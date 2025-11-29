Hà Nội

Độc lạ loài 'voi tí hon', chạy cực nhanh, trí nhớ đỉnh cao

Giải mã

Loài chuột chù voi (họ Macroscelidea) dù nhỏ bé nhưng lại là một trong những nhóm động vật sở hữu nhiều đặc điểm sinh học kỳ lạ nhất trong thế giới động vật.

Là họ hàng của voi chứ không phải chuột. Dù tên gọi gây hiểu lầm, chuột chù voi thực ra họ hàng gần với voi và bò biển hơn là các loài chuột. Ảnh: Pinterest.
Mũi dài cực nhạy. Cái mũi dài linh hoạt giúp chúng dò côn trùng, thằn lằn nhỏ và thức ăn ẩn dưới lớp lá mục trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ chạy đáng kinh ngạc. Chúng có thể chạy tới hơn 28 km/h, cực nhanh so với kích thước cơ thể nhỏ bé của mình. Ảnh: wikimedia.org.
Khả năng bật nhảy mạnh mẽ. Chuột chù voi có chân sau khỏe, giúp chúng bật cao để né kẻ săn mồi trong tích tắc. Ảnh: .leszoosdanslemonde.com.
Một vợ một chồng hiếm gặp. Nhiều loài chuột chù voi sống theo chế độ một bạn đời suốt đời – điều hiếm trong giới thú nhỏ. Ảnh: zoogalaxy.net.
Trí nhớ đường đi xuất sắc. Chúng ghi nhớ các “đường mòn riêng” trong lãnh thổ và sử dụng mỗi ngày như mạng lưới giao thông thu nhỏ. Ảnh: wikimedia.org.
Sống ở nhiều môi trường khác nhau. Từ rừng mưa, đồng cỏ đến vùng bán sa mạc, chúng đều thích nghi tốt với điều kiện sống đa dạng. Ảnh: .eva.mpg.de.
Ít thay đổi qua hàng triệu năm. Hóa thạch cho thấy chúng giữ nguyên cấu trúc cơ thể từ hàng triệu năm trước, giống như “hóa thạch sống” trong thế giới động vật. Ảnh: worldlandtrust.org.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Đặc điểm sinh học chuột chù voi #Khả năng chạy nhanh và bật nhảy #Khứu giác linh hoạt #Chế độ sống một vợ một chồng #Khả năng thích nghi môi trường đa dạng #Trí nhớ đường đi xuất sắc

