Nam bệnh nhân phải cắt 1,5 mét ruột vì thói xấu khó bỏ

Bệnh nhân nam 36 tuổi, (Thái Bình) vào viện trong tình trạng nôn ra máu, đại tiện phân đen. Tại tuyến dưới, bệnh nhân nội soi không thuận lợi, chưa kiểm soát được điểm chảy máu.

Tiếp nhận chuyển tuyến, trong tình trạng sốc mất máu (mạch nhanh nhỏ khó bắt, da xanh, niêm mạc nhợt), bệnh nhân được các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9, BV Bạch Mai khẩn trương truyền máu tối cấp và tiến hành nội soi can thiệp cầm máu.

Quan sát qua nội soi, trong lòng thực quản dạ dày bệnh nhân ngập máu đỏ tươi, đồng thời phát hiện nhiều điểm mạch chảy máu phun thành tia. Nhiều clip kẹp cầm máu cấp cứu đã được tiến hành.

Bác sĩ Phạm Xuân Thắng, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết trong lúc can thiệp cầm máu, bệnh nhân có tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp nhiều lần tụt sâu, nguy cơ tử vong ngay trên bàn mổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị, tình trạng sốc của bệnh nhân không cải thiện, các bác sĩ A9 nghi ngờ điểm chảy máu vẫn hoạt động và không ngoại trừ có hoại tử ruột gây chảy máu ồ ạt. Hơn thế, sonde dạ dày của bệnh nhân cho ra toàn dịch đen nên chắc chắn tốc độ chảy máu rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng.

Sau mổ, bệnh nhân được các bác sĩ chăm sóc tỉ mỉ mới có thể hồi phục. Ảnh Sức khỏe và Đời sống

Trước tình hình cấp thiết của nam bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện hội chẩn liên chuyên khoa ngay tại giường bệnh với sự tham gia của Trung tâm Cấp cứu A9, Trung tâm Phẫu thuật tiêu hoá, Trung tâm Gây mê Hồi sức, Trung tâm Tiêu hóa Gan mật. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi phẫu thuật cấp cứu.

BS Trần Mạnh Cường, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi mổ kiểm tra các vị trí can thiệp lần đầu, tình trạng cầm máu tốt, song tình trạng bệnh nhân chưa cải thiện là do ruột non có đoạn bị hoại tử. Đây cũng chính là nguyên nhân gây chảy máu ồ ạt.

Các bác sĩ lại nhanh chóng hội chẩn khẩn cấp qua điện thoại, giải thích cho gia đình về những nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra trong quá trình mổ và phác đồ điều trị duy nhất để cải thiện cần cắt đoạn ruột non hoại tử. Mọi thứ đều được diễn ra rất nhanh và có được sự đồng thuận cao cũng như sự quyết tâm đến từ gia đình, ê – kíp phẫu thuật viên và các y bác sĩ Trung tâm Gây mê Hồi sức.

Tuy nhiên, trên nền thể trạng chung không tốt, sốc nặng và huyết áp liên tục thấp, quyết định cắt 1,5m ruột hoại tử là nước cờ "cân não" cam go lần 2 với hi vọng mong manh của các y bác sĩ.

Rất may mắn, ca phẫu thuật thành công, nam bệnh nhân được chuyển lại Trung tâm Cấp cứu A9 để điều trị hồi sức sau mổ do tổn thương đa tạng phức tạp.

Tình trạng tổn thương phổi hai bên tiến triển nặng nên phải thở máy xâm nhập, suy thận cấp vô niệu và nhiễm trùng nặng phải dùng quả lọc hấp phụ để loại bỏ các chất trung gian gây viêm. Bên cạnh đó, bụng người bệnh trướng căng, liệt ruột nên không hấp thụ qua đường nuôi dưỡng sonde dạ dày cũng là một thách thức lớn trong chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân sau mổ.

Sau 3 ngày mổ, điều trị tích cực hậu phẫu, bệnh nhân được tập ăn nhỏ giọt liên tục qua sonde và ghi nhận dấu hiệu của sự hấp thụ dịch nuôi dưỡng. Liều vận mạch giảm dần, phổi cải thiện. Đến ngày thứ 5 bệnh nhân được cai thở máy và rút ống nội khí quản.

Ngày thứ 13 của điều trị, nam bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, thở khí phòng và có thể xuất viện về tuyến dưới để thuận tiện gia đình chăm sóc.