Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đồng bộ nhịp thở, công nghệ xạ trị thông minh cho người bệnh ung thư

Đồng bộ nhịp thở là công nghệ xạ trị thông minh với nhiều ưu điểm vượt trội.

- BSCKI. Đào Trung Kiên

Công nghệ cao này được triển khai trên hệ thống máy gia tốc Elekta Versa HD tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Mỗi nhịp thở một cơ hội điều trị chính xác hơn

Điều trị ung thư ngày nay không chỉ là tiêu diệt khối u bằng mọi giá, mà là “tấn công trúng đích – bảo vệ tối đa”. Trong đó, xạ trị là phương pháp dùng tia bức xạ để tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng có một “trở ngại” lớn mà bác sĩ luôn phải đối mặt, đó là chuyển động của khối u theo nhịp thở.

Khi người bệnh hít vào, phổi nở ra, cơ hoành hạ thấp, tim và gan cũng dịch chuyển nhẹ. Khối u trong phổi, vú, gan hoặc trung thất… vì thế cũng “di chuyển” theo từng nhịp thở.

Nếu máy xạ trị không tính đến chuyển động này, tia có thể chiếu lệch, gây ra tình trạng: Thiếu liều tại khối u (làm giảm hiệu quả điều trị). Tăng liều tại mô lành (gây tác dụng phụ không mong muốn như viêm phổi, viêm thực quản, tổn thương tim…).

Xạ trị đồng bộ nhịp thở là gì?

xa-tri-dong-bo-nhip-tho.jpg
Quy trình mô phỏng xạ trị đồng bộ nhịp thở, chỉ phát tia khi u vào đúng vị trí.

Xạ trị đồng bộ nhịp thở (Respiratory Gating) là kỹ thuật sử dụng hệ thống theo dõi chuyển động hô hấp theo thời gian thực của người bệnh. Máy sẽ ghi nhận nhịp thở và xác định chính xác những thời điểm khối u nằm đúng vị trí đã được lập kế hoạch điều trị và chỉ phát tia trong những thời điểm này.

Kỹ thuật xạ trị đồng bộ nhịp thở có nhiều ưu điểm vượt trội như: Công nghệ cảm biến tự động “lắng nghe” nhịp thở. Phần mềm xử lý và hiển thị dạng sóng nhịp thở trên màn hình. Giúp bác sĩ xác định pha “ổn định” nhất của nhịp thở.

Ví dụ giai đoạn thở ra đều hoặc lúc nín thở sâu. Tia xạ sẽ chỉ phát ra trong đúng pha và tự động dừng lại khi người bệnh thở khác đi. Nhờ đó, tia xạ phát ra sẽ trúng mục tiêu chính xác hơn và hạn chế tối đa tình trạng chiếu vào các cơ quan lành xung quanh.

ky-thuat.jpg

Những lợi ích khi điều trị bằng kỹ thuật xạ trị đồng bộ nhịp thở: Tia xạ chính xác hơn – ít tổn thương mô lành; Ít tác dụng phụ hơn, giảm viêm phổi, viêm thực quản, tổn thương tim…; Chất lượng sống tốt hơn trong và sau điều trị...

xa-tri-3.jpg

Kỹ thuật đồng bộ nhịp thở trong xạ trị ung thư được thực hiện trên hệ thống máy gia tốc Elekta Versa HD (“Bộ não” thông minh điều khiển theo nhịp thở) – một trong những hệ thống hiện đại nhất của hãng Elekta (Anh Quốc).

Versa HD không chỉ đơn thuần là một máy phát tia, mà là một hệ thống xạ trị thông minh, bao gồm: Hệ thống theo dõi hô hấp real-time (C-RAD – theo dõi bề mặt người bệnh không tiếp xúc theo thời gian thực); Hệ thống chụp ảnh định vị thời gian thực (IGRT) – đảm bảo đúng vị trí trước từng buổi xạ; Phần mềm đồng bộ hóa hoạt động máy theo pha hô hấp; Hỗ trợ VMAT, IMRT, SRS, SBRT – các kỹ thuật phân bố liều chính xác cao.

Với cấu hình này, Versa HD “hiểu và đồng hành” theo từng nhịp thở của người bệnh, từ đó phát tia với độ chính xác cực cao – sai số chỉ dưới 1mm.

Điều kỳ diệu của kỹ thuật xạ trị đồng bộ nhịp thở là biến nhịp thở – điều tự nhiên nhất của con người – thành vũ khí chống lại ung thư.

Người mắc bệnh lý nào được hưởng lợi nhiều nhất khi sử dụng kỹ thuật xạ trị đồng bộ nhịp thở?

Ung thư vú bên trái: Xạ trị lúc nín thở giúp đẩy tim xa khỏi vùng chiếu tia;

Ung thư phổi, ung thư gan, tụy: Giảm tác dụng phụ do cơ quan di chuyển theo nhịp thở;

U trung thất, vùng cạnh tim: Cần bảo vệ tim và động mạch vành;

Các khối u nhỏ có chỉ định xạ phẫu cần độ chính xác cao (SBRT/SRS).

BSCKI. Đào Trung Kiên (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)

#xạ trị đồng bộ nhịp thở #điều trị ung thư bằng tia xạ #hệ thống Elekta Versa HD #chống chuyển động khối u #theo dõi nhịp thở thời gian thực #ứng dụng xạ trị trong ung thư vú

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tuân thủ kiêng iod, điều trị ung thư tuyến giáp hiệu quả

Thực hiện chế độ kiêng iod, bệnh nhân cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản, tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Phương pháp điều trị iod phóng xạ (I-131) đóng vai trò quan trọng trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp.

Nguyên lý của phương pháp này dựa trên khả năng tập trung đặc hiệu của iod phóng xạ tại các tế bào tuyến giáp và tế bào ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, từ đó phát ra bức xạ ion hóa tiêu diệt các tế bào này, giúp giảm nguy cơ tái phát và tử vong do bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bấm huyệt ở tay trị ngay đau lưng

Cụp lưng là trạng thái đốt sống lưng bị trượt hoặc bị bong gân do những động tác gắng sức. Day ấn huyệt tay, chân có thể giúp cột sống đỡ đau.

Thủ pháp chỉnh lại đốt sống

Day ấn huyệt Yêu thống: Huyệt có hiệu quả với chứng “cụp lưng” là huyệt Yêu thống điểm 1, Yêu thống điểm 2, Yêu thống điểm 3. Trong đó, huyệt số 1 và 3 có tác dụng đối với lưng, thắt lưng còn huyệt số 2 tác dụng với ngực và lưng trên nhiều hơn.

Xem chi tiết

Video

Day huyệt tay, chân hỗ trợ điều trị trượt đốt sống lưng

Tác động vào khu phản xạ đốt sống lưng – ngực và đốt sống thắt lưng giúp phòng ngừa, chữa trị các bệnh tại cột sống.

Day huyệt tay, chân hỗ trợ điều trị trượt đốt sống lưng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.