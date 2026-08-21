Đồng Nai: Trường Sang Bình Phước trúng gói thầu 3,5 tỷ tại xã Lộc Tấn

Sau khi gia hạn thời điểm đóng thầu do lần đầu không có nhà thầu dự, UBND xã Lộc Tấn đã lựa chọn Trường Sang Bình Phước thực hiện gói thầu xây dựng hơn 3,47 tỷ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND xã Lộc Tấn (TP Đồng Nai) đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng nhà thi đấu đa năng và hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học Lộc Tấn A. Quyết định do Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn - Nguyễn Mạnh Dũng ký.

Gói thầu trên có giá gói thầu được phê duyệt là 3.509.424.087 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH MTV Trường Sang Bình Phước với giá trúng thầu 3.473.946.491 đồng. Giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu đạt 35.477.596 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,01%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 150 ngày.

Quyết định số 1450/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Báo cáo bóc tách diễn biến đấu thầu cho thấy, gói thầu số 2 được đăng tải thông báo mời thầu từ ngày 15/07/2026. Tại thời điểm đóng thầu lần thứ nhất vào ngày 24/07/2026, hệ thống ghi nhận không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, UBND xã Lộc Tấn đã gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 04/08/2026. Kết thúc thời gian gia hạn, Công ty TNHH MTV Trường Sang Bình Phước nộp E-HSDT và sau đó được phê duyệt trúng thầu.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu đăng tải trên Mạng đấu thầu quốc gia thể hiện Công ty TNHH MTV Trường Sang Bình Phước (mã số thuế 3801253583, địa chỉ trụ sở tại Khu Phố Phước Bình, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai) là đơn vị có lịch sử tham gia đấu thầu rất ấn tượng tại địa phương. Doanh nghiệp này đã tham dự 7 gói thầu trên địa bàn TP Đồng Nai và trúng toàn bộ 7 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH MTV Trường Sang Bình Phước đã trúng thầu đạt xấp xỉ 34.986.228.150 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt xấp xỉ 10.929.780.150 đồng và vai trò liên danh đạt xấp xỉ 24.056.448.000 đồng.

Bình luận dưới góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặt ra các nguyên tắc tối thượng là minh bạch, cạnh tranh công bằng và hiệu quả kinh tế". Việc gói thầu phải gia hạn thời gian đóng thầu và chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ phản ánh tính cạnh tranh trực tiếp không cao tại thời điểm mở thầu. Trường hợp này đòi hỏi Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư phải rà soát, đánh giá nghiêm ngặt năng lực thực tế, giải pháp kỹ thuật cũng như tính hợp lý của giá dự thầu.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng "Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 và Bộ Tài chính có Công văn 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu đầu tư công". Các quy định này yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư, tối ưu hóa công tác lập giá gói thầu và chủ động thương thảo để đạt mức tiết kiệm hợp lý, đặc biệt tại các gói thầu xây lắp chỉ có một đơn vị tham dự.