và lựu đạn phóng từ, thiết kế hệ thống bảo vệ chủ động của chúng không phù hợp để chiến đấu với máy bay bốn cánh quạt chậm, thất thường và có độ phản xạ thấp.
Các lựa chọn như Trạm vũ khí điều khiển từ xa thông thường hoặc súng máy M2 và M240 gắn tại chỗ có thể giải quyết các mối đe dọa như vậy nhưng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức tình huống của xạ thủ.
Với sự ra đời của máy bay không người lái bằng cáp quang, ngay cả các biện pháp gây nhiễu và tác chiến điện tử cũng mất đi hiệu quả, vì tín hiệu điều khiển được duy trì thông qua những sợi cáp dài và mỏng.
Một giải pháp như Bullfrog nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách về khả năng phòng thủ của xe bằng cách cung cấp phương tiện tiêu diệt tự động để chống lại máy bay không người lái cỡ nhỏ.
Hệ thống Bullfrog điều khiển bằng AI bảo vệ thiết giáp khỏi các UAV cỡ nhỏ.
Tuệ Minh
Defense Post
