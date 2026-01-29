Hà Nội

Cộng đồng trẻ

‘Mẹ bỉm’ Hàn Hằng gia nhập đường đua áo dài Tết

Dù đã là 'mẹ bỉm sữa', Hàn Hằng vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe trọn vẻ đẹp thanh xuân trong bộ ảnh áo dài đón Tết 2026.

Trầm Phương
Mỗi dịp Tết đến xuân về, "đường đua" áo dài của các mỹ nhân Việt lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Năm nay, cái tên Hàn Hằng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra bộ ảnh diện áo dài truyền thống đầy cuốn hút. Không cần hở bạo hay trang điểm cầu kỳ, nàng hot girl sinh năm 1999 vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc "lão hóa ngược". (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Hàn Hằng lựa chọn thiết kế áo dài với chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, mang tông màu xanh pastel dịu mắt. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần tay áo phối voan tầng cùng các tà áo thướt tha với các tông màu pastel dịu mắt, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Hàn Hằng trong tà áo dài mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng. Làn da trắng sứ cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô nàng trông trẻ trung như những cô gái tuổi đôi mươi, dù thực tế cô đã bước sang thiên chức làm mẹ. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện layout đón Tết, Hàn Hằng khéo léo kết hợp cùng mẫu túi xách mini cầm tay màu hồng phấn và trắng kem. Chi tiết hạt ngọc trang trí trên túi không chỉ tạo điểm nhấn sang trọng mà còn rất phù hợp với tinh thần của ngày Tết cổ truyền. (Ảnh: IGNV)
Cô chọn phong cách makeup trong trẻo với tông hồng đào làm chủ đạo, nhấn vào đôi mắt long lanh và làn môi mọng mướt. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ nhàng được búi nửa đầu giúp tôn lên gương mặt thanh tú và khí chất sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Sau khi kết hôn và sinh em bé, Hàn Hằng có phần kín tiếng hơn nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều gây chú ý trong cộng đồng mạng. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi: "Quá xinh", "đẹp dữ dội", "không nhìn ra là mẹ bỉm luôn đấy ạ". (Ảnh: IGNV)
Hàn Hằng không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ Việt. Cô từng là hiện tượng mạng đình đám giai đoạn 2017 - 2019 với biệt danh "hot girl tạp hóa" nhờ sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Trải qua những thăng trầm và có thời gian "ở ẩn" để chiêm nghiệm, Hàn Hằng trở lại đầy mạnh mẽ với một phiên bản trưởng thành và điềm đạm hơn. Hiện tại, dù đã là "mẹ bỉm sữa", Hàn Hằng vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ tư duy thời trang hiện đại. Thay vì phong cách gợi cảm, táo bạo trước đây, cô chuyển hướng sang hình ảnh tinh tế, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
#Hàn Hằng #áo dài tết #mẹ bỉm #thời trang #đường đua áo dài #áo dài tết

