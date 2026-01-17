Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đồng Tháp: Loại 2 đối thủ tại vòng đánh giá kỹ thuật, Thế Vũ trúng gói thầu gần 48 tỷ

Vượt qua hai đối thủ tại vòng đánh giá kỹ thuật, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ đã chính thức trở thành đơn vị thi công dự án trường học hơn 47,8 tỷ đồng.

Hà Linh

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường THCS Tân Hương. Đơn vị trúng thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM.

Dấu hỏi về tính cạnh tranh khi hai nhà thầu bị loại kỹ thuật

Gói thầu xây lắp Trường THCS Tân Hương có giá dự toán 48.456.268.535 đồng, thu hút 03 nhà thầu tham dự qua mạng. Theo Biên bản mở thầu ngày 22/12/2025, danh sách tham gia gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phú, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Khánh Khanh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá E-HSDT số 303/TCG-HP.2025 do đơn vị tư vấn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng Huy Phong thực hiện cho thấy, cả 02 đối thủ là Công ty Thuận Phú và Công ty Khánh Khanh đều không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Kết quả này giúp Công ty Thế Vũ "rộng cửa" trúng thầu với giá 47.879.759.571 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt hơn 1,1% - một con số khá khiêm tốn đối với một dự án quy mô gần 50 tỷ đồng.

"Bản đồ" năng lực của nhà thầu đến từ TP HCM

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ cho thấy một hồ sơ năng lực đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã xác lập vị thế vững chắc tại thị trường xây lắp khu vực phía Nam, đặc biệt là tại các tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Cụ thể, chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Thế Vũ đã trúng nhiều gói thầu xây lắp có giá trị lớn. Điển hình là gói thầu thi công xây dựng, thử tĩnh cọc và thiết bị PCCC do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 làm chủ đầu tư với giá trị hơn 18,4 tỷ đồng (tháng 11/2025). Trước đó, tháng 9/2025, doanh nghiệp cũng "ghi điểm" tại gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Đồng Tháp với trị giá hơn 11,6 tỷ đồng, tháng 5/2025 trúng Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy làm chủ đầu tư trị giá hơn 37 tỷ đồng.

Sự đa dạng trong lĩnh vực hoạt động từ xây dựng trường học, trụ sở cơ quan (như Sở Tài chính Tiền Giang) đến các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phức tạp cho thấy khả năng huy động nhân sự và thiết bị linh hoạt. Việc nhà thầu này vượt qua hai đối thủ địa phương tại gói thầu Trường THCS Tân Hương không chỉ nằm ở giá dự thầu mà còn ở sự chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đơn vị tư vấn Huy Phong.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế

Nhận định về kết quả này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ trên tinh thần xây dựng: "Việc các nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật là câu chuyện thường gặp trong đấu thầu xây lắp. Tuy nhiên, khi một gói thầu lớn có tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là phải đảm bảo quá trình đánh giá công bằng, khách quan, không tạo ra các rào cản kỹ thuật làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực."

Ông Vũ cũng nhấn mạnh, với một dự án giáo dục quan trọng như Trường THCS Tân Hương, việc lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự như Công ty Thế Vũ là tín hiệu đáng mừng để đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư cần làm tốt hơn nữa vai trò kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công để gói thầu đạt được mục tiêu cao nhất về hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.

#Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thế Vũ #Trường THCS Tân Hương #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 #đấu thầu Đồng Tháp

Bài liên quan

Bạn đọc

Tây Ninh: Đặng Minh Quân 'một mình một ngựa' thắng gói thầu hơn 9 tỷ

Với sự tham gia "độc diễn", Công ty Đặng Minh Quân vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu bổ sung mương thoát nước dọc tuyến ĐT.787B thuộc dự án nghìn tỷ tại tỉnh Tây Ninh.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng hạng mục bổ sung khối lượng mương bê tông cốt thép thoát nước dọc, dự án thành phần 2 – Tuyến đường ĐT.787B". Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân (Công ty Đặng Minh Quân) là đơn vị trúng thầu với giá 9.078.723.354 đồng.

qd1.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Tiền Giang: Minh Trung trúng gói thầu thi công trường MN Tân Lý Đông hơn 14 tỷ

Vượt qua đối thủ cạnh tranh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung đã chính thức trúng gói thầu thi công Trường Mầm non Tân Lý Đông với tỷ lệ tiết kiệm 5%.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 đã ban hành Quyết định số 1375/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Trường Mầm non Tân Lý Đông. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trung với giá trúng thầu 14.311.615.032 đồng.

qd.jpg
Quyết định số 1375/QĐ-BQLDAKV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đà Nẵng: Vượt qua 4 đối thủ, Xuân Thảo thắng gói thầu hơn 10,3 tỷ đồng

Với giá trúng thầu hơn 10,3 tỷ đồng, Công ty Xuân Thảo đã vượt qua 4 đối thủ để trở thành đơn vị thi công tuyến giao thông trọng điểm tại địa phận TP Đà Nẵng mới.

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng tuyến ĐH28.QS. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng - Vận tải Xuân Thảo với mức giá giảm sâu so với dự toán ban đầu.

Sự cạnh tranh quyết liệt tại gói thầu xây lắp

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Sawaco phản hồi về lựa chọn nhà thầu hóa chất: Ưu tiên an ninh nguồn nước và tuân thủ quy định [Kỳ 3]

Trong những tháng cuối năm 2025, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú liên tiếp được lựa chọn thực hiện hai gói thầu cung cấp vôi bột tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Sawaco đã làm rõ những góc nhìn đa chiều về tính đặc thù của ngành nước và sự thay đổi trong hành lang pháp lý hiện nay.