Tàu sân bay Phúc Kiến mở rộng năng lực tác chiến của Hải quân Trung Quốc

Những hình ảnh vệ tinh mới chụp tàu sân bay siêu cấp Phúc Kiến (Fujian) của Trung Quốc trong quá trình huấn luyện đã cung cấp thêm manh mối quan trọng về cơ cấu không đoàn và các năng lực tác chiến mà Bắc Kinh đang ưu tiên phát triển.

Phúc Kiến chính thức được biên chế vào ngày 5/11 và hiện được triển khai thường trực tại quân cảng Tam Á (Sanya) trên đảo Hải Nam. Vị trí này cho phép tàu nhanh chóng tiếp cận và duy trì hiện diện tại Biển Đông, khu vực được xem là trọng điểm chiến lược trong học thuyết hải quân Trung Quốc. Việc đưa Phúc Kiến vào hoạt động đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu sân bay, khi hiện nay không có tàu sân bay nào ngoài Hải quân Mỹ sở hữu tiềm năng tác chiến tương đương.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc

Khác với hai tàu sân bay thế hệ trước, Phúc Kiến được trang bị ba đường băng cho phép phóng máy bay đồng thời, hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) cùng một không đoàn thế hệ mới. Sự kết hợp này đưa Phúc Kiến trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu tàu sân bay tác chiến có năng lực mạnh nhất thế giới đang hoạt động.

Theo ảnh vệ tinh, trên boong tàu xuất hiện tám máy bay, gồm hai tiêm kích J-15, ba máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không KJ-600, và ba tiêm kích tàng hình thế hệ năm J-35. Đáng chú ý, tỷ lệ KJ-600 xuất hiện cao bất thường, cho thấy các khoa mục huấn luyện nhiều khả năng đang tập trung vào nâng cao nhận thức tình huống trên không và trên biển - yếu tố then chốt trong tác chiến hiện đại.

KJ-600 hiện là một trong hai hệ thống cảnh báo sớm trên tàu sân bay duy nhất trên thế giới, bên cạnh E-2 của Hải quân Mỹ. Việc ưu tiên triển khai loại máy bay này cho phép Phúc Kiến mở rộng đáng kể tầm phát hiện mục tiêu, từ máy bay cho tới tên lửa, đặc biệt trong các nhiệm vụ phòng thủ ngoài khơi và kiểm soát không phận.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của J-35 - tiêm kích tàng hình duy nhất hiện nay được vận hành từ tàu sân bay sử dụng máy phóng điện từ - cho thấy Trung Quốc đang hướng tới mô hình tác chiến kết hợp giữa tàng hình và chỉ huy - cảnh báo sớm. J-35 được đánh giá vượt trội so với F-35C về tầm hoạt động, tải trọng vũ khí và hiệu năng bay, qua đó nâng cao đáng kể khả năng tấn công chính xác và sống còn trên chiến trường.

Máy bay AEW&C KJ-600 của Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến

Ngoài ra, nhiều khả năng hai chiếc J-15 trên boong là biến thể tác chiến điện tử J-15D, có nhiệm vụ gây nhiễu, chế áp radar và bảo vệ các biên đội tấn công. Sự kết hợp giữa KJ-600 - J-15D - J-35 được xem là cấu hình lý tưởng cho các chiến dịch hải quân cường độ cao, giúp Phúc Kiến sở hữu tiềm năng tác chiến vượt trội so với mọi tàu sân bay ngoài Hải quân Mỹ.