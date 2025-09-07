Đu trend 'lúc đóng lúc mở', gái xinh Pi Tiên gây xôn xao cõi mạng

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trào lưu 'lúc đóng lúc mở' càn quét TikTok, cái tên mới nhất đu trend này là gái xinh Trần Thị Mỹ Tiên (Pi Tiên).

Thiên Anh
Sau một thời gian "ẩn mình", Pi Tiên bất ngờ đăng tải một video "đu trend" vào một group kín, dành riêng cho những fan cứng của mình. Video này nhanh chóng lan truyền trong nội bộ và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Trong video, Pi Tiên thực hiện động tác "lúc đóng lúc mở" một cách đầy nghệ thuật và quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp, biểu cảm tự tin và cách xử lý ánh mắt chuyên nghiệp của cô đã khiến người xem không thể rời mắt.
Điều khiến video này trở nên đặc biệt hơn cả chính là lời nhắn nhủ đi kèm của Pi Tiên: "Cũng quay nhưng không dám up óoo =))) Shuyt. Chỉ trong nhóm toi mới biết thôi nhé đừng ai lấy up tiktok nhé ạ huhu".
Lời nhắn trên của Pi Tiên không chỉ thể hiện sự thân thiết, tin tưởng mà cô dành cho fan của mình, mà còn là một cách để cô thể hiện sự cẩn trọng, khéo léo trước những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Việc đăng tải vào một nhóm kín giúp Pi Tiên có thể thoải mái thể hiện cá tính mà không phải đối mặt với những lời bình luận tiêu cực, chỉ trích từ anti-fan hay những người không hiểu rõ cô.
Hơn nữa, hành động trên của Pi Tiên còn tạo ra một "đặc quyền" rất riêng, khiến các thành viên trong nhóm cảm thấy mình là một phần của "gia đình" lớn, được cô tin tưởng và trân trọng.
Đây không chỉ là một chiến lược truyền thông thông minh, mà còn là một cách để Pi Tiên xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với cộng đồng fan của mình. Cô đã biến một hành động đơn giản thành một sự kiện đặc biệt, củng cố tình cảm của người hâm mộ.
Clip đu trend của Pi Tiên cũng mang lại một bài học quý giá rằng, không phải lúc nào cũng cần "chơi lớn" công khai. Đôi khi, sự kín đáo và tinh tế lại là "chìa khóa" để tạo nên sự khác biệt và duy trì hình ảnh tích cực.
Việc Pi Tiên chọn đăng tải video vào một group kín là một hành động thể hiện sự khôn ngoan, giúp cô vừa được tham gia vào một xu hướng hot, vừa bảo vệ mình khỏi những rắc rối không đáng có.
Có thể thấy, Pi Tiên không chỉ đơn thuần "đu trend" để câu view. Cô đã sử dụng chính trào lưu này để thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những người đã luôn ủng hộ mình. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Pi Tiên #trend TikTok #lúc đóng lúc mở #Trần Thị Mỹ Tiên #trào lưu mạng #gái xinh

