Trà Vinh: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây dựng gần 11 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án CSAT Trà Vinh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 117. Liên danh nhà thầu từ Vĩnh Long đã vượt qua nhiều đối thủ để đảm nhận dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng, việc đầu tư vào hạ tầng thủy lợi là nhiệm vụ cấp bách. Mới đây, Ban Quản lý dự án "Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu" (CSAT) tỉnh Trà Vinh đã chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho một trong những hạng mục trọng điểm của dự án: Gói thầu số 117 – Xây dựng công trình Hiệp Hòa tại xã Nhị Trường. Đây được xem là cú hích quan trọng giúp địa phương chủ động nguồn nước và nâng cao giá trị nông sản.

Lộ diện liên danh trúng thầu tại dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQLDA ngày 06/01/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án CSAT Trà Vinh ký ban hành, Liên danh Thương Phát - Đông Nam đã được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp quan trọng này. Liên danh này bao gồm hai thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Thương Phát (thành viên đứng đầu) và Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đông Nam.

Quyết định số 02/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo hồ sơ phê duyệt, giá dự toán của gói thầu được xác định là 11.132.418.108 đồng. Liên danh Thương Phát - Đông Nam trúng thầu với mức giá 10.909.201.899 đồng (đã bao gồm các loại thuế, phí và giảm giá). Như vậy, sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt khoảng 2%, tương đương với giá trị giảm thầu hơn 223 triệu đồng. Đây là một con số cho thấy sự sát sao trong công tác lập dự toán và tính cạnh tranh của các nhà thầu tham dự.

Gói thầu được thực hiện dưới hình thức hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện là 210 ngày. Đây là một áp lực không nhỏ về mặt tiến độ, đòi hỏi các đơn vị trong liên danh phải tập trung tối đa nguồn lực máy móc và nhân sự để kịp đưa công trình vào phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân xã Nhị Trường trước mùa hạn mặn tiếp theo.

Phân tích tính cạnh tranh và lý do loại các nhà thầu đối thủ

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) do Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng COVICO thực hiện, gói thầu số 117 thu hút 03 nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, ngoài Liên danh Thương Phát - Đông Nam đạt yêu cầu, hai đối thủ còn lại đều không thể bước tiếp vào vòng trong vì những lý do khác nhau.

Thứ nhất là Liên danh Tuấn Phát – Minh Long (Mã số doanh nghiệp: 0304132914). Nhà thầu này bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật. Trong đấu thầu xây lắp, kỹ thuật luôn là rào cản quan trọng nhất, đặc biệt với các công trình có tính đặc thù cao như thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu. Việc không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho thấy hồ sơ đề xuất của nhà thầu chưa thực sự bám sát yêu cầu về giải pháp thi công hoặc tiêu chuẩn vật tư mà E-HSMT đã đề ra.

Thứ hai là đơn vị được ghi tên trong báo cáo là “LD – gói thầu số 117” (Mã số doanh nghiệp: 2100657988). Đơn vị này bị đánh giá là không đạt về năng lực và kinh nghiệm. Đây là một lỗi khá cơ bản nhưng lại thường xuyên xảy ra khi nhà thầu không chứng minh được các hợp đồng tương tự hoặc khả năng tài chính tương xứng với quy mô gói thầu hơn 11 tỷ đồng.

Năng lực của "cặp bài trùng" Thương Phát và Đông Nam

Sự kết hợp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Thương Phát và Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đông Nam trong một liên danh cho thấy một chiến lược đấu thầu bài bản, tận dụng tối đa thế mạnh của từng thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Thương Phát (MSDN: 2100449554): Đây là đơn vị có "bảng thành tích" đáng nể tại khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này đã tham gia 58 gói thầu, trong đó trúng tới 39 gói (đạt tỷ lệ trúng thầu hơn 67%). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 166,3 tỷ đồng. Là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp tại Trà Vinh, từng triển khai nhiều gói thầu về đường giao thông và hạ tầng đô thị. Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty Thương Phát liên tục ghi dấu ấn với các gói thầu xây lắp như: Công trình xây dựng (trúng thầu tháng 4/2025 với giá trị hơn 23,2 tỷ đồng); Sửa chữa trụ sở Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; và các dự án đường giao thông nông thôn tại xã Phước Hảo, xã Lương Hòa A. Sự am hiểu địa bàn thi công cùng tiềm lực tài chính ổn định (giá trị trúng thầu độc lập đạt hơn 54,4 tỷ đồng) là nền tảng quan trọng giúp nhà thầu này được đánh giá cao.

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đông Nam (MSDN: 2100335853): Thành viên thứ hai của liên danh lại mạnh về mảng tư vấn và xây lắp kỹ thuật. Với 22 gói thầu đã trúng trên tổng số 56 gói tham gia, Công ty Đông Nam mang lại sự hỗ trợ quan trọng về mặt giải pháp thi công. Trong năm 2025, đơn vị này đã trúng thầu dự án Gia cố sạt lở tại xã Ninh Thới với giá trị hơn 6,5 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt khoảng 89,36%, cho thấy khả năng tối ưu hóa chi phí cực tốt, tạo lợi thế cạnh tranh về giá trong các cuộc thầu rộng rãi. Thế mạnh của đơn vị này nằm ở năng lực tư vấn và kỹ thuật xây dựng chuyên sâu. Việc kết hợp này giúp liên danh không chỉ mạnh về thi công mà còn chuẩn xác trong các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là các công trình thủy lợi đòi hỏi độ bền cao trước tác động xâm nhập mặn.

Sự cộng hưởng giữa một đơn vị mạnh về thi công cơ sở hạ tầng (Thương Phát) và một đơn vị có kinh nghiệm trong các công trình kỹ thuật thủy lợi, chống sạt lở (Đông Nam) đã giúp liên danh này vượt qua hai đối thủ nặng ký là Liên danh Tuấn Phát – Minh Long và một nhà thầu liên danh khác bị loại do không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm.

Hướng tới hiệu quả kinh tế và xây dựng mục tiêu chung

Dự án CSAT Trà Vinh là một chương trình có ý nghĩa nhân văn và kinh tế sâu sắc, đặc biệt là đối với các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer như xã Nhị Trường. Công trình Hiệp Hòa khi hoàn thành sẽ đóng vai trò “mạch máu” điều tiết nước, giúp bà con nông dân chủ động trong canh tác, từ đó nâng cao chất lượng nông sản thích ứng với kịch bản biến đổi khí hậu khắc nghiệt.

Sự thành công của gói thầu số 117 sẽ là tiền đề để Ban Quản lý dự án tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án. Điều này đòi hỏi Liên danh Thương Phát - Đông Nam phải thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công. Đồng thời, chủ đầu tư cũng cần phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, khích lệ các đơn vị tư vấn như Công ty COVICO thực hiện tốt vai trò giám sát, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong mọi giai đoạn của dự án.