Hot girl Hàn Hằng trở lại sau khi sinh con, nhan sắc ngày càng mặn mà

Cộng đồng trẻ

Sau một thời gian dài vắng bóng để tập trung cho hành trình làm mẹ, Hàn Hằng mới đây khiến cộng đồng mạng chú ý khi xuất hiện trở lại với loạt hình ảnh mới.

Thiên Anh
Nhan sắc hiện tại của Hàn Hằng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận khi nhiều người nhận xét hot girl đình đám một thời ngày càng quyến rũ, mặn mà và thần thái hơn trước.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hàn Hằng khoe vẻ ngoài nổi bật với làn da sáng, gương mặt hài hòa và ánh nhìn sắc sảo. Mái tóc dài uốn nhẹ cùng phong cách trang điểm tông trầm giúp cô toát lên vẻ đẹp trưởng thành, khác biệt so với hình ảnh gợi cảm, nổi loạn trước đây. Dù vừa trải qua giai đoạn sinh nở, vóc dáng của Hàn Hằng vẫn thon gọn, săn chắc, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Phong cách thời trang của Hàn Hằng cũng có sự thay đổi rõ rệt: vẫn gợi cảm nhưng tinh tế hơn, tập trung vào việc tôn đường cong một cách chừng mực. Thần thái tự tin, ánh mắt trầm lắng và nụ cười nhẹ nhàng khiến nàng hot girl được nhận xét là “đẹp theo cách của một người phụ nữ từng trải”.
Hàn Hằng sinh năm 1999, quê Thanh Hóa là cái tên từng “làm mưa làm gió” trên Instagram giai đoạn 2017 – 2019. Sở hữu thân hình nóng bỏng, gu thời trang sexy và khả năng nắm bắt xu hướng nhanh nhạy, cô được xem là một trong những hot girl hái ra tiền nhờ hình thức tiếp thị liên kết (affiliate marketing), nhận booking quảng cáo và gắn link bán hàng.
Ít ai biết rằng, con đường học vấn của Hàn Hằng lại không liên quan nhiều đến hình ảnh quyến rũ trên mạng xã hội. Cô là cựu sinh viên khoa Thanh nhạc – Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tốt nghiệp năm 2021.
Việc vừa học tập, vừa hoạt động mạnh mẽ trên mạng xã hội cho thấy Hàn Hằng là người khá bản lĩnh và độc lập trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.
Giai đoạn 2019 – 2020 đánh dấu nhiều biến cố trong cuộc sống của Hàn Hằng khi cô vướng vào hàng loạt ồn ào tình cảm, trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận. Sau những sóng gió liên tiếp, cô dần rút lui khỏi mạng xã hội, chọn cách sống kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước công chúng.
Khoảng cuối năm 2021, cộng đồng mạng bắt đầu nhận ra những dấu hiệu cho thấy Hàn Hằng vẫn âm thầm bên cạnh Huyme. Tuy nhiên, phải đến năm 2022, cô mới chính thức trở lại mạng xã hội và công khai mối quan hệ này. Hiện tại, cô và Huyme đang sống chung trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM, duy trì cuộc sống gia đình yên bình.
Sau khi ổn định cuộc sống riêng và lên chức mẹ, Hàn Hằng có sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Cô hạn chế chia sẻ đời tư ồn ào, thay vào đó là những khoảnh khắc nhẹ nhàng, tích cực. Mối quan hệ của Hàn Hằng với Trang Lou cùng hội bạn thân Emily Nguyễn – BigDaddy cũng được nhận xét là vô cùng gắn bó, cho thấy cô đã tìm được sự cân bằng và bình yên sau nhiều năm sóng gió.
Sự xuất hiện trở lại của Hàn Hằng sau khi sinh con không chỉ thu hút bởi nhan sắc “thăng hạng” mà còn bởi hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn hơn. Dù chưa công bố kế hoạch hoạt động rầm rộ, nhưng với sức hút sẵn có, Hàn Hằng vẫn là cái tên khiến dân mạng quan tâm mỗi lần tái xuất, minh chứng cho sức ảnh hưởng không nhỏ của cô trên mạng xã hội Việt Nam.
