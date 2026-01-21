Công ty Hoàng Lâm Đắk Nông trúng gói thầu gần 4 tỷ tại xã Quảng Sơn

Vừa qua, Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Sơn đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của đơn vị này.

Tỷ lệ tiết kiệm "siêu mỏng"

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 01/QĐ-VP ngày 08/01/2026, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông đã trúng thầu với giá 3.983.979.616 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 3.987.150.507 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt khoảng 3,1 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ xấp xỉ 0,08%. Đây là một con số khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự, dù gói thầu được tổ chức dưới hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Quyết định số 01/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đối thủ bị loại ngay từ vòng kỹ thuật

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 01/BCĐG-TSBP của đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước cho thấy, gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Hồng Thịnh dù có giá dự thầu thấp hơn (3.758.413.500 đồng) nhưng đã bị loại vì hồ sơ kỹ thuật "không đạt". Cụ thể, tổ chuyên gia nhận định nhà thầu này thuyết minh biện pháp thi công không phù hợp với thiết kế, như đề xuất thi công cột, sàn bê tông cốt thép trong khi hồ sơ thiết kế yêu cầu sử dụng thép hộp. Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm mắc lỗi cơ bản trong việc đọc bản vẽ thiết kế đã tạo điều kiện cho đối thủ duy nhất còn lại nghiễm nhiên giành chiến thắng với mức giá sát nút.

Năng lực nhà thầu

Phân tích dữ liệu từ hệ thống, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông (MSDN: 6400301940) không phải là cái tên xa lạ. Với trụ sở đóng tại Phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), doanh nghiệp này có một "bảng thành tích" trúng thầu đáng nể. Tính đến đầu năm 2026, nhà thầu này đã trúng hơn 85 gói thầu, chủ yếu tập trung tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã liên tục "ghi điểm" tại các chủ đầu tư như: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; Ban quản lý dự án khu vực Đắk Glong; UBND xã Đắk Plao; Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song...

Góc nhìn pháp lý và nhận định chuyên gia

Chiếu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc đánh giá hồ sơ phải đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc các gói thầu trúng với tỷ lệ tiết kiệm thấp không vi phạm luật, nhưng cần sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư và cơ quan chức năng để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với số tiền bỏ ra. Đặc biệt, khi một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một khu vực địa lý, vai trò của đơn vị tư vấn và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư là vô cùng quan trọng để xóa bỏ những nghi ngại về tính minh bạch."

Dư luận kỳ vọng, với vai trò là đơn vị thụ hưởng, UBND xã Quảng Sơn sẽ thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng cam kết trong 45 ngày thi công để công trình sớm đi vào phục vụ nhân dân, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư công.