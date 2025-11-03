Video: Bứt phá đỉnh cao – thử thách bản lĩnh tại PVOIL VOC 2025.

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025 (PVOIL VOC 2025) đã khép lại sau 3 ngày thi đấu đầy sôi động, ghi dấu một mùa giải vượt mọi kỷ lục trong suốt 18 năm hình thành và phát triển.

Giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 24 đường thi, con số gần gấp đôi mùa giải 2024, phân bố trên khoảng 250 héc ta địa hình rừng núi tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự mở rộng về quy mô và độ khó đã mang đến những thử thách khắc nghiệt nhất, đồng thời tạo nên bầu không khí thi đấu sôi động, kịch tính suốt ba ngày liên tiếp.

Đua ôtô địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025 - mùa giải của những kỷ lục.

Không chỉ Ban Tổ chức thiết lập những cột mốc mới, các vận động viên cũng đã viết thêm những trang vàng cho lịch sử PVOIL VOC. Ở Hạng Cơ bản, bộ đôi Nguyễn Đình Hiếu - Cao Anh Tú lần thứ ba liên tiếp nâng Cup vô địch, khẳng định bản lĩnh và sự ổn định hiếm có.

Ở Hạng SUV Nâng cao, hai tay đua Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy cùng nhau vô địch lần thứ ba, trong đó Phan Ngọc Mỹ trở thành VĐV thành công nhất lịch sử giải với 4 lần nâng Cup. Đặc biệt, họ còn là những vận động viên duy nhất giành chiến thắng tuyệt đối tất cả các bài thi, đạt số điểm tối đa - một thành tích gần như “bất khả xô đổ” trong nhiều năm tới.

Giải Nhất hạng Cơ Bản - Đội TTC Dobinsons Wolver Eurotyre - Lái chính Nguyễn Đình Hiếu - Lái phụ Cao Anh Tú.

Với quy mô, chất lượng và tinh thần thể thao đỉnh cao, PVOIL VOC 2025 không chỉ là một giải đua, mà là một kỷ lục mới của phong trào ô tô thể thao Việt Nam - khẳng định vị thế của mùa giải lớn nhất, chuyên nghiệp nhất và giàu cảm xúc nhất từ trước đến nay.

Số lượng bài thi tăng lên là thử thách mà các vận động viên vừa hào hứng vừa lo ngại trong trước khi vào giải. Thời tiết mưa liên tục trong suốt ba ngày khiến những khó khăn tăng lên gấp đôi. Bất chấp sự khắc nghiệt đó, 70 đội đua, 140 vận động viên đến từ khắp cả nước vẫn hoàn thành 50 bài thi, 24 đường thi (Gồm 23 đường thi và 1 đường đua đêm Adventure) với tinh thần quyết tâm và bản lĩnh kiên cường, làm thoả mãn hàng chục nghìn khán giả trực tiếp lội mưa đến cổ vũ.

Giải Nhất hạng SUV nâng cao - Đội Vulcan4x4-PNF - Lái chính Phan Ngọc Mỹ - Lái phụ Bùi Minh Duy.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Giải, chia sẻ: “Mưa và bùn không làm giảm tinh thần của PVOIL VOC, mà ngược lại, khiến giải đấu trở về đúng bản chất của mình - khắc nghiệt, cảm xúc và đầy thử thách. Mỗi tay đua, mỗi khán giả đều đã góp phần làm nên một mùa giải đáng nhớ.”

Giải Nhất hạng Bán tải nâng cao - Đội PAC Wolver 01 - Lái chính Đỗ Hoàng Trung - Lái phụ Hà Văn Thông.

Ông Ngô Việt Dũng, Trưởng Ban Điều hành Giải chia sẻ thêm: “Năm nay, đường đua của PVOIL VOC 2025 được tăng số lượng gần gấp đôi, với 24 đường đua chính và 4 đường đua trải nghiệm cho khán giả, đồng thời dài hơn, đa dạng hơn và có độ khó cao nhất từ trước tới nay".

Giải Nhất hạng Chuyên nghiệp - Đội 116 Ngọc Trai Wolver - Lái chính Hồ Thanh Tuấn - Lái phụ Nguyễn Đức Duy Sang.

Ba ngày mưa liên tiếp đã nhân lên thử thách gấp bội, nhưng tất cả các đội thi đã vượt qua an toàn tuyệt đối, mang đến một mùa giải chất lượng đỉnh cao nhất trong lịch sử VOC. Giải năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục mới: không gian tổ chức quy mô nhất, Cut Off Time khắt khe nhất, một đội đua xuất sắc giành ngôi nhất ở toàn bộ các bài thi, và những màn đối đầu kịch tính đến tận những giây cuối cùng”.

PVOIL VOC 2025 cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật: Tổng giá trị giải thưởng 581.000.000 đồng. Hơn 20 triệu lượt khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến suốt 03 ngày thi đấu. Livestream bình luận trực tiếp trên các ứng dụng VTV Prime, On Plus của VTVcab, trên ứng dụng FPT Play và trên các kênh của Otofun. Hơn 60 đơn vị báo chí, truyền thông cập nhật liên tục các tin tức về giải.

Một số hình ảnh giải đua ôtô địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2025: