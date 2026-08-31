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Kho tri thức

Ernst Muldashev và bí ẩn 'những chủng tộc cổ xưa': Sự thật hay huyền thoại?

Nếu những “chủng tộc cổ xưa” bí ẩn như Lemuria hay Atlantis thật sự tồn tại trong quá khứ, khoa học hiện đại sẽ tìm thấy dấu vết nào?

Thanh Bình (tổng hợp)

Ernst Muldashev, bác sĩ nhãn khoa người Nga, trở nên nổi tiếng không chỉ nhờ hoạt động y khoa mà còn bởi những quan điểm kỳ lạ về nguồn gốc loài người. Trong các cuốn sách như Chúng ta thoát thai từ đâu? (Where Do We Come From?), ông cho rằng trước con người hiện đại từng tồn tại những “chủng tộc” hay nền văn minh cổ xưa như Lemurian và Atlantean. Theo cách diễn giải của Muldashev, các nhóm người này có những đặc điểm sinh học khác thường và một số cá thể có thể được bảo tồn trong trạng thái “samadhi” qua hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm.

Ảnh: kultura.orb

Điểm đáng chú ý là Muldashev không trình bày những ý tưởng này như một câu chuyện thần thoại đơn thuần. Ông cố gắng liên kết chúng với các chuyến thám hiểm Himalaya, những hình ảnh về đôi mắt trong nghệ thuật Tây Tạng, lời kể của các tu sĩ và những diễn giải về Shambhala. Thậm chí, ông từng cho rằng người hiện đại có nguồn gốc từ người Atlantis.

Nhưng nếu đặt những tuyên bố ấy trước các tiêu chuẩn của khoa học hiện đại, vấn đề trở nên rất rõ ràng, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh sự tồn tại của Lemurian, Atlantean hay một “ngân hàng gene của nhân loại” gồm những người cổ đại được bảo tồn trong trạng thái ngủ sâu. Các nguồn mô tả chính những lập luận của Muldashev cũng cho thấy chúng dựa đáng kể vào truyền thuyết, lời kể tâm linh và suy luận của tác giả hơn là hóa thạch, DNA cổ đại hay các dữ liệu khảo cổ có thể kiểm chứng độc lập.

Ảnh: Creature and Creator | Science, Art and Religion

Trong khi đó, bức tranh khoa học về nguồn gốc con người được xây dựng từ nhiều dòng bằng chứng độc lập: hàng nghìn hóa thạch người cổ, công cụ đá, dấu chân, niên đại địa chất và đặc biệt là di truyền học. Smithsonian hiện ghi nhận hóa thạch của hơn 6.000 cá thể người cổ và cho biết DNA xác nhận con người nằm trong cây tiến hóa của các loài linh trưởng lớn.

Theo bằng chứng hiện nay, Homo sapiens xuất hiện ở châu Phi khoảng 300.000 năm trước; con người và tinh tinh không phải quan hệ tổ tiên - hậu duệ trực tiếp, mà cùng bắt nguồn từ một tổ tiên chung sống khoảng 8–6 triệu năm trước.

Ảnh: Medium

Điều đó không có nghĩa khoa học đã giải đáp mọi bí ẩn về nguồn gốc con người. Trái lại, cây tiến hóa của chúng ta vẫn còn nhiều nhánh chưa rõ và nhiều câu hỏi đang được tranh luận. Nhưng một giả thuyết khoa học phải có khả năng kiểm chứng và đối chiếu với bằng chứng, chứ không thể được xác nhận chỉ vì nó hấp dẫn hoặc phù hợp với một truyền thống huyền bí.

Vì vậy, quan điểm của Muldashev có thể rất thú vị dưới góc độ văn hóa, huyền học hay lịch sử các ý tưởng, nhưng hiện không có cơ sở để xem đó là một lý thuyết khoa học đáng tin cậy về nguồn gốc loài người. Sự khác biệt giữa “một câu chuyện hấp dẫn” và “một giả thuyết khoa học” nằm ở chính những bằng chứng có thể kiểm chứng ấy.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Chủng tộc cổ xưa #Huyền thoại Atlantis #Khoa học nguồn gốc con người #Di truyền học

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