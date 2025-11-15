Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Dòng khách Trung Quốc trở lại: Cảng tàu quốc tế Hạ Long đón gần 2.000 khách

Sáng 14/11/2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu Blue Dream Melody cập bến lúc 6h30 đến từ thành phố Bắc Hải, Quảng Tây (Trung Quốc), mang theo 1.115 hành khách và thuyền viên.

PV

Chuyến tàu mở đầu mùa du lịch tàu biển quốc tế 2025–2026, tiếp tục khẳng định sự tăng trưởng của khách du lịch Trung Quốc cuối năm.

Tàu Blue Dream Melody (quốc tịch Trung Quốc) khai thác hải trình Bắc Hải – Hạ Long – Bắc Hải, đưa đoàn khách đến Hạ Long trong ngày 14/11. Sau khi cập cảng, du khách được tổ chức tham quan Vịnh Hạ Long, city tour và các điểm văn hóa – lịch sử của tỉnh trước khi rời bến để tiếp tục hải trình.

cang-ha-long-don-chuyen-tau-bac-hai-18.jpg
Đoàn khách du lịch Trung Quốc trên tàu biển tuyến Bắc Hải - Hạ Long

Sự trở lại của tuyến tàu biển Bắc Hải – Hạ Long cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt của thị trường tàu biển Đông Á, đồng thời mở rộng thêm nguồn khách quốc tế cho Quảng Ninh trong mùa cao điểm. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp địa phương củng cố vị thế trên bản đồ du lịch biển khu vực.

Theo kế hoạch, trong mùa tàu biển 2025–2026 sẽ có 9 chuyến từ Bắc Hải đến Hạ Long. Tần suất khai thác đều đặn dự kiến mang lại nguồn khách ổn định, trong bối cảnh khách Trung Quốc đang quay trở lại Quảng Ninh mạnh mẽ trên cả đường biển lẫn đường hàng không. Từ đầu tháng 11, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã khôi phục đường bay charter Thâm Quyến – Vân Đồn, với các chuyến dự kiến khai thác vào các ngày 1, 6, 10, 15, 20 và 24 trong tháng. Sự cộng hưởng giữa hai tuyến kết nối quan trọng này diễn ra đúng thời điểm tỉnh triển khai chương trình kích cầu du lịch cuối năm với chủ đề “Quảng Ninh – Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”, góp phần hỗ trợ mục tiêu đón 20 triệu lượt khách năm 2025, trong đó 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tính đến hết tháng 10/2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển với hơn 56.600 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc – phản ánh xu hướng phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch tàu biển cao cấp. Với hạ tầng đồng bộ, vị trí đón trả khách thuận tiện và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngày càng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của các hãng tàu lớn trên thế giới.

cang-ha-long-don-chuyen-tau-bac-hai-17.jpg
Tàu Blue Dream Melody (Trung Quốc) cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: “Chuyến tàu Blue Dream Melody mở đầu mùa du lịch tàu biển mới, cũng là tín hiệu cho thấy sự sôi động của thị trường khách du lịch Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các hãng tàu và đơn vị lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho du khách khi đến với Quảng Ninh.”

Sự kiện đón tàu Blue Dream Melody cũng diễn ra trong thời điểm tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai các hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch dịp cuối năm, qua đó nâng cao sức hút của Hạ Long đối với dòng khách quốc tế. Các đơn vị vận hành dịch vụ tại cảng đồng thời được yêu cầu tăng cường phối hợp, đảm bảo quy trình phục vụ, an ninh và kết nối tour tuyến thuận lợi cho du khách tàu biển.

Trước đó một ngày, lúc 10h00 ngày 13/11, siêu du thuyền Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo 2.756 khách chủ yếu đến từ châu Âu và Bắc Mỹ. Tàu nằm trong hải trình dài ngày qua châu Á: Singapore – Koh Samui (Thái Lan) – Laem Chabang (Thái Lan) – TP.HCM – Đà Nẵng – Hạ Long – Hong Kong (Trung Quốc). Trong thời gian lưu lại từ 13/11 đến 19h00 ngày 14/11, du khách tham gia các chương trình tham quan Hà Nội, Hải Phòng, city tour Hạ Long và trải nghiệm Vịnh Hạ Long trước khi tàu tiếp tục hành trình đến Hong Kong.

Việc liên tiếp đón hai tàu biển quốc tế quy mô lớn trong cùng thời điểm cho thấy sức hấp dẫn bền vững của Quảng Ninh đối với thị trường du lịch biển toàn cầu. Những tín hiệu tích cực này cũng tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu du lịch đường biển đang gia tăng mạnh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

cang-ha-long-don-chuyen-tau-bac-hai.jpg
Du khách, thuyền viên tàu Blue Dream Melody chụp ảnh lưu niệm tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng tàu khách chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, do Tập đoàn Sun Group đầu tư và vận hành. Công trình có khả năng đón tàu tới 225.000 GT, phục vụ đồng thời hai tàu quy mô gần 10.000 người, đáp ứng tiêu chuẩn của các hãng tàu hàng đầu thế giới. Từ khi đi vào hoạt động, cảng đã đón 209 chuyến tàu biển, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế, góp phần quan trọng nâng vị thế du lịch tàu biển của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược cùng sự kiện liên tiếp đón các du thuyền quy mô lớn, Hạ Long tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ du lịch biển của miền Bắc và là điểm đến không thể thiếu trong các hải trình quốc tế mùa du lịch 2025–2026.

#tàu Blue Dream Melody #sun group #Sun Group Phú Quốc #Sun Group Đà Nẵng

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội

Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại hồ Đầm Trị, Tây Hồ.

Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Có quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Tọa đàm Hợp tác Hàng không Hoa Kỳ – Việt Nam: Sun Group kết nối hệ sinh thái

Ngày 12/9, Sun Group phối hợp cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm Hợp tác Hàng không Hoa Kỳ – Việt Nam.

Sự kiện quy tụ 15 tập đoàn hàng không, công nghệ và dịch vụ tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ, mở ra cơ hội để đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không – du lịch mới của khu vực.

Tọa đàm có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Marc E. Knapper cùng đại diện 15 tập đoàn hàng không, công nghệ và dịch vụ tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó có những tên tuổi lớn của thế giới như Amazon Web Services (AWS), Cisco Systems, Collins Aerospace, GE Aerospace, Honeywell, United Airlines, Rapiscan Systems, Gulfstream, BNP Associates, Corgan, Gensler, Hill International, KBR, Oshkosh AeroTech và Otis Elevator. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này tại buổi tọa đàm không chỉ cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn, mà còn khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế vào sự phát triển của ngành hàng không – du lịch Việt Nam.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Đà Nẵng cùng Sun Group khởi động khu thương mại đầu tiên tại chân núi Bà Nà

Ngày 27/8/2025, Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Sự kiện ý nghĩa nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Thanh Nghị -Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư thành ủy Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương và người dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới