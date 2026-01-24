Đánh bom tự sát ở Pakistan, hơn 30 người thương vong

Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ đai bom trên người tại một lễ cưới ở Pakistan, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Adnan Khan cho biết, vụ đánh bom tự sát xảy ra tại nhà của Noor Alam Mehsud, một thủ lĩnh cộng đồng ủng hộ Chính phủ ở Dera Ismail Khan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, hôm 23/1.

Các tình nguyện viên đưa một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một đám cưới ở Pakistan tới bệnh viện ngày 23/1/2026. Ảnh: AP.

Khi đó, kẻ đánh bom đã kích nổ đai bom trên người giữa những khách mời trong đám cưới, khiến hàng chục người thương vong. Sức mạnh của vụ nổ đã khiến mái nhà sập xuống, gây khó khăn cho công tác cứu hộ trong việc tiếp cận những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương", cảnh sát thông tin. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện và một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng cho biết, khách mời đang tham dự buổi lễ, một số người đang nhảy theo điệu trống thì kẻ đánh bom tự sát tấn công.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và mở cuộc điều tra vụ việc.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, nghi ngờ đổ dồn vào Taliban Pakistan, còn được gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan hoặc TTP, nhóm đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở nước này trong những năm gần đây.

