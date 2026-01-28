Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Mẹ một con' Hàn Hằng khoe sắc vóc ‘mòn con mắt’ trong loạt ảnh xuống phố

Cộng đồng trẻ

'Mẹ một con' Hàn Hằng khoe sắc vóc ‘mòn con mắt’ trong loạt ảnh xuống phố

Mới đây, Hàn Hằng khiến netizen bất ngờ khi đăng tải bộ ảnh dạo phố với phong cách cực chất, khoe trọn vóc dáng thon gọn đến ngỡ ngàng dù mới sinh con chưa lâu.

Trầm Phương
Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, Hàn Hằng chọn cho mình outfit mang hơi hướng streetwear năng động nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, Hàn Hằng chọn cho mình outfit mang hơi hướng streetwear năng động nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô kết hợp chiếc áo dây đen ôm sát, tôn lên vòng một đầy đặn và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Cô kết hợp chiếc áo dây đen ôm sát, tôn lên vòng một đầy đặn và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo sơ mi kẻ caro khoác hờ bên ngoài cùng quần denim ống rộng cạp trễ không chỉ tạo nên vẻ ngoài bụi bặm, cá tính mà còn khéo léo khoe được vòng eo phẳng lì - niềm mơ ước của biết bao bà mẹ bỉm sữa. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo sơ mi kẻ caro khoác hờ bên ngoài cùng quần denim ống rộng cạp trễ không chỉ tạo nên vẻ ngoài bụi bặm, cá tính mà còn khéo léo khoe được vòng eo phẳng lì - niềm mơ ước của biết bao bà mẹ bỉm sữa. (Ảnh: IGNV)
Cận cảnh gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn giữ được những đường nét thanh tú, ngọt ngào kết hợp cùng layout makeup tông hồng đào trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Cận cảnh gương mặt của mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn giữ được những đường nét thanh tú, ngọt ngào kết hợp cùng layout makeup tông hồng đào trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Thần thái tự tin, sang chảnh của cô nàng chứng minh đẳng cấp của "hot girl tạp hóa" đình đám một thời vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. (Ảnh: IGNV)
Thần thái tự tin, sang chảnh của cô nàng chứng minh đẳng cấp của "hot girl tạp hóa" đình đám một thời vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. (Ảnh: IGNV)
Hàn Hằng và Huyme đã có một hành trình yêu đương đầy thăng trầm trước khi đi đến cái kết viên mãn bằng một đám hỏi hoành tráng tại Thanh Hóa vào tháng 3/2025, sau đó đón con đầu lòng vào tháng cùng năm. (Ảnh: IGNV)
Hàn Hằng và Huyme đã có một hành trình yêu đương đầy thăng trầm trước khi đi đến cái kết viên mãn bằng một đám hỏi hoành tráng tại Thanh Hóa vào tháng 3/2025, sau đó đón con đầu lòng vào tháng cùng năm. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cả hai đang cùng nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc tại một căn hộ cao cấp, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cả hai đang cùng nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc tại một căn hộ cao cấp, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi làm vợ, làm mẹ, phong cách thời trang của Hàn Hằng có sự chuyển mình rõ rệt. Thay vì những bộ bikini cắt xẻ táo bạo, cô ưu tiên những trang phục phối lớp , vừa hiện đại vừa giữ được sự tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi làm vợ, làm mẹ, phong cách thời trang của Hàn Hằng có sự chuyển mình rõ rệt. Thay vì những bộ bikini cắt xẻ táo bạo, cô ưu tiên những trang phục phối lớp , vừa hiện đại vừa giữ được sự tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Không còn vẻ nổi loạn của thời thiếu nữ, Hàn Hằng giờ đây toát ra sự đằm thắm, viên mãn của người phụ nữ đang hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Không còn vẻ nổi loạn của thời thiếu nữ, Hàn Hằng giờ đây toát ra sự đằm thắm, viên mãn của người phụ nữ đang hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ. (Ảnh: IGNV)
Với sắc vóc hiện tại, không ngạc nhiên khi Hàn Hằng nhanh chóng trở lại đường đua Influencer và trở thành hình mẫu mẹ bỉm hiện đại, vừa giỏi chăm con vừa biết cách yêu chiều bản thân. (Ảnh: IGNV)
Với sắc vóc hiện tại, không ngạc nhiên khi Hàn Hằng nhanh chóng trở lại đường đua Influencer và trở thành hình mẫu mẹ bỉm hiện đại, vừa giỏi chăm con vừa biết cách yêu chiều bản thân. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Hàn Hằng #mẹ bỉm sữa #streetwear #vóc dáng #thời trang mẹ bỉm #hot girl tạp hóa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT