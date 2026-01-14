Đồng thuận cao với các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV

Các ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thuận cao với các nội dung.

Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

14 TRIỆU Ý KIẾN GÓP Ý VÀO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIV

Tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Thông tin về nội dung này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định: Công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội XIV được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đã được triển khai hết sức công phu, bài bản, khoa học. Các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết chặng đường trong 5 năm qua, mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, rộng rãi, dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân, được triển khai rất nghiêm túc, thực chất.

Chỉ trong một tháng lấy ý kiến đã có gần 14 triệu ý kiến tham góp, với gần 5 triệu đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ bản các ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thuận cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện, đánh giá cao cách làm bài bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

"Chúng tôi tin chắc rằng với sự thống nhất cao trong toàn đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Đại hội XIV sẽ có những quyết sách quan trọng, chiến lược, nghị quyết của Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới, đưa đất nước phát triển giàu minh, phồn vinh, văn minh…”, ông Quyết nói.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI

Thông tin tới báo chí trong nước và quốc tế về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định đến nay, các công việc được hoàn thành theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, với nhiều điểm mới quan trọng.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào sử dụng hệ thống khai thác thông tin tài liệu để phục vụ Đại hội.

Ngày 10/1, Văn phòng Trung ương cũng đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức của Đại hội. Theo tính toán, có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong Đại hội và nhiều phần mềm khác, là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trên báo chí đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về kỳ Đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước.

Ngay sau lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Lại Xuân Môn khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp. Số phóng viên đăng ký tham dự đưa tin Đại hội Đảng lần này đông nhất từ trước tới nay với gần 600 phóng viên, tăng hơn Đại hội XIII của Đảng 66 phóng viên.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo ban bộ, ban, ngành, địa phương sẵn sàng trả lời báo chí”, ông Môn cho hay.

Theo ông Môn, đường truyền kỹ thuật cũng được đảm bảo hiện đại, đầy đủ cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp.

Trung tâm Báo chí vận hành 2 trường quay trực tiếp tại trung tâm hội nghị nhằm tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp. “Chưa kỳ Đại hội nào tạo điều kiện tốt nhất như kỳ này”, ông Môn một lần nữa nhấn mạnh.