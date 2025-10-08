Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

PVOIL VOC 2025 sẽ là giải đua ôtô quy mô lớn nhất lịch sử, đua đêm trở lại

 Ban Tổ chức Giải Đua Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 vừa công bố Giải sẽ diễn ra từ 31/10 đến 2/11/2025 tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Video: Dấu ấn VinFast tại PVOIL VGC 2025.

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) công bố Giải sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11/2025 tại Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) cho biết, năm nay đánh dấu mùa giải thứ 18 của PVOIL VOC – giải đấu off-road lớn nhất Việt Nam, quy mô được mở rộng kỷ lục với 24 đường đua, 700 lượt thi với sự tham gia của 70 đội đua, 140 vận động viên tranh tài ở 4 hạng thi đấu.

4-3600.jpg
PVOIL VOC 2025 sẽ là giải đua ôtô quy mô lớn nhất lịch sử, đua đêm trở lại.

Toàn bộ khu vực địa hình được quy hoạch lại, bổ sung hàng chục hecta rừng và đầm lầy tự nhiên, hình thành bản đồ thi đấu hoàn toàn mới. Khu sân khấu, khu điều hành và khu trải nghiệm cũng được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khán giả và truyền thông.

Đặc biệt, số lượng đường thi tăng kỷ lục từ 14 lên 24 đường, chia thành 6 zone độc lập, giúp công tác điều hành, giám sát và truyền hình trực tiếp đạt hiệu quả tối đa. Tất cả 4 hạng thi sẽ thi đấu liên tục trong suốt 3 ngày, với tổng cộng gần 700 lượt trình diễn – con số cao nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, Hạng Chuyên nghiệp có 17 bài thi; SUV Nâng cao có 13; Bán tải Nâng cao có 12; và Hạng Cơ bản có 10 bài thi. Đặc biệt, đường đua đêm Adventure – biểu tượng của PVOIL VOC sẽ chính thức trở lại, mang đến những màn tranh tài khốc liệt, kịch tính và đầy cảm xúc.

2-2713.jpg
Đặc biệt, số lượng đường thi tăng kỷ lục từ 14 lên 24 đường, chia thành 6 zone độc lập, giúp công tác điều hành, giám sát và truyền hình trực tiếp đạt hiệu quả tối đa.

Công tác tổ chức PVOIL VOC 2025 cũng được nâng lên cấp độ mới, tương xứng với quy mô mở rộng. Hệ thống chấm điểm, trọng tài, cứu hộ, y tế, hậu cần và an ninh đều được tăng cường, đảm bảo giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và chính xác tuyệt đối.

Với khối lượng thi đấu khổng lồ, Ban Tổ chức phải vận hành liên tục từ 8h sáng đến 17h chiều mỗi ngày, đồng thời triển khai livestream trực tiếp từng bài thi, giúp khán giả trên toàn quốc theo dõi những khoảnh khắc kịch tính nhất.

Không chỉ là một giải đấu, PVOIL VOC 2025 được định vị là Lễ hội xe thể thao địa hình lớn nhất Việt Nam, nơi quy tụ đam mê, bản lĩnh và tinh thần chinh phục của hàng trăm tay lái. Khán giả tham dự sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn tại các gian hàng của PVOIL, Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam, Visa Việt Nam cùng nhiều thương hiệu đồng hành.

1-5168.jpg
Không chỉ là một giải đấu, PVOIL VOC 2025 được định vị là Lễ hội xe thể thao địa hình lớn nhất Việt Nam, nơi quy tụ đam mê, bản lĩnh và tinh thần chinh phục của hàng trăm tay lái.

Bên cạnh đó, còn có khu lái thử địa hình do Ford và Toyota tổ chức hứa hẹn là điểm nhấn nổi bật, nơi người tham gia có thể tự mình trải nghiệm cảm giác chinh phục tương tự các tay đua chuyên nghiệp.

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup do Công ty Cổ phần OTV Truyền thông và Cộng đồng Otofun phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam (VMA). Suốt 18 năm qua, giải đấu không chỉ là sân chơi đỉnh cao của giới off-road, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như điểm đến lý tưởng cho các môn thể thao mạo hiểm.

Sự đồng hành của PVOIL trong vai trò nhà tài trợ tên giải tiếp tục khẳng định cam kết phát triển phong trào thể thao tốc độ, đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong, bền bỉ và bản lĩnh – những giá trị cốt lõi mà PVOIL và PVOIL VOC cùng chia sẻ.

#PVOIL VOC 2025 khởi động #giải đua PVOIL VOC 2025 #Giải Đua Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup #PVOIL Cup 2025 vừa công bố #mùa giải thứ 18 của PVOIL VOC #Lễ hội xe thể thao địa hình

Bài liên quan

Xe

Giải đua ôtô PVOIL VOC 2024, bùng nổ cảm xúc nhà vô địch

Năm nay, danh hiệu vô địch ở cả 4 hạng thi đấu của PVOIL VOC 2024 đã thuộc về những đội đua, vận động viên xuất sắc nhất và chỉ được quyết định ở những bài thi cuối cùng.

Video: Phần thi vượt thùng tại Vietnam Offroad PVOIL Cup 2024.
Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2024 - PVOIL VOC 2024 đã chính thức khép lại tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) sau 03 ngày thi đấu gay cấn. 71 đội đăng ký thi đấu, hơn 142 vận động viên, trong đó có sự tham gia của 25 tay đua từng lên ngôi vô địch trong các mùa giải trước ở cả 4 hạng đấu: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao, Chuyên nghiệp đã mang lại những màn tranh tài kịch tính đến những giây phút cuối cùng cho thấy sức hút của giải đấu off-road lớn và lâu đời nhất Việt Nam. Những Vận động viên/ đội đua xuất sắc nhất đã lộ diện.
Xem chi tiết

Xe

Loạt xe SUV cỡ C "đua" giảm giá, Mazda CX-5 rẻ ngang xe hạng B

Các đại lý ôtô bất ngờ tung loạt ưu đãi lớn cho nhiều mẫu SUV cỡ C sau tháng 7 Âm lịch, giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận xe giá tốt.

Video: Đánh giá Mazda CX-5 "tiền nào của đấy",

Cụ thể, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Mazda CX-5 đang được ưu đãi mạnh tay. Các phiên bản có mức giảm từ 20 - 40 triệu đồng. Với bản tiêu chuẩn, sau khuyến mãi giá chỉ còn 709 triệu đồng, thấp hơn một số mẫu SUV hạng B, B+ như Honda HR-V (699 - 869 triệu đồng) hay Toyota Corolla Cross (820 - 905 triệu đồng).

Xem chi tiết

Xe

Ngắm chiếc Ferrari 250 Testa Rossa "bản sao" xe đua Le Mans 1958

Chiếc Ferrari 250 Testa Rossa này trông giống hệt chiếc xe đua cổ điển mang số hiệu 22 tại giải 24 Hours of Le Mans 1958, nhưng nó chỉ là "bản sao" chạy điện.

1-5181.jpg
Chỉ có đúng 3 chiếc Ferrari Testa Rossa tỷ lệ 75% lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Le Mans 1958. Điểm đặc biệt là xe trang bị hệ truyền động điện cung cấp 4 chế độ lái và tốc độ tối đa 80 km/h (50 mph).
11-2071.jpg
Thoạt nhìn, chiếc Ferrari 250 Testa Rossa này trông giống hệt chiếc xe đua cổ điển mang số hiệu 22 từng thi đấu tại giải 24 Hours of Le Mans năm 1958. Tuy nhiên đây chính là bản sao tỷ lệ 75% do Hedley Studios thực hiện.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới