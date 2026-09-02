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[GALLERY] Chi tiết Lexus NX 2027 mới - "đối thủ" Mercedes-Benz GLC và BMW X3

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Lexus NX 2027 mới - "đối thủ" Mercedes-Benz GLC và BMW X3

Mẫu xe Lexus NX 2027 vừa chính thức ra mắt sở hữu diện mạo mới, kèm nâng cấp quan trọng cho các phiên bản động cơ điện hoá và các thay đổi lớn bên trong.

Hải Nam
Lexus NX 2027 vừa chính thức ra mắt sau 5 năm khi thế hệ thứ hai ra mắt. Đây là mẫu xe Lexus bán chạy thứ hai sau RX sở hữu diện mạo sắc nét hơn, nội thất được cải tiến và những nâng cấp quan trọng bên dưới lớp vỏ, nổi bật là hệ thống hybrid và plug-in hybrid được cải tiến.
Lexus NX 2027 vừa chính thức ra mắt sau 5 năm khi thế hệ thứ hai ra mắt. Đây là mẫu xe Lexus bán chạy thứ hai sau RX sở hữu diện mạo sắc nét hơn, nội thất được cải tiến và những nâng cấp quan trọng bên dưới lớp vỏ, nổi bật là hệ thống hybrid và plug-in hybrid được cải tiến.
Về ngoại thất, xe sở hữu cụm đèn pha hầm hố sử dụng công nghệ đèn LED mới và kết nối với lưới tản nhiệt hình con suốt bớt phô trương hơn, cùng các khe hút gió hình tam giác trên cản trước. Kiểu dáng tổng thể trông quen thuộc nhưng bộ mâm hợp kim mới và việc loại bỏ các chi tiết mạ crôm đã làm cho NX trở nên tươi mới hơn.
Về ngoại thất, xe sở hữu cụm đèn pha hầm hố sử dụng công nghệ đèn LED mới và kết nối với lưới tản nhiệt hình con suốt bớt phô trương hơn, cùng các khe hút gió hình tam giác trên cản trước. Kiểu dáng tổng thể trông quen thuộc nhưng bộ mâm hợp kim mới và việc loại bỏ các chi tiết mạ crôm đã làm cho NX trở nên tươi mới hơn.
Ở phía sau, thiết kế đèn hậu được cập nhật với họa tiết hình chữ L nằm hai bên logo phát sáng. Phiên bản F Sport bổ sung các điểm nhấn màu đen bóng cho ngoại thất, bao gồm những nâng cấp khí động học tinh tế, cùng với bộ mâm 20 inch và heo phanh màu đỏ.
Ở phía sau, thiết kế đèn hậu được cập nhật với họa tiết hình chữ L nằm hai bên logo phát sáng. Phiên bản F Sport bổ sung các điểm nhấn màu đen bóng cho ngoại thất, bao gồm những nâng cấp khí động học tinh tế, cùng với bộ mâm 20 inch và heo phanh màu đỏ.
Bên trong, táp-lô đã được thiết kế lại hoàn toàn, lấy cảm hứng từ mẫu sedan Lexus ES mới. Điểm nhấn chính là màn hình thông tin giải trí 14 inch độc lập chạy phần mềm Lexus Connect mới nhất. Màn hình này được kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, bảng điều khiển trung tâm gọn gàng hơn và các nút điều khiển vật lý mới với phản hồi xúc giác, có thể ẩn vào trong bảng điều khiển khi không sử dụng.
Bên trong, táp-lô đã được thiết kế lại hoàn toàn, lấy cảm hứng từ mẫu sedan Lexus ES mới. Điểm nhấn chính là màn hình thông tin giải trí 14 inch độc lập chạy phần mềm Lexus Connect mới nhất. Màn hình này được kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, bảng điều khiển trung tâm gọn gàng hơn và các nút điều khiển vật lý mới với phản hồi xúc giác, có thể ẩn vào trong bảng điều khiển khi không sử dụng.
Lexus đã giới thiệu tùy chọn màu Đỏ Đất Sét mới cho chất liệu bọc ghế, cùng với ốp gỗ Sồi Nâu Đậm và ốp tre rèn được làm từ 55% vật liệu sinh học. Các mẫu xe cao cấp được trang bị hệ thống Lexus Sensory Concierge, giúp đồng bộ hóa ánh sáng nội thất, kiểu hiển thị trên màn hình, điều hòa không khí, sưởi ấm ghế và hương thơm cabin tùy chỉnh ở ba chế độ – Truyền cảm hứng, Rạng rỡ và Hồi sinh.
Lexus đã giới thiệu tùy chọn màu Đỏ Đất Sét mới cho chất liệu bọc ghế, cùng với ốp gỗ Sồi Nâu Đậm và ốp tre rèn được làm từ 55% vật liệu sinh học. Các mẫu xe cao cấp được trang bị hệ thống Lexus Sensory Concierge, giúp đồng bộ hóa ánh sáng nội thất, kiểu hiển thị trên màn hình, điều hòa không khí, sưởi ấm ghế và hương thơm cabin tùy chỉnh ở ba chế độ – Truyền cảm hứng, Rạng rỡ và Hồi sinh.
Bên dưới lớp vỏ, những nâng cấp về cơ khí và hệ động lực so với mẫu xe tiền nhiệm cũng rất đáng kể. Kiến trúc TNGA-K được hưởng lợi từ độ cứng vững cấu trúc tăng lên, đi kèm với việc tinh chỉnh hệ thống treo và cải thiện khả năng cách âm. Quan trọng hơn, cả phiên bản HEV và PHEV đều được nâng cấp lên công nghệ hybrid thế hệ thứ 6 của Lexus, với hiệu suất và hiệu năng cao hơn.
Bên dưới lớp vỏ, những nâng cấp về cơ khí và hệ động lực so với mẫu xe tiền nhiệm cũng rất đáng kể. Kiến trúc TNGA-K được hưởng lợi từ độ cứng vững cấu trúc tăng lên, đi kèm với việc tinh chỉnh hệ thống treo và cải thiện khả năng cách âm. Quan trọng hơn, cả phiên bản HEV và PHEV đều được nâng cấp lên công nghệ hybrid thế hệ thứ 6 của Lexus, với hiệu suất và hiệu năng cao hơn.
Phiên bản 300h tiêu chuẩn có động cơ xăng 2.0l với tổng công suất hệ thống 145kW, cho thời gian tăng tốc 0-100km/h trong 9,2 giây. Bước lên bản 350h với máy 2.5l, Lexus công bố tổng công suất hệ thống sẽ ở mức "dự kiến" là 140-180kW, tuỳ thuộc vào hệ dẫn động 4 bánh và thị trường phân phối. Nhờ đó thời gian tăng tốc 0-100km/h cũng giảm chỉ còn 7,1 - 7,8 giây.
Phiên bản 300h tiêu chuẩn có động cơ xăng 2.0l với tổng công suất hệ thống 145kW, cho thời gian tăng tốc 0-100km/h trong 9,2 giây. Bước lên bản 350h với máy 2.5l, Lexus công bố tổng công suất hệ thống sẽ ở mức "dự kiến" là 140-180kW, tuỳ thuộc vào hệ dẫn động 4 bánh và thị trường phân phối. Nhờ đó thời gian tăng tốc 0-100km/h cũng giảm chỉ còn 7,1 - 7,8 giây.
Cuối cùng, biến thể hàng đầu 450h+ cũng có động cơ 2.5l nhưng với hệ thống hybrid plug-in mô-tơ và pin lớn hơn, không chỉ cho công suất tổng 215-240kW mà còn có khả năng di chuyển điện thuần hơn 140km theo chuẩn WLTC. Phiên bản này cũng chỉ mất 6 giây để đạt 100km/h.
Cuối cùng, biến thể hàng đầu 450h+ cũng có động cơ 2.5l nhưng với hệ thống hybrid plug-in mô-tơ và pin lớn hơn, không chỉ cho công suất tổng 215-240kW mà còn có khả năng di chuyển điện thuần hơn 140km theo chuẩn WLTC. Phiên bản này cũng chỉ mất 6 giây để đạt 100km/h.
Phiên bản nâng cấp của Lexus NX 2027 chưa công bố giá bán, xe dự kiến ​​sẽ ra mắt trên toàn cầu vào cuối năm nay, với việc giao hàng tại châu Âu bắt đầu vào mùa xuân năm 2027. Xe sở hữu bảng màu bao gồm Sonic Platinum, Sonic Tellus màu xanh kaki và màu Titanium Carbide Grey độc quyền của phiên bản F Sport.
Phiên bản nâng cấp của Lexus NX 2027 chưa công bố giá bán, xe dự kiến ​​sẽ ra mắt trên toàn cầu vào cuối năm nay, với việc giao hàng tại châu Âu bắt đầu vào mùa xuân năm 2027. Xe sở hữu bảng màu bao gồm Sonic Platinum, Sonic Tellus màu xanh kaki và màu Titanium Carbide Grey độc quyền của phiên bản F Sport.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Lexus NX 2027 nâng cấp mới.
Hải Nam
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