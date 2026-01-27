Hà Nội

Ngọc Trinh diện áo dài kín đáo được khen xinh đẹp nền nã

Giải trí

Ngọc Trinh diện áo dài kín đáo được khen xinh đẹp nền nã

Hình ảnh “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trong tà áo dài truyền thống bất ngờ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Nhắc đến Ngọc Trinh, công chúng thường nhớ đến hình ảnh quyến rũ, táo bạo và đầy cá tính. Thế nhưng trong loạt hình ảnh mới đây, người đẹp sinh năm 1989 khiến nhiều người bất ngờ khi “đổi gió” với phong cách kín đáo trong tà áo dài.
Không còn những thiết kế cắt xẻ hay phô diễn đường cong nóng bỏng, Ngọc Trinh lựa chọn vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế nhưng vẫn đủ sức hút.
Trong bộ áo dài gam màu cam vàng trang nhã, thiết kế ôm nhẹ tôn dáng, Ngọc Trinh khéo léo khoe vóc dáng thanh mảnh.
Sự tối giản trong kiểu dáng lại càng làm nổi bật thần thái và nét đẹp mềm mại của cô.
Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, tự nhiên, kết hợp lối trang điểm trong veo giúp gương mặt thêm phần thanh thuần và rạng rỡ.
Chia sẻ về lần xuất hiện này, Ngọc Trinh cho biết cô muốn thử sức với hình ảnh trưởng thành và kín đáo hơn. Đồng thời, người đẹp bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với áo dài.
Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ khán giả.
Nhiều người nhận xét Ngọc Trinh trong áo dài toát lên vẻ đẹp nền nã, dịu dàng và đầy khí chất.
Một số ý kiến còn cho rằng hình ảnh này mang đến cảm giác mới mẻ, chứng minh sự đa dạng trong phong cách của nữ người mẫu.
Hình ảnh Ngọc Trinh trong tà áo dài ngày Tết mang đến cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới lạ, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
