Hot girl tạp hóa Hàn Hằng 'xả suộc' những ngày cuối năm nhẹ nhàng, thong dong

Giữa nhịp hối hả, rộn ràng những ngày cuối năm, Hàn Hằng vừa đăng tải những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng như một lời khép lại năm đầy viên mãn.

Mới đây trên trang cá nhân, Hàn Hằng đã khiến netizen được phen "rửa mắt" khi đăng tải loạt ảnh đời thường đầy phong cách. Với dòng trạng thái ngắn gọn: “day by day” (Tạm dịch: ngày qua ngày), cô nàng đã hé lộ những khoảnh khắc giản dị nhưng vẫn cực kỳ thu hút trong những ngày cận Tết Nguyên đán. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh lần này của Hàn Hằng là sự tổng hòa giữa nét năng động và sự quyến rũ tự nhiên. Không cần váy áo quá cầu kỳ, cô nàng vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách phối đồ thông minh. Lúc thì cô nàng hiện lên với vẻ ngoài năng động, cá tính với chiếc áo thể thao sọc trắng kem và quần short đỏ rực rỡ. Sự kết hợp giữa mắt kính đen và mũ lưỡi trai mang đến vẻ ngoài đầy tinh nghịch, đúng chất một It-Girl hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Khi thì cô nàng lại dịu dàng, nữ tính, ghi lại một khoảnh khắc trước gương đầy ngẫu hứng. (Ảnh: IGNV)
Ở những khung hình khác, "hot girl xứ Thanh" lại chọn cho mình chiếc áo tank-top màu beige ôm sát, khoe khéo đường cong cơ thể, kết hợp cùng quần jeans ống rộng trendy. Phụ kiện đi kèm là chiếc túi xách tay tone-sur-tone và đôi giày búp bê lông xù cực dễ thương. (Ảnh: IGNV)
Dù là ảnh chụp trong xe, ảnh selfie trước gương với ly trà sữa, hay những bức hình tại tiệm bánh, nhan sắc của Hàn Hằng vẫn vô cùng rạng rỡ. Nhiều người không khỏi trầm trồ bởi dù đã chính thức gia nhập hội "mẹ bỉm sữa" từ cuối năm 2025, cô nàng vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và thần thái trong trẻo như thời con gái. (Ảnh: IGNV)
Nếu theo dõi sát sao, hẳn bạn sẽ biết năm 2025 là một năm đầy những cột mốc lớn với Hàn Hằng. (Ảnh: IGNV)
Sau màn cầu hôn lãng mạn tại Rome (Ý) vào cuối năm 2024, Hàn Hằng và vlogger Huyme đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa vào tháng 3/2025. (Ảnh: IGNV)
Đến cuối tháng 8/2025, cặp đôi bí mật chào đón con gái đầu lòng. Dù giữ kín hình ảnh mang thai suốt một thời gian dài, nhưng sau khi sinh, Hàn Hằng đã cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc "da kề da" đầy xúc động và nhật ký làm mẹ "tập sự". (Ảnh: IGNV)
Từ một hot girl thường xuyên vướng vào những thị phi không đáng có, Hàn Hằng của hiện tại chọn cuộc sống kín tiếng và bình yên hơn. (Ảnh: IGNV)
Cô hạn chế chia sẻ về những ồn ào đời tư, thay vào đó là lan tỏa năng lượng tích cực thông qua phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và những khoảnh khắc chăm sóc gia đình nhỏ. (Ảnh: IGNV)
