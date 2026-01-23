Đồng Tháp: Công trình 717 vượt qua 4 đối thủ giành gói thầu sửa đường, tiết kiệm hơn 800 triệu đồng

Với mức giá giảm hơn 800 triệu đồng so với dự toán, Công ty 717 đã vượt qua 4 đối thủ để đảm nhiệm thi công gói thầu sửa chữa nền mặt đường Quốc lộ 80.

Tuyến Quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ lâu đã đóng vai trò là "mạch máu" giao thông quan trọng kết nối các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm đảm bảo an toàn hành lang giao thông và nâng cao năng lực vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp vừa chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này.

Cuộc đua giá của 5 nhà thầu

Tại gói thầu số 02: Thi công sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống An toàn giao thông, Quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp (mã TBMT: IB2500590864) có giá 7.289.277.000 đồng. Theo biên bản mở thầu được công bố ngày 17/12/2025 ghi nhận sự tham gia của 05 nhà thầu. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 717 dự thầu với giá 7.070.083.464 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 6.454.986.203 đồng (giảm giá 8%)

Công ty TNHH Đầu tư phát triển xây dựng công trình Sài Gòn dự thầu với giá 7.289.276.026 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 6.523.902.043 đồng (giảm 10%)

Công ty TNHH Một thành viên Thịnh Hưng Phát dự thầu với giá 7.034.152.000 đồng, giá dự thầu sau giảm giá 6.538.695.212 đồng (giảm 9%)

Liên danh Vũ An Nam - Chí Nam dự thầu với giá 6.725.620.275 đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Bảo trì công trình Giao thông 719 dự thầu với giá 7.216.384.000 đồng

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 378/TCG-HP.2026 ngày 08/1/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong thì cả 5 nhà thầu đều vượt qua các bước: Đánh giá tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và đánh giá kỹ thuật. Sau khi tất cả các nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, yếu tố "giá thấp nhất" đã trở thành thước đo quyết định.

Kết quả cuối cùng, ngày 15/01/2026 tại Quyết định số 22/QĐ-SXD Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp chính thức phê duyệt kết quả trúng thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 717 trúng thầu với giá 6.454.986.000 đồng. So với giá dự toán ban đầu 7.289.277.000 đồng, nhà thầu đã chủ động thực hiện chính sách giảm giá sâu, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 800 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 11,45%).

Quyết định số 22/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của nhà thầu trúng thầu: Công trình 717

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 717: (MSDN 1500221979) có trụ sở tại Quốc Lộ 1A, Ấp Tân Hưng, Phường Tân Hạnh, Vĩnh Long. Được thành lập năm 2006 do ông Nguyễn Xuân Ngôn là người đại diện pháp luật. Là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông tại khu vực phía Nam. Trong lịch sử đấu thầu nhà thầu này đã tham gia khoảng 112 gói, trong đó trúng 66 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 579 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu đang phân tích nêu trên thì trong năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 717 cũng đã trúng các gói thầu xây lắp có giá trị lớn như:

Tháng 12/2025: Trúng gói Thi công xây dựng công trình tại Sở Xây dựng Tỉnh Vĩnh Long, trị giá 5.179.029.694 đồng.

Tháng 12/2025: Trúng Gói thầu số 03: Thi công Sửa chữa mặt đường tuyến ĐT.848 vành đai (QL.80 đến đường Nguyễn Chí Thanh) tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp trị giá 12.608.741.000 đồng.

Tháng 5/2025: Trúng Gói thầu số 3: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án 8 trị giá 14.671.897.012 đồng

Tháng 4/2025: Trúng Gói thầu số 3: Thi công xây dựng tại Khu Quản Lý Đường Bộ IV trị giá 10.928.167.745 đồng.

Tháng 1/2025: trúng Gói thầu số 2: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án 8 trị giá 9.454.930.835 đồng.

Dự án dự kiến thực hiện trong 120 ngày, với năng lực đã được khẳng định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 717 được kỳ vọng sẽ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cho tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 80, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.