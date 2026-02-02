FSB phá âm mưu đánh bom tự sát ở Nga

>>> Mời độc giả xem video: FSB đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom tự sát tại thành phố cảng Sevastopol

Nguồn video: RT/FSB Nga

RT đưa tin, FSB cho biết, một âm mưu đánh bom tự sát do Ukraine đứng sau đã bị ngăn chặn tại thành phố cảng Sevastopol.

"Nhân viên tình báo Ukraine đã dụ dỗ một người dân địa phương mang chiếc loa di động đến trụ sở khu vực của FSB, nói với người này rằng nó sẽ được sử dụng để giám sát. Tuy nhiên, thiết bị này thực chất giấu một quả bom tự chế được thiết kế để phát nổ tại địa điểm đó. Lực lượng an ninh Nga đã chặn thiết bị và tìm thấy chất nổ trước khi chúng được kích hoạt", FSB thông tin.

An ninh Nga đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom tự sát tại thành phố cảng Sevastopol. Ảnh chụp màn hình: RT.

Các nhà điều tra Nga tuyên bố đã xác định được nhân viên tình báo Ukraine đứng sau âm mưu này. Người này cũng bị cáo buộc đứng sau vụ đánh bom tương tự nhằm vào trạm kiểm soát an ninh tại trụ sở FSB ở Simferopol hồi năm ngoái.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã nêu tên kẻ chủ mưu bị tình nghi là Ivan Krinov, thuộc lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine. Thông báo cho biết Nga sẽ tìm cách buộc tội Ivan Krinov về tội khủng bố và đưa tên người này vào danh sách truy nã quốc tế.

FSB kêu gọi công dân Nga cảnh giác với các âm mưu của Ukraine nhằm tuyển mộ những người có thể thực hiện các cuộc tấn công và hành vi phá hoại (nhằm vào Nga).