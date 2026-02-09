Ninh Hòa: Xây lắp Sông Dinh trúng gói thầu trường học với giá tiết kiệm ấn tượng

Với tỷ lệ giảm giá lên tới 30%, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây lắp Sông Dinh đã vượt qua 7 đối thủ để trúng gói thầu xây lắp tại trường Trần Quang Khải

Hạng mục xây dựng phòng học bộ môn và hệ thống PCCC tại Trường THCS Trần Quang Khải vừa xác định được đơn vị thi công sau cuộc cạnh tranh gay gắt về giá và năng lực kỹ thuật. Kết quả này không chỉ phản ánh tính cạnh tranh cao trong hoạt động đấu thầu tại địa phương mà còn cho thấy sự sàng lọc khắt khe từ phía đơn vị tư vấn đánh giá.

Bối cảnh gói thầu số 8

Gói thầu số 08: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng Trường THCS Trần Quang Khải là một trong những dự án trọng điểm về hạ tầng giáo dục tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Với giá dự toán được phê duyệt là 4.022.994.000 đồng, gói thầu thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của UBND phường Ninh Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây lắp Sông Dinh đã chính thức được lựa chọn trúng thầu.

Quyết định số 17/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 8 nhà thầu

Biên bản mở thầu ngày 18/12/2025 ghi nhận một con số ấn tượng với 8 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Sự đa dạng về mức giá và tỷ lệ giảm giá đã tạo nên một cuộc rượt đuổi sát sao:

Công ty TNHH Xây lắp Sông Dinh: Giá dự thầu 4.218.307.004 đồng, giảm giá 30%, giá sau giảm là 2.952.814.903 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn & XD Tân Hoàng Phúc: Giá dự thầu 4.020.844.058 đồng, giảm giá 18,77%, giá sau giảm là 3.266.131.628 đồng.

Liên danh HQ-SQ: (Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng - Điện Hoàng Quân và Công ty Cổ phần SQ Nha Trang): Giá dự thầu 4.020.062.144 đồng, giảm giá 18,2%, giá sau giảm là 3.288.410.834 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư: Giá dự thầu 3.897.491.503 đồng, giảm giá 15%, giá sau giảm là 3.312.867.778 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gia Lộc: Giá dự thầu 4.016.335.312 đồng, giảm giá 16,5%, giá sau giảm là 3.353.639.985 đồng.

Liên danh IB thi công xây dựng Trường THCS Trần Quang Khải: (gồm Công ty TNHH IBON và Công ty TNHH Thiết Bị An Toàn BP), Giá dự thầu 4.013.209.610 đồng, giảm giá 15,5%, giá sau giảm là 3.391.162.120 đồng.

Liên danh Trường THCS Trần Quang Khải: (gồm Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế Kiến Tạo và Công ty TNHH Hưng Lộc), Giá dự thầu 4.022.338.497 đồng, giảm giá 15%, giá sau giảm là 3.418.987.722 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung: Giá dự thầu 3.891.031.985 đồng, giảm giá 9%, giá sau giảm là 3.540.839.106 đồng.

Lỗi trượt thầu của đối thủ

Mặc dù có mức giá chào thầu thấp, nhưng nhiều doanh nghiệp đã phải dừng bước do không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt tại Báo cáo đánh giá số 436/BCĐGE-HSDT/HDGR. Cụ thể:

Liên danh HQ-SQ: Bị loại do không đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT. Cụ thể, hồ sơ không chứng minh được tư cách hợp lệ của thành viên liên danh theo quy định đối với gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư: Hồ sơ không hợp lệ: Không đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo yêu cầu của E-HSDT

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Gia Lộc: Trượt thầu do phương án kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công không đảm bảo tính khả thi. Đặc biệt là sự thiếu hụt trong danh mục máy móc thiết bị thi công chủ yếu được huy động cho gói thầu.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mạnh Trung: Do E-HSDT không đạt kỹ thuật: Thiếu bảng biểu chào thầu kỹ thuật, bảng đề xuất danh mục vật liệu, thiết bị và tài liệu chứng minh xuất xứ

Các nhà thầu còn lại như Tân Hoàng Phúc, Liên danh IB, và Liên danh Trường THCS Trần Quang Khải tuy đạt yêu cầu kỹ thuật nhưng do giá dự thầu cao hơn nên xếp hạng sau nhà thầu Sông Dinh.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây lắp Sông Dinh (MST: 4201828993), có trụ sở tại Phường Ninh Hiệp đã khẳng định vị thế của mình thông qua chiến lược chào giá cạnh tranh tuyệt đối. Với tỷ lệ giảm giá lên tới 30%, doanh nghiệp này đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng so với giá dự toán.

Theo dữ liệu lịch sử, đây là nhà thầu có kinh nghiệm dày dạn tại tỉnh Khánh Hòa. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty Xây lắp Sông Dinh tham gia 7 gói thầu và đã trúng tới 5 gói, thể hiện một phong độ ổn định. Việc doanh nghiệp có trụ sở ngay tại địa bàn thi công cũng là một điểm cộng lớn trong việc tối ưu hóa chi phí vận hành và huy động nguồn lực tại chỗ, đảm bảo tiến độ thi công 180 ngày như cam kết.

Việc trúng thầu tại dự án Trường THCS Trần Quang Khải là thách thức trong việc đảm bảo chất lượng công trình khi mức giá trúng thầu giảm sâu so với dự toán ban đầu. Dư luận kỳ vọng chủ đầu tư sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo công trình đạt chuẩn, phục vụ tốt nhất cho công tác giáo dục tại địa phương.