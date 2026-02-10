Khánh Hòa: Công ty Trường Kỳ "độc diễn" tại gói thầu kênh mương N8-3

Chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, gói thầu xây lắp tại Bắc Ninh Hòa về tay Công ty Trường Kỳ với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách không đáng kể

Ngày 26/01/2026, Ban quản lý dự án xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + Chi phí dự phòng. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Cơ khí Trường Kỳ.

Quyết định số 43/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05. Nguồn: MSC

Dữ liệu từ hồ sơ mời thầu qua mạng

Gói thầu số 05 thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa kênh mương N8-3, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Theo biên bản mở thầu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 21/01/2026, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Cơ khí Trường Kỳ nộp hồ sơ dự thầu.

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận thực hiện, nhà thầu này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 2.594.374.070 đồng. Giá trúng thầu được công bố là 2.517.211.021 đồng (đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan). Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn dự toán khoảng 77,1 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gần 3%.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Cơ khí Trường Kỳ có địa chỉ trụ sở tại Khu Phố 3, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại địa phương. Trong lịch sử đấu thầu, đơn vị đã tham gia khoảng 53 gói, trúng 42 gói, tổng giá trị trúng thầu tích lũy hơn 133 tỷ đồng, địa bàn tham gia hoạt động đấu thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tính riêng trong giai đoạn năm 2025 – 2026, doanh nghiệp này trúng 13/13 tổng số các gói thầu đã tham gia.

Một số gói thầu tiêu biểu mà doanh nghiệp đã thực hiện

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + dự phòng công trình Nâng cấp, sửa chữa cống thoát nước ngang tại thôn Tân Bình, Tân Định và xây dựng mương thoát nước chống ngập tại thôn Tà Nôi, xã Anh Dũng tại Phòng Kinh tế xã Anh Dũng vào tháng 01/2026

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Sơn vào tháng 10/2025.

Gói thầu số 06: Thi công xây lắp +PCCC+ thiết bị + dự phòng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn vào tháng 05/2025.

Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình + chi phí đảm bảo ATGT tại UBND xã Mỹ Sơn vào tháng 05/2025.

Với thời gian thực hiện 300 ngày dư luận kỳ vọng việc hoàn thành dự án sẽ góp phần vào việc nâng cấp kênh N8-3 nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, hư hỏng của công trình; từng bước hoàn thiện, kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn, bảo đảm khả năng dẫn nước tưới, tiêu thoát nước ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh; đồng thời góp phần phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương theo hướng bền vững