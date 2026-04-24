Quốc hội sẵn sàng họp không thường lệ khi cần thiết

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Quốc hội có thể tổ chức kỳ họp không thường lệ khi cần thiết, đảm bảo xử lý nhanh các dự án luật và nội dung cấp bách theo quy định pháp luật.

Trưa 24/4, sau khi kết thúc phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã có những chia sẻ về công tác nhân sự tại kỳ họp lần này.

KIỆN TOÀN BỘ MÁY VÀ LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA NHÀ NƯỚC

Theo bà Yên, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó nội dung trọng tâm là kiện toàn bộ máy và lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, tuân thủ đúng quy trình, quy định của Đảng và pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ Quốc hội.

Thông qua kết quả biểu quyết, Quốc hội đã hoàn tất bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiều chức danh quan trọng khác.

"Kết quả biểu quyết cho thấy tỉ lệ tín nhiệm rất cao, nhiều đồng chí đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự được đã được giới thiệu", bà Yên cho hay.

Bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh, các nhân sự được lựa chọn đều là những cán bộ tiêu biểu, đã qua rèn luyện và thử thách thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng cùng tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực lãnh đạo hiệu quả.

"Đây được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt trong toàn hệ thống chính trị", bà Tạ Thị Yên cho hay.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu khẳng định, việc hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp không chỉ mang ý nghĩa kiện toàn tổ chức bộ máy, mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Quốc hội, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

SẴN SÀNG HỌP KHÔNG THƯỜNG LỆ KHI CẦN THIẾT

Tại cuộc họp, phóng viên đặt câu hỏi về việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI họp sớm hơn so với thông lệ các nhiệm kỳ trước.

Nếu kỳ họp thứ hai tổ chức vào tháng 10 theo thông lệ liệu việc xem xét nhiều dự án luật cũng như các nội dung quan trọng, cấp bách có kịp thời hay không? Quốc hội có nghiên cứu tăng kỳ họp theo định hướng của Bộ Chính trị hay không?.

Về nội dung này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, trong Kết luận số 09 của Bộ Chính trị ngày 10/3/2026 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới có đề ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đoàn đại biểu Quốc hội.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư cũng có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, Quốc hội không thể vận hành theo nhịp độ cũ, cũng không thể tiếp tục cách làm cũ.

Quốc hội phải có năng lực ứng phó nhanh, phản ứng chính sách kịp thời, cần nghiên cứu tăng hợp lý số kỳ họp, đa dạng hóa và linh hoạt hóa các hình thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, các hình thức họp trực tuyến cũng như xây dựng một hệ sinh thái số.

Trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị cũng như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, ngay ngày 8/4, Đảng ủy Quốc hội đã có một số công văn gửi các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan để quán triệt, nghiên cứu triển khai ngay các nội dung này.

Đối với lo ngại các luật, nghị quyết cấp bách có thể chậm ban hành do khoảng cách giữa hai kỳ họp thường lệ, ông Nguyễn Văn Hiển cho biết, Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp đã quy định Quốc hội họp hai kỳ thường lệ mỗi năm, đồng thời có thể triệu tập kỳ họp không thường lệ khi cần thiết.

Theo đó, trong những trường hợp cấp thiết, có thể họp các kỳ họp không thường lệ theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội.

"Như vậy về mặt cơ sở pháp lý, ngoài kỳ họp thường lệ, chúng ta có thể có những kỳ họp không thường lệ", ông Hiển nhấn mạnh và cho biết, thực tế thời gian qua cho thấy, bên cạnh các giá trị cốt lõi của hoạt động nghị viện như dân chủ, pháp quyền và công khai, Quốc hội ngày càng chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và đòi hỏi từ thực tiễn.