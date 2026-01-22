Công ty Phan Vũ trúng gói thầu xây lắp Trường Nguyễn Trung Trực, tiết kiệm 8,83%.

Dự án Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên là một trong những công trình giáo dục trọng điểm của tỉnh An Giang. Gần đây, việc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11: Thi công xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị đã thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi con số tiết kiệm ngân sách ấn tượng mà còn bởi tính chất cạnh tranh điển hình giữa mô hình nhà thầu độc lập và liên danh.

Hiệu quả kinh tế từ những con số "biết nói"

Theo Quyết định số 34/QĐ-BQLDA ngày 10/01/2026 của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Công ty TNHH XD-TM-DV Phan Vũ đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu là 5.800.000.000 đồng. So với giá dự toán ban đầu là 6.362.098.000 đồng, gói thầu này đã ghi nhận mức tiết kiệm lên tới 562.098.000 đồng, đạt tỷ lệ giảm giá khoảng 8,83%.

Quyết định số 34/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Trong bối cảnh đầu tư công đang được siết chặt về quản lý chất lượng và giá thành, việc tiết kiệm được hơn nửa tỷ đồng cho một gói thầu quy mô vừa là một tín hiệu tích cực. Con số này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính thuần túy mà còn cho thấy hiệu quả của hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cuộc so găng giữa nhà thầu độc lập và liên danh

Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này chính là kịch bản cạnh tranh tại Biên bản mở thầu ngày 24/11/2025. Đường đua ghi nhận sự xuất hiện của: Công ty TNHH XD-TM-DV Phan Vũ (dự thầu độc lập) và Liên danh Công ty NST - Công ty 3222.

Thông thường, mô hình liên danh được các nhà thầu lựa chọn nhằm cộng hưởng sức mạnh về tài chính, kinh nghiệm và thiết bị để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Tuy nhiên, tại gói thầu này, nhà thầu độc lập Phan Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân khi đưa ra mức giá thấp hơn hẳn so với liên danh đối thủ. Theo báo cáo đánh giá, Liên danh Công ty NST - Công ty 3222 dù có sự góp mặt của hai đơn vị nhưng mức giá dự thầu sau giảm giá (5%) vẫn dừng lại ở con số hơn 6,2 tỷ đồng, cao hơn nhà thầu Phan Vũ khoảng 400 triệu đồng.

Sự thất bại của liên danh trước một nhà thầu độc lập đặt ra bài học về việc quản trị chi phí và chiến lược bỏ thầu. Việc liên danh không đồng nghĩa với việc tối ưu được đơn giá nếu các thành viên không có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tận dụng nguồn lực chung. Ngược lại, một nhà thầu độc lập với cấu trúc bộ máy tinh gọn và kinh nghiệm dày dạn tại địa phương có thể đưa ra những phương án thi công tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Năng lực thực chất và nền tảng pháp lý mới

Phân tích dữ liệu từ hệ thống, Công ty TNHH XD-TM-DV Phan Vũ (MSDN: 1601439259) có trụ sở tại TP HCM nhưng hoạt động rất sôi nổi tại thị trường An Giang. Từ tháng 9/2025 đến đầu năm 2026, đơn vị này đã tham gia nhiều gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị trên địa bàn tỉnh An Giang, duy trì tỷ lệ trúng thầu ổn định. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về hồ sơ năng lực để thích ứng với các quy định khắt khe của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và đặc biệt là Luật số 90/2025/QH15.

Gói thầu số 11 được thực hiện dựa trên quy trình của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và mẫu báo cáo đánh giá theo Thông tư 79/2025/TT-BTC. Việc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang điều chỉnh E-HSMT (theo Quyết định 1068/QĐ-BQLDA) trước khi mời thầu chính thức cho thấy sự cẩn trọng trong việc áp dụng pháp luật, đảm bảo mọi tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật đều được công khai, minh bạch.

Nhận định của chuyên gia

Dưới góc nhìn chuyên môn, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Sự cạnh tranh giữa nhà thầu độc lập và liên danh tại dự án Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực là một ví dụ sinh động cho sự vận hành lành mạnh của thị trường đấu thầu. Việc nhà thầu Phan Vũ giành chiến thắng với mức tiết kiệm hơn 560 triệu đồng cho thấy sự chuẩn bị bài bản về biện pháp thi công và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế thực sự không chỉ nằm ở giá trúng thầu mà còn phụ thuộc vào trách nhiệm giải trình và chất lượng công trình sau 180 ngày thi công. Các bên liên quan, từ chủ đầu tư đến đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thịnh Hưng Phát AG, cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát để đảm bảo tiến độ và thẩm mỹ cho môi trường giáo dục."

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, tinh thần xây dựng và khích lệ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh là mục tiêu cốt lõi của các luật sửa đổi năm 2025, nhằm loại bỏ những hồ sơ thiếu thực chất và thúc đẩy sự minh bạch trong đầu tư công.

Cuộc đấu thầu tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực đã khép lại, Công ty TNHH XD-TM-DV Phan Vũ sẽ có 180 ngày để hiện thực hóa cam kết của mình trên công trường. Với dư luận, sự công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu chính là niềm tin để các công trình vốn ngân sách luôn đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất, phục vụ tốt nhất cho lợi ích của nhân dân và học sinh tại xã Mỹ Hòa Hưng.