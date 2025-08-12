Đổi xe máy xăng, nhận ngay xe điện, khách hàng thích thú: Nhanh - Gọn - Sướng

Đến sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”, khách hàng không chỉ được lái thử mà còn được định giá xe xăng cũ tại chỗ.

Cuối tuần qua (9-10/8), sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tiếp tục được VinFast tổ chức tại Thanh Hóa và TP.HCM. Sau hơn 2 tháng triển khai, chuỗi sự kiện đã trở thành điểm đến của hàng vạn người muốn trực tiếp trải nghiệm xe máy điện VinFast, đồng thời bán xe máy xăng cũ, lên đời xe máy điện mới.

Đúng như dự đoán, trong cả 2 ngày diễn ra sự kiện, dù thời tiết nắng nóng nhưng không khí luôn sôi động với hàng nghìn lượt khách trải nghiệm cả ở TP.HCM và Thanh Hóa. Sự đa dạng của các mẫu xe máy VinFast, từ Motio, Evo Neo, tới Feliz Neo, Klara Neo… giúp người dùng thoải mái lựa chọn sản phẩm “vừa mắt, vừa túi tiền”.

Nhiều gia đình tới sự kiện từ sớm để được trải nghiệm nhiều mẫu xe điện và tìm ra lựa chọn phù hợp.

Tại mỗi điểm tổ chức, rất đông người dân sở hữu xe máy xăng có nhu cầu đổi xe máy điện đã được các thẩm định viên của đại lý phân phối kiểm tra chất lượng và thẩm định giá. Nếu quyết định lên đời, khách hàng sẽ nhận hỗ trợ lên đến 1 triệu đồng, cùng các ưu đãi hấp dẫn như các gói trả góp với lãi suất thấp, quà tặng...

Những khách hàng quyết định đặt cọc xe ngay trong thời gian diễn ra sự kiện cũng có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đáng chú ý nhất là giải nhất với phần thưởng là xe máy điện VinFast Motio.

Khách hàng mang xe máy cũ tới sự kiện sẽ được định giá tại chỗ và nhận ưu đãi để lên đời xe điện.

Ghi nhận thực tế tại TP.HCM và Thanh Hóa cho thấy, rất nhiều vị khách đã quyết định bán xe xăng, rinh về xe điện ngay tại sự kiện. Nhiều đại lý đã phải sớm bổ sung thêm xe điện với lượng khách hàng chốt xe tại chỗ lớn.

Có mặt tại sự kiện ở TP.HCM sáng ngày 9/8, ông Nguyễn Quang Minh, sống tại TP.HCM, cho biết, “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” là một sự kiện ý nghĩa khi cho người dùng cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái xe máy điện của VinFast và đưa ra lựa chọn phù hợp. Trong số các dòng sản phẩm của VinFast, vị khách hàng tỏ ra thích thú với mẫu Evo Grand.

Ông Nguyễn Quang Minh cho rằng, mức giá của xe máy VinFast dễ tiếp cận với số đông người dùng.

“Tôi đến sự kiện để tham khảo VinFast Evo Grand. Tôi mong một mẫu xe máy điện có pin tháo rời để mang lên nhà sạc. VinFast Evo Grand đáp ứng đúng nhu cầu của tôi. Mức giá từ 21 triệu đồng cũng dễ tiếp cận với số đông người dùng”, ông Minh cho hay.

Không riêng ông Minh, VinFast Evo Grand cũng nhận được sự quan tâm của rất đông khách hàng tới sự kiện. Mẫu xe này có thiết kế 2 pin (1 pin tháo rời) cho quãng đường đi lên đến 262 km/lần sạc. Xe còn có một phiên bản khác dành cho học sinh, sinh viên với tên gọi Evo Grand Lite, giá bán từ 18 triệu đồng.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện” còn mang đến cơ hội trực tiếp lái thử các mẫu xe máy điện VinFast, qua đó giúp người dùng cảm nhận được khả năng vận hành êm ái, tăng tốc mượt mà và linh hoạt.

Sau trải nghiệm, anh Hải Đăng (TP.HCM) đánh giá cao khả năng vận hành mượt mà của xe máy VinFast.

Chọn lái thử dòng xe VinFast Theon S tại sự kiện ở TP. HCM, anh Hải Đăng đánh giá xe máy điện có nước ga đầu nhanh và mượt hơn hẳn xe máy xăng. “Thời gian gần đây, tôi quan tâm đến xe máy điện vì phương tiện này giúp môi trường bớt ô nhiễm hơn, đồng giá bán cũng dễ tiếp cận hơn so với trước đây”, anh Đăng cho hay.

Giống như anh Đăng, chị Nguyễn Lê Quỳnh, sống tại Thanh Hóa cũng dành lời khen cho xe máy điện của VinFast sau khi lái thử VinFast Motio. “Ấn tượng đầu tiên về Motio là kiểu dáng nhỏ gọn, thanh thoát, dễ điều khiển và phù hợp với vóc dáng phụ nữ. Yên xe thấp, trọng lượng nhẹ giúp việc quay đầu hay dừng đỗ trở nên đơn giản. Cốp xe rộng rãi, hoàn toàn tiện lợi để sử dụng đi siêu thị, mua sắm, hoặc đưa đón con đi học”, chị nói.

Với chị, mức giá 12 triệu đồng, theo chị, VinFast Motio đáp ứng cả tiêu chí thẩm mỹ, tiện lợi lẫn chi phí hợp lý cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Mức giá tốt, vận hành tốt, chi phí tiết kiệm là những yếu tố thuyết phục khách hàng Việt chuyển đổi sang xe máy điện.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hàng nghìn khách hàng chọn đổi xe máy xăng cũ lên đời xe máy điện mới thông qua sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”. Trong tuần này (16-17/8), sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, mang cơ hội chuyển đổi xanh đến đông đảo người dân tại hai thành phố lớn.