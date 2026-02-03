Hà Nội

Giải trí

Diệu Nhi - Ngọc Trinh giữ tình bạn đẹp hiếm có

Diệu Nhi - Ngọc Trinh có một tình bạn hiếm thấy trong showbiz Việt. Cả hai âm thầm đồng hành, luôn xuất hiện bên nhau trong những thời điểm quan trọng.

Năm 2018, Diệu Nhi (phải) và Ngọc Trinh có dịp hợp tác trong bộ phim Vu quy đại náo. Ngọc Trinh từng chia sẻ với VOV, trong quá trình quay phim, cả hai nhanh chóng thân thiết và luôn hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt vai diễn. Ảnh: Người Lao Động.
Trong một video đăng tải trên YouTube năm 2020, Ngọc Trinh cho biết cô và Diệu Nhi thân đến mức thường xuyên ăn uống, chia sẻ mọi chuyện từ gia đình đến công việc, bạn bè. Ảnh: VOV.
Ngọc Trinh không ngần ngại thể hiện sự hào phóng với Diệu Nhi. Theo Bảo Vệ Công Lý, người đẹp từng tặng Diệu Nhi đôi giày trị giá 25 triệu đồng cùng chai nước hoa hàng hiệu hơn 8 triệu đồng. Ảnh: FB Diệu Nhi.
Ngọc Trinh cho biết cô quý Diệu Nhi bởi sự hiếu thảo và lối sống tiết kiệm. Diệu Nhi dù có thu nhập ổn định vẫn không dám sắm đồ hiệu, dành dụm tiền để phụ giúp ba mẹ mua nhà. Ảnh: FB Diệu Nhi.
Ngược lại, Diệu Nhi cũng luôn quan tâm, chăm sóc Ngọc Trinh theo cách rất riêng. Khi đàn chị mệt mỏi, Diệu Nhi từng gửi quà bồi bổ kèm lời nhắn động viên đầy ấm áp. Ảnh: FB Diệu Nhi.
Diệu Nhi nhắn nhủ Ngọc Trinh: "Cuộc sống này chỉ cần có sức khỏe, có gia đình và có những người yêu thương mình bên cạnh là có tất cả nha chị gái". Ảnh: Người Lao Động.
Chia sẻ với Nông Nghiệp &amp; Môi Trường, Diệu Nhi cho biết tình bạn giữa cô và Ngọc Trinh xuất phát từ sự chân thành. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân không khéo léo, thẳng tính, nhưng càng tiếp xúc lâu, mọi người sẽ hiểu và quý mến. Ảnh: FB Diệu Nhi.
Ngọc Trinh tiết lộ, cả hai chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hợp tác kinh doanh vì sợ tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm. Với họ, giữ được một tình bạn vui vẻ, thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Ảnh: FB Diệu Nhi.
Theo thời gian, Diệu Nhi và Ngọc Trinh ngày càng gắn bó. Tình bạn bền bỉ, không toan tính của họ khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ giữa một showbiz nhiều biến động. Ảnh: FB Diệu Nhi.
