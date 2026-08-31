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[GALLERY] iCaur V23 lăn bánh tại Hà Nội, ra mắt thị trường Việt cuối năm nay

Số hóa - Xe

[GALLERY] iCaur V23 lăn bánh tại Hà Nội, ra mắt thị trường Việt cuối năm nay

iCaur V23 chạy điện với kích thước ở phân khúc B, kiểu dáng vuông vức đã bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố tại Việt Nam vào cuối tuần vừa qua, chờ ngày ra mắt.

Thảo Mai
Mẫu xe SUV địa hình chạy điện iCaur V23 với kích thước ở phân khúc B, kiểu dáng vuông vức và nhiều công nghệ hiện đại đã bị bắt gặp trên các đường phố Hà Nội trong bối cảnh thương hiệu đang chuẩn bị thâm nhập thị trường Việt. Với mâm 21 inch, đây là phiên bản dẫn động 4 bánh cao cấp nhất của dòng xe.
Mẫu xe SUV địa hình chạy điện iCaur V23 với kích thước ở phân khúc B, kiểu dáng vuông vức và nhiều công nghệ hiện đại đã bị bắt gặp trên các đường phố Hà Nội trong bối cảnh thương hiệu đang chuẩn bị thâm nhập thị trường Việt. Với mâm 21 inch, đây là phiên bản dẫn động 4 bánh cao cấp nhất của dòng xe.
Được biết chiếc xe này được nhà phân phối nhập về với mục đích thăm dò thị trường nhằm quyết định cấu hình cho phiên bản bán tới tay người tiêu dùng Việt Nam, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Là thương hiệu con của Chery, iCaur được thành lập vào năm 2023 dưới tên gọi iCar ở Trung Quốc, tập trung vào người trẻ và hiện được biết tới với các mẫu xe địa hình năng lượng mới.
Được biết chiếc xe này được nhà phân phối nhập về với mục đích thăm dò thị trường nhằm quyết định cấu hình cho phiên bản bán tới tay người tiêu dùng Việt Nam, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Là thương hiệu con của Chery, iCaur được thành lập vào năm 2023 dưới tên gọi iCar ở Trung Quốc, tập trung vào người trẻ và hiện được biết tới với các mẫu xe địa hình năng lượng mới.
Cho tới năm 2025, thương hiệu này mới chính thức được đổi thành iCaur cho thị trường quốc tế dù vẫn bán ở Trung Quốc dưới tên iCar. Quay trở lại với V23, đây là mẫu xe địa hình điện thuần được ra mắt lần đầu vào năm 2024 với thiết kế tân cổ điển, gợi nhớ về những chiếc SUV vuông vức như Jeep Wrangler.
Cho tới năm 2025, thương hiệu này mới chính thức được đổi thành iCaur cho thị trường quốc tế dù vẫn bán ở Trung Quốc dưới tên iCar. Quay trở lại với V23, đây là mẫu xe địa hình điện thuần được ra mắt lần đầu vào năm 2024 với thiết kế tân cổ điển, gợi nhớ về những chiếc SUV vuông vức như Jeep Wrangler.
iCaur V23 đang được lắp ráp ở Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Kích thước của xe là 4.220mm (dài), 1.915mm (rộng) và 1.845mm (cao) với chiều dài cơ sở 2.735mm. Các tính năng thực tế như góc tới lên đến 43°, góc thoát lên đến 41° và khoảng sáng gầm tối thiểu 210mm ( với phiên bản dẫn động bốn bánh) nhấn mạnh khả năng vận hành trên địa hình.
iCaur V23 đang được lắp ráp ở Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Kích thước của xe là 4.220mm (dài), 1.915mm (rộng) và 1.845mm (cao) với chiều dài cơ sở 2.735mm. Các tính năng thực tế như góc tới lên đến 43°, góc thoát lên đến 41° và khoảng sáng gầm tối thiểu 210mm ( với phiên bản dẫn động bốn bánh) nhấn mạnh khả năng vận hành trên địa hình.
Phía sau, một cánh cửa mở ngang tích hợp hộp lớn mô phỏng lốp dự phòng treo trên các mẫu xe địa hình để đựng dụng cụ khẩn cấp. Tính năng lấy cảm hứng từ xe địa hình cổ điển này phù hợp với triết lý thiết kế thực dụng và ưa mạo hiểm của chiếc xe, mang lại sự tiện ích đồng thời vẫn giữ được phong cách đặc trưng. iCaur V23 sở hữu tiềm năng tùy chỉnh cao.
Phía sau, một cánh cửa mở ngang tích hợp hộp lớn mô phỏng lốp dự phòng treo trên các mẫu xe địa hình để đựng dụng cụ khẩn cấp. Tính năng lấy cảm hứng từ xe địa hình cổ điển này phù hợp với triết lý thiết kế thực dụng và ưa mạo hiểm của chiếc xe, mang lại sự tiện ích đồng thời vẫn giữ được phong cách đặc trưng. iCaur V23 sở hữu tiềm năng tùy chỉnh cao.
Xe có cửa hậu mở ngang không chỉ mở ra khoang hành lý khá nhỏ với dung tích 234 lít – có thể mở rộng lên 1.366 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 50:50 – mà còn cho phép tiếp cận 80 lít không gian chứa đồ dưới sàn. Các mẫu xe dẫn động cầu trước (2WD) sử dụng mâm xe 19 inch trông như làm bằng thép nhưng thực chất là hợp kim, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được trang bị mâm 5 chấu 21 inch.
Xe có cửa hậu mở ngang không chỉ mở ra khoang hành lý khá nhỏ với dung tích 234 lít – có thể mở rộng lên 1.366 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 50:50 – mà còn cho phép tiếp cận 80 lít không gian chứa đồ dưới sàn. Các mẫu xe dẫn động cầu trước (2WD) sử dụng mâm xe 19 inch trông như làm bằng thép nhưng thực chất là hợp kim, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được trang bị mâm 5 chấu 21 inch.
Bên trong, vẻ ngoài có phần hầm hố tiếp tục được thể hiện với nhiều chi tiết trang trí mạ bạc vát cạnh và tay nắm cửa dày dặn cùng cột chữ A. Mặc dù là một chiếc xe Trung Quốc, nhưng V23 không thiếu các nút điều khiển vật lý chắc chắn, bao gồm cả núm điều chỉnh điều hòa và các công tắc gạt ở cả bảng điều khiển trung tâm và trên trần xe.
Bên trong, vẻ ngoài có phần hầm hố tiếp tục được thể hiện với nhiều chi tiết trang trí mạ bạc vát cạnh và tay nắm cửa dày dặn cùng cột chữ A. Mặc dù là một chiếc xe Trung Quốc, nhưng V23 không thiếu các nút điều khiển vật lý chắc chắn, bao gồm cả núm điều chỉnh điều hòa và các công tắc gạt ở cả bảng điều khiển trung tâm và trên trần xe.
Tuy nhiên, xe vẫn có màn hình lớn – màn hình cảm ứng thông tin giải trí 15,4 inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây. Không có màn hình hiển thị thông tin trên bảng điều khiển, và lạ thay, cũng không có bộ sạc không dây. Nhưng bù lại, người dùng sẽ có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống thông gió cho ghế trước và 7 loa.
Tuy nhiên, xe vẫn có màn hình lớn – màn hình cảm ứng thông tin giải trí 15,4 inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây. Không có màn hình hiển thị thông tin trên bảng điều khiển, và lạ thay, cũng không có bộ sạc không dây. Nhưng bù lại, người dùng sẽ có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống thông gió cho ghế trước và 7 loa.
Về các tính năng hỗ trợ người lái, chỉ có các phiên bản dẫn động cầu trước (2WD) và dẫn động bốn bánh (AWD) cao cấp nhất mới được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và khởi hành tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía sau, giám sát điểm mù... Tuy nhiên, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát ổn định là trang bị tiêu chuẩn.
Về các tính năng hỗ trợ người lái, chỉ có các phiên bản dẫn động cầu trước (2WD) và dẫn động bốn bánh (AWD) cao cấp nhất mới được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và khởi hành tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía sau, giám sát điểm mù... Tuy nhiên, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát ổn định là trang bị tiêu chuẩn.
Khách hàng có thể lựa chọn dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh, bản dẫn động cầu sau cho công suất 136PS và mô-men xoắn 180Nm, tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 11 giây. Bản dẫn động bốn bánh có công suất 211PS và mô-men xoắn 292Nm, rút ​​ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 7,5 giây. Tốc độ tối đa của cả hai phiên bản đều giới hạn ở mức 140km/h.
Khách hàng có thể lựa chọn dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh, bản dẫn động cầu sau cho công suất 136PS và mô-men xoắn 180Nm, tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 11 giây. Bản dẫn động bốn bánh có công suất 211PS và mô-men xoắn 292Nm, rút ​​ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 7,5 giây. Tốc độ tối đa của cả hai phiên bản đều giới hạn ở mức 140km/h.
Phạm vi hoạt động là 360 km cho phiên bản cơ bản với pin lithium sắt photphat (LFP) 59,9 kWh theo chu kỳ NEDC. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được trang bị pin niken mangan coban (NMC) lớn hơn 81,76kWh, đạt được 430km. Về khả năng sạc, V27 có thể nhận sạc nhanh DC lên đến 85kW (104kW trên phiên bản dẫn động bốn bánh) và hỗ trợ sạc AC lên đến 6,6kW. Chức năng sạc từ xe đến tải (V2L) 3,3kW được trang bị tiêu chuẩn.
Phạm vi hoạt động là 360 km cho phiên bản cơ bản với pin lithium sắt photphat (LFP) 59,9 kWh theo chu kỳ NEDC. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được trang bị pin niken mangan coban (NMC) lớn hơn 81,76kWh, đạt được 430km. Về khả năng sạc, V27 có thể nhận sạc nhanh DC lên đến 85kW (104kW trên phiên bản dẫn động bốn bánh) và hỗ trợ sạc AC lên đến 6,6kW. Chức năng sạc từ xe đến tải (V2L) 3,3kW được trang bị tiêu chuẩn.
Video: Xem chi tiết xe SUV điện iCaur V23 tại Việt Nam.
Thảo Mai
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