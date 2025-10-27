Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dương Triệu Vũ - Bảo Anh thân thiết ra sao?

Giải trí

Dương Triệu Vũ - Bảo Anh thân thiết ra sao?

Dương Triệu Vũ quan tâm, là chỗ dựa tinh thần của Bảo Anh. Nam ca sĩ còn thường xuyên mua quà tặng con gái Bảo Anh.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhiều năm qua, Dương Triệu Vũ và Bảo Anh giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ảnh: Dân Việt.
Nhiều năm qua, Dương Triệu Vũ và Bảo Anh giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ảnh: Dân Việt.
Theo Vietnamnet, Dương Triệu Vũ từng không có thiện cảm với Bảo Anh trong lần đầu gặp đầu tiên. Nam ca sĩ không tỏ ra thân thiện với Bảo Anh vì "nghe nói những ca sĩ trẻ sau này không được lễ phép và nói chuyện không hợp gout". Ảnh: Dân Việt.
Theo Vietnamnet, Dương Triệu Vũ từng không có thiện cảm với Bảo Anh trong lần đầu gặp đầu tiên. Nam ca sĩ không tỏ ra thân thiện với Bảo Anh vì "nghe nói những ca sĩ trẻ sau này không được lễ phép và nói chuyện không hợp gout". Ảnh: Dân Việt.
Tuy nhiên, khi trò chuyện nhiều, Dương Triệu Vũ nhận ra Bảo Anh là cô gái "chân thành và có chiều sâu”. Ảnh: Tiền Phong.
Tuy nhiên, khi trò chuyện nhiều, Dương Triệu Vũ nhận ra Bảo Anh là cô gái "chân thành và có chiều sâu”. Ảnh: Tiền Phong.
Bảo Anh cho biết, Dương Triệu Vũ vừa làm bạn vừa làm anh. Cả hai chưa bao giờ giận dù chỉ một lần. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Bảo Anh cho biết, Dương Triệu Vũ vừa làm bạn vừa làm anh. Cả hai chưa bao giờ giận dù chỉ một lần. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Bảo Anh tiết lộ, Dương Triệu Vũ luôn tin tưởng cô một cách tuyệt đối đến độ đưa luôn cả mã khoá nhà. Ảnh: Người Đưa Tin.
Bảo Anh tiết lộ, Dương Triệu Vũ luôn tin tưởng cô một cách tuyệt đối đến độ đưa luôn cả mã khoá nhà. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Dân Việt, Bảo Anh từng chia sẻ: "Mẹ của Bảo Anh cũng hay nói anh Vũ là chỗ dựa của Bảo Anh, luôn luôn ở cạnh và ủng hộ. Đến khi mình làm sai hay vấp ngã thì người đó vẫn luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ và ủng hộ mình". Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Theo Dân Việt, Bảo Anh từng chia sẻ: "Mẹ của Bảo Anh cũng hay nói anh Vũ là chỗ dựa của Bảo Anh, luôn luôn ở cạnh và ủng hộ. Đến khi mình làm sai hay vấp ngã thì người đó vẫn luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ và ủng hộ mình". Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Dương Triệu Vũ được Bảo Anh tâm sự về chuyện có con. "Bảo Anh đã tâm sự và sau khi nghe lý do cũng như hiểu được quá trình dẫn đến quyết định này. Tôi cũng không còn biết nói gì thêm ngoài im lặng", nam ca sĩ cho biết. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Dương Triệu Vũ được Bảo Anh tâm sự về chuyện có con. "Bảo Anh đã tâm sự và sau khi nghe lý do cũng như hiểu được quá trình dẫn đến quyết định này. Tôi cũng không còn biết nói gì thêm ngoài im lặng", nam ca sĩ cho biết. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Dương Triệu Vũ còn chia sẻ: “Nhiều người sẽ thắc mắc sao Bảo Anh không tìm một đại gia để sinh con cho thoải mái? Nhưng nếu quyết định như vậy thì đâu phải Bảo Anh mà tôi yêu quý, một người dám nghĩ, dám làm, dám sống. Misumi là hiện diện của tình yêu thương". Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Dương Triệu Vũ còn chia sẻ: “Nhiều người sẽ thắc mắc sao Bảo Anh không tìm một đại gia để sinh con cho thoải mái? Nhưng nếu quyết định như vậy thì đâu phải Bảo Anh mà tôi yêu quý, một người dám nghĩ, dám làm, dám sống. Misumi là hiện diện của tình yêu thương". Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Dương Triệu Vũ cưng chiều con gái Bảo Anh. Ảnh: Arttimes.
Dương Triệu Vũ cưng chiều con gái Bảo Anh. Ảnh: Arttimes.
"Lần nào đi Mỹ về vali cũng toàn đồ của Misumi thôi", nam ca sĩ tâm sự. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
"Lần nào đi Mỹ về vali cũng toàn đồ của Misumi thôi", nam ca sĩ tâm sự. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Bảo Anh thường xuyên đưa con gái đến gặp gỡ Dương Triệu Vũ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Bảo Anh thường xuyên đưa con gái đến gặp gỡ Dương Triệu Vũ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Mối quan hệ thân thiết Dương Triệu Vũ và Bảo Anh #Sự hỗ trợ tinh thần và tình cảm trong giới nghệ sĩ #Chuyện tình cảm và quyết định làm mẹ của Bảo Anh #Vai trò của Dương Triệu Vũ như chỗ dựa và người bạn thân #Quan hệ gia đình và tình cảm giữa nghệ sĩ và con cái #Sự tin tưởng và bảo vệ của Dương Triệu Vũ dành cho Bảo Anh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT