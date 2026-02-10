Đông Triều: Gói thầu cây xanh hơn 4,5 tỷ đồng vừa mở thầu đã bị tố gây hạn chế

Trung tâm Cung ứng dịch vụ Đông Triều vừa mở thầu gói thầu cây xanh hơn 4,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hồ sơ mời thầu từng bị kiến nghị vì đưa ra tiêu chí gây rào cản.

Vừa qua, Trung tâm Cung ứng dịch vụ Đông Triều đã tiến hành mở thầu gói thầu "Gói số 01: Duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị" thuộc dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2026. Đây là gói thầu thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ bởi giá trị hơn 4,5 tỷ đồng mà còn bởi những diễn biến bất ngờ liên quan đến việc kiến nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) trước thời điểm đóng thầu.

Hành trình sửa đổi E-HSMT sau kiến nghị của doanh nghiệp

Theo tìm hiểu, gói thầu số 01 (Mã TBMT: IB2600042717) được đăng tải lần đầu vào ngày 30/01/2026. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, hồ sơ mời thầu đã vấp phải sự phản ứng từ phía nhà thầu. Cụ thể, ngày 03/02/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ Đông Triều đã nhận được văn bản kiến nghị mã RP2600000724 từ Công ty TNHH Phát triển đô thị thông minh Thiên Sơn. Nhà thầu này cho rằng các yêu cầu trong E-HSMT có yếu tố gây hạn chế sự tham gia của các đơn vị.

Trọng tâm của sự thay đổi nằm ở tiêu chuẩn đánh giá nhân sự chủ chốt. Tại mục 2.2 Chương III của E-HSMT ban đầu, chủ đầu tư yêu cầu cán bộ quản lý chung phải có "thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng". Sau khi rà soát, Trung tâm Cung ứng dịch vụ Đông Triều thừa nhận cần làm rõ để phù hợp với tính chất gói thầu phi tư vấn về cây xanh.

Cùng ngày 03/02/2026, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ Đông Triều đã ký Quyết định số 186/QĐ-TTCUDV về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Theo đó, yêu cầu kinh nghiệm được sửa thành "kinh nghiệm tham gia hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh" thay vì "hoạt động xây dựng" như ban đầu. Việc điều chỉnh này được thực hiện dựa trên căn cứ Luật Đấu thầu 2023 và các nghị định hướng dẫn mới nhất.

Lộ diện 4 "anh tài" tham gia đấu thầu

Đúng 09h30 ngày 09/02/2026, gói thầu chính thức đóng thầu và được mở vào lúc 09h42 cùng ngày. Biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), tạo nên một cuộc cạnh tranh khá gay gắt cho gói thầu có giá 4.598.587.000 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu lập lúc 09h42 ngày 09/02/2026, cuộc đua đã chính thức gọi tên 4 đơn vị với các mức giá dự thầu có sự chênh lệch rất lớn:

Công ty Cổ phần Xây dựng Môi trường Havico: Chào giá thấp kỷ lục 2.931.576.134 đồng. Với mức giá này, nhà thầu đã giảm giá khoảng 36% so với giá gói thầu.

Công ty Cổ phần Thanh Tuyền Group: Chào giá 3.075.157.836 đồng.

Công ty TNHH CNA - HTE Việt Nam: Chào giá 3.398.800.680 đồng.

Công ty Cổ phần Giao thông, Môi trường và Đô thị Chí Linh: Chào giá 3.613.785.949 đồng.

Việc có 4 nhà thầu tham dự được đánh giá là một thành công về tính cạnh tranh sau khi hồ sơ được điều chỉnh minh bạch hơn. Tuy nhiên, mức giá "siêu tiết kiệm" của Công ty Havico thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 478/QĐ-TTCUDV ngày 26/12/2025. Điều này đặt ra bài toán về việc cân đối giữa giá thành và chất lượng duy trì cây xanh trên địa bàn 43 khu vực, tuyến đường tại phường Đông Triều.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch là chìa khóa

Nhận định về diễn biến gói thầu này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: "Việc chủ đầu tư tiếp thu kiến nghị và kịp thời điều chỉnh E-HSMT ngay trong ngày nhận đơn là một tín hiệu tích cực về sự cầu thị. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025, các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không được phép định hướng hoặc gây hạn chế nhà thầu. Việc yêu cầu kinh nghiệm 'xây dựng' cho một gói thầu 'cây xanh' nếu không được điều chỉnh có thể coi là hành vi vi phạm các điều cấm trong đấu thầu."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm: "Gói thầu này có thời gian thực hiện 365 ngày, khối lượng công việc rất lớn bao gồm các khu vực trọng yếu như Tượng đài Đông Triều, Quảng trường, và các tuyến quốc lộ. Với 4 nhà thầu tham dự, tính cạnh tranh là có. Tuy nhiên, tổ chuyên gia cần đánh giá kỹ năng lực thực tế và các biện pháp kỹ thuật, bởi việc bỏ giá thấp (giảm gần 36% như trường hợp nhà thầu số 1) cần phải đi kèm với giải pháp tối ưu để đảm bảo cây xanh đô thị luôn 'sáng - xanh - sạch - đẹp' như mục tiêu đề ra."

Yêu cầu kỹ thuật khắt khe

Theo Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật, nhà thầu trúng thầu sẽ phải đảm nhận khối lượng công việc khổng lồ tại 43 địa điểm, bao gồm cả bồn hoa, vòng xuyến và các dải phân cách tuyến tránh Quốc lộ 18. Công việc đòi hỏi phải duy trì thường xuyên, liên tục, không được gián đoạn.

Đặc biệt, cơ chế giám sát và nghiệm thu được quy định rất chặt chẽ. Kết quả thực hiện sẽ được kiểm tra trực tiếp bằng hình ảnh và thậm chí là thăm dò ý kiến người dân. Mọi phản ứng tiêu cực từ cộng đồng về chất lượng chăm sóc cây xanh đều có thể dẫn đến việc không được nghiệm thu công việc.

Gói thầu số 01 tại phường Đông Triều vẫn đang trong quá trình đánh giá E-HSDT. Việc có đến 4 nhà thầu cùng tham gia cho thấy sức hút của các dự án dịch vụ công ích tại địa phương này. Tuy nhiên, dư luận vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng để xem đơn vị nào sẽ đủ năng lực và "tâm thế" để khoác áo mới xanh tươi cho đô thị Đông Triều trong năm 2026.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu ngay sau khi có quyết định chính thức.