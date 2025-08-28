Dự án CTTL Đắk D'rông: "Một mình một ngựa" và hành trình trúng thầu sau khi phải "làm rõ" hồ sơ

Liên danh Hoàng Phú Thành - Hà Thành là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông làm chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 0,25%.

Ngày 22/8/2025, ông Trần Văn Chạy - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông - đã ký Quyết định số 394/QĐ-KTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án CTTL Đắk D'rông, xã Đắk D'rông, huyện Cư Jút (Hạng mục: Đập đất; kênh tưới).

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phú Thành và Công ty TNHH Xây dựng Hà Thành. Giá trúng thầu của liên danh này là 2.177.852.000 đồng, so với giá gói thầu được duyệt là 2.183.473.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 0,25%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu này do Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2025.

Điều đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu lúc 10h03 ngày 09/08/2025, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phú Thành và Công ty TNHH Xây dựng Hà Thành là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Kịch bản "một mình một ngựa" này đặt ra những câu hỏi ban đầu về tính cạnh tranh của gói thầu.

Trích 1 phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BC-TCG

﻿(Nguồn: MSC)

Đi sâu vào Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BC-TCG ngày 18/8/2025 của Tổ chuyên gia, hành trình đến với chiến thắng của liên danh này không hoàn toàn suôn sẻ. Cụ thể, trong quá trình đánh giá, Tổ chuyên gia đã phát hiện nhiều điểm chưa đạt trong hồ sơ dự thầu ban đầu và đã phải yêu cầu nhà thầu làm rõ.

Cụ thể, ngày 15/8/2025, Tổ chuyên gia đã họp và thống nhất đề xuất làm rõ nhiều nội dung quan trọng:

• Về tính hợp lệ: Đơn dự thầu không có nội dung cam kết theo đúng biểu mẫu của E-HSMT mà chủ đầu tư đã ban hành.

• Về năng lực kỹ thuật: Hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu.

• Về kỹ thuật: Tiến độ thi công không đồng nhất giữa các văn bản trong E-HSDT.

Ngày 16/8/2025, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông đã ban hành Công văn số 393/KTTL-QLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung trên. Hai ngày sau, vào ngày 18/8/2025, liên danh nhà thầu đã có văn bản phúc đáp, bổ sung các tài liệu cần thiết như: đơn dự thầu theo đúng mẫu, hợp đồng lao động với cán bộ kỹ thuật, thay thế và bổ sung tài liệu cho ô tô tưới nước, thông báo không nợ thuế và điều chỉnh tiến độ thi công thành 120 ngày để đồng nhất hồ sơ.

Chỉ sau khi hoàn tất quá trình làm rõ và bổ sung này, hồ sơ của liên danh mới được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, từ đó được xếp hạng thứ nhất và đề nghị trúng thầu.

"Hệ sinh thái" quen thuộc: Tỷ lệ trúng thầu 100%

Phân tích dữ liệu đấu thầu của thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phú Thành (MST: 6001743150, người đại diện pháp luật: ông Võ Đình Thắng), một bức tranh đáng chú ý đã hiện ra.

Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến ngày 27/08/2025, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phú Thành đã tham gia tổng cộng 28 gói thầu và trúng cả 28 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Điểm đặc biệt hơn cả là toàn bộ 28 gói thầu mà doanh nghiệp này trúng đều do một chủ đầu tư duy nhất mời thầu: Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông. Mối quan hệ "sân nhà" này đã mang về cho Hoàng Phú Thành tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) lên tới 11.111.328.000 đồng.

Phần lớn các gói thầu này đều có quy mô nhỏ và được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu Thi công xây dựng công trình tại dự án CTTL Đắk D'rông là một trong số ít gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có sự góp mặt của duy nhất liên danh có Hoàng Phú Thành.

Thêm vào đó, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Hoàng Phú Thành là 97,53%, cho thấy mức độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng là không cao. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại cùng một chủ đầu tư với tỷ lệ tuyệt đối và tỷ lệ tiết kiệm thấp là những dấu hiệu cần được các cơ quan chức năng quan tâm, giám sát để đảm bảo môi trường cạnh tranh, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch và cạnh tranh là "linh hồn" của đấu thầu

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ quan điểm chuyên môn:

"Tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu, bao gồm Luật số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đây là bốn trụ cột không thể tách rời để đảm bảo việc sử dụng vốn nhà nước đạt hiệu quả cao nhất và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.

Các quy định về việc đăng tải công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đều nhằm mục tiêu tối thượng là thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà thầu có năng lực. Một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, dù không vi phạm trực tiếp về mặt thủ tục, nhưng rõ ràng đã chưa đạt được mục tiêu về cạnh tranh.

Hiện tượng một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một chủ đầu tư nhất định, đặc biệt với tỷ lệ tiết kiệm thấp, luôn là vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, cần phải rà soát lại toàn bộ quy trình, từ khâu lập hồ sơ mời thầu, các yêu cầu kỹ thuật cho đến công tác đánh giá hồ sơ. Hồ sơ mời thầu phải được xây dựng theo hướng mở, tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia, tránh cài cắm các tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh.

Việc một nhà thầu phải bổ sung, làm rõ nhiều nội dung cốt lõi trong hồ sơ dự thầu mới đáp ứng yêu cầu cũng cho thấy chất lượng chuẩn bị hồ sơ ban đầu chưa cao. Vai trò của tổ chuyên gia và bên mời thầu trong việc đánh giá công tâm, độc lập và yêu cầu làm rõ khi cần thiết là rất quan trọng, nhưng trên hết vẫn là việc tạo lập một sân chơi bình đẳng ngay từ đầu để mọi doanh nghiệp đủ năng lực đều có cơ hội như nhau."

Kết lại, câu chuyện tại gói thầu Thi công xây dựng công trình của dự án CTTL Đắk D'rông và lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phú Thành tại Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông cho thấy sự cần thiết của việc không ngừng nâng cao tính cạnh tranh và minh bạch trong đầu tư công. Đây là trách nhiệm không chỉ của chủ đầu tư mà còn của cả hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, vì một thị trường đấu thầu lành mạnh, hiệu quả, phục vụ lợi ích chung của quốc gia.