Dung mạo gây sốc của loài thằn lằn bay quái dị nhất hành tinh

Giải mã

Dung mạo gây sốc của loài thằn lằn bay quái dị nhất hành tinh

Nyctosaurus là một loài thằn lằn bay kỳ lạ thuộc kỷ Phấn trắng, nổi bật bởi chiếc mào hình “cột ăng-ten” hiếm thấy trong thế giới bò sát bay.

T.B (tổng hợp)
Có mào giống cột phân nhánh. Cấu trúc mào Nyctosaurus có thể cao bằng hoặc hơn chiều dài cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Mào có thể dùng để phô trương. Nhiều giả thuyết cho rằng mào phục vụ việc thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Sải cánh khoảng 2 mét. Dù không lớn như một số loài thằn lằn bay khổng lồ, chúng vẫn là loài bay hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Gần như không có móng vuốt. Khác với nhiều loài thằn lằn bay khác, chúng có chi trước đơn giản hơn. Ảnh: Pinterest.
Sống gần biển cổ đại. Nhiều hóa thạch được tìm thấy ở vùng biển nội địa Bắc Mỹ cổ. Ảnh: Pinterest.
Ăn cá và sinh vật biển. Chúng sải cánh lướt trên mặt nước để kiếm mồi. Ảnh: Pinterest.
Có thể không di chuyển tốt trên mặt đất. Tứ chi của chúng có cấu tạo thiên về bay nhiều hơn là đi trên mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch khá hiếm. Số lượng mẫu vật đủ hoàn chỉnh của Nyctosaurus không nhiều. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Loài thằn lằn bay kỳ lạ #Mào hình cột phân nhánh #Hình thái và cấu trúc cơ thể #Chiến lược thu hút bạn tình #Phân bố và môi trường sống cổ đại #Chế độ ăn và săn mồi

