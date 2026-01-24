Hà Nội

Thế giới

Đánh bom tự sát ở Pakistan, hơn 30 người thương vong

Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ đai bom trên người tại một lễ cưới ở Pakistan, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Adnan Khan cho biết, vụ đánh bom tự sát xảy ra tại nhà của Noor Alam Mehsud, một thủ lĩnh cộng đồng ủng hộ Chính phủ ở Dera Ismail Khan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, hôm 23/1.

ap26023671745288.jpg
Các tình nguyện viên đưa một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một đám cưới ở Pakistan tới bệnh viện ngày 23/1/2026. Ảnh: AP.

Khi đó, kẻ đánh bom đã kích nổ đai bom trên người giữa những khách mời trong đám cưới, khiến hàng chục người thương vong. Sức mạnh của vụ nổ đã khiến mái nhà sập xuống, gây khó khăn cho công tác cứu hộ trong việc tiếp cận những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương", cảnh sát thông tin. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện và một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng cho biết, khách mời đang tham dự buổi lễ, một số người đang nhảy theo điệu trống thì kẻ đánh bom tự sát tấn công.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và mở cuộc điều tra vụ việc.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, nghi ngờ đổ dồn vào Taliban Pakistan, còn được gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan hoặc TTP, nhóm đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở nước này trong những năm gần đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom ở Pakistan hồi tháng 2/2025

Nguồn video: HTV-Đài Hà Nội
Bài liên quan

Thế giới

Đánh bom nhằm vào xe cảnh sát ở Pakistan

Vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan đã khiến 6 sĩ quan thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe cảnh sát xảy ra ở huyện Tank, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan, hôm 12/1. Trong số 6 người thiệt mạng có Ishaq Ahmad, một cảnh sát trưởng địa phương, người đang làm nhiệm vụ tuần tra thường lệ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã lên án vụ tấn công. Trong một tuyên bố, ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân, nói rằng các sĩ quan đã “hy sinh mạng sống của mình vì hòa bình của đất nước và sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ngoài tòa án ở Pakistan

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết bên ngoài một tòa án ở thủ đô Islamabad, Pakistan.

>>> Mời độc giả xem video về vụ đánh bom liều chết ở Pakistan

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Thế giới

Đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo Syria, hàng chục người thương vong

Một vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Homs (Syria) đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

AP đưa tin, vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Imam Ali ibn Abi Talib nằm ở Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria, trong giờ cầu nguyện vào ngày 26/12. Nhà thờ này nằm trong khu vực Wadi al-Dhahab, nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số Alawite.

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ đánh bom.

Xem chi tiết

