Đồng Tháp: Loại 2 đối thủ tại vòng đánh giá kỹ thuật, Thế Vũ trúng gói thầu gần 48 tỷ

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường THCS Tân Hương. Đơn vị trúng thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh khi hai nhà thầu bị loại kỹ thuật

Gói thầu xây lắp Trường THCS Tân Hương có giá dự toán 48.456.268.535 đồng, thu hút 03 nhà thầu tham dự qua mạng. Theo Biên bản mở thầu ngày 22/12/2025, danh sách tham gia gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phú, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Khánh Khanh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá E-HSDT số 303/TCG-HP.2025 do đơn vị tư vấn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Huy Phong thực hiện cho thấy, cả 02 đối thủ là Công ty Thuận Phú và Công ty Khánh Khanh đều không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Kết quả này giúp Công ty Thế Vũ "rộng cửa" trúng thầu với giá 47.879.759.571 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt hơn 1,1% - một con số khá khiêm tốn đối với một dự án quy mô gần 50 tỷ đồng.

"Bản đồ" năng lực của nhà thầu đến từ TP HCM

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ cho thấy một hồ sơ năng lực đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã xác lập vị thế vững chắc tại thị trường xây lắp khu vực phía Nam, đặc biệt là tại các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Cụ thể, chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Thế Vũ đã trúng nhiều gói thầu xây lắp có giá trị lớn. Điển hình là gói thầu thi công xây dựng, thử tĩnh cọc và thiết bị PCCC do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 làm chủ đầu tư với giá trị hơn 18,4 tỷ đồng (tháng 11/2025). Trước đó, tháng 9/2025, doanh nghiệp cũng "ghi điểm" tại gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Đồng Tháp với trị giá hơn 11,6 tỷ đồng, tháng 5/2025 trúng Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy làm chủ đầu tư trị giá hơn 37 tỷ đồng.

Sự đa dạng trong lĩnh vực hoạt động từ xây dựng trường học, trụ sở cơ quan (như Sở Tài chính Tiền Giang) đến các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phức tạp cho thấy khả năng huy động nhân sự và thiết bị linh hoạt. Việc nhà thầu này vượt qua hai đối thủ địa phương tại gói thầu Trường THCS Tân Hương không chỉ nằm ở giá dự thầu mà còn ở sự chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đơn vị tư vấn Huy Phong.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế

Nhận định về kết quả này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ trên tinh thần xây dựng: "Việc các nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật là câu chuyện thường gặp trong đấu thầu xây lắp. Tuy nhiên, khi một gói thầu lớn có tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là phải đảm bảo quá trình đánh giá công bằng, khách quan, không tạo ra các rào cản kỹ thuật làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực."

Ông Vũ cũng nhấn mạnh, với một dự án giáo dục quan trọng như Trường THCS Tân Hương, việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự như Công ty Thế Vũ là tín hiệu đáng mừng để đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư cần làm tốt hơn nữa vai trò kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công để gói thầu đạt được mục tiêu cao nhất về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.