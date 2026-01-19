Hà Nội

Xe

Doanh số Mercedes-Benz năm 2025 "tụt dốc không phanh"

Hãng xe sang Mercedes-Benz vừa chính thức công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với những số liệu phản ánh một năm đầy biến động và thách thức.

Thảo Nguyễn
Video: Mercedes-Benz ra mắt GT 4-Door thuần điện.

Trong bối cảnh đối thủ trực tiếp BMW ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ, hãng xe sang Mercedes-Benz lại phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số trên quy mô toàn cầu, hệ quả từ sự hạ nhiệt của xe điện và sức mua yếu đi tại các thị trường trọng điểm.

Cụ thể, tổng lượng xe du lịch bàn giao của hãng trong năm qua đạt 1.800.800 chiếc, giảm 9% so với năm 2024. Nếu tính cả mảng xe van, tổng doanh số đạt 2.160.000 xe, vẫn còn một khoảng cách khá xa để đuổi kịp con số hơn 2,38 triệu xe của BMW. Sự sụt giảm này diễn ra đồng đều ở hầu hết các phân khúc, từ dòng xe phổ thông, cốt lõi cho đến các dòng cao cấp, cho thấy áp lực kinh tế đang đè nặng lên mọi tầng lớp khách hàng của hãng xe Stuttgart.

2-4363.jpg
Doanh số xe sang Mercedes-Benz năm 2025 tụt dốc.

Nguyên nhân chính dẫn đến bức tranh kém sắc này bắt nguồn từ thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tại quốc gia tỷ dân, doanh số của Mercedes-Benz đã giảm sâu tới 19%, chỉ còn 551.900 xe. Tình hình tại Bắc Mỹ cũng không mấy khả quan khi ghi nhận mức giảm 12%. Trái ngược với sự ảm đạm tại các cường quốc, các thị trường mới nổi như Nam Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay khu vực vùng Vịnh lại trở thành những điểm sáng hiếm hoi với mức tăng trưởng chung đạt 17%.

Dù tổng thể gặp khó khăn, Mercedes-Benz vẫn tìm thấy những tín hiệu lạc quan ở các phân khúc xe đặc thù. Thương hiệu hiệu năng cao AMG đã ghi nhận một trong những năm thành công nhất lịch sử với 145.000 xe bán ra, tăng 7% so với năm trước. Kết quả này chứng minh rằng nhóm khách hàng thượng lưu vẫn duy trì nhu cầu bền vững đối với các mẫu xe đắt đỏ và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dòng xe huyền thoại G-Class cũng thiết lập kỷ lục mới với gần 50.000 xe tới tay khách hàng, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 23% chỉ trong một năm.

3-2008.jpg
Hãng kỳ vọng vào một sự chuyển mình mạnh mẽ hơn trong năm 2026, nhất là khi mẫu GT 4-Door thuần điện dựa trên concept AMG GT XX đang rục rịch ra mắt.

Trong cuộc đua xe điện hóa, Mercedes-Benz đang phải nỗ lực để tìm lại đà tăng trưởng. Doanh số xe thuần điện (BEV) trong năm 2025 giảm 9%, chỉ đạt chưa đầy một nửa so với kết quả mà BMW đã thực hiện được. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu CLA thuần điện mới đã mang lại “làn gió mới” khi giúp doanh số quý IV tăng vọt 18%. Đây được xem là tiền đề quan trọng để hãng kỳ vọng vào một sự chuyển mình mạnh mẽ hơn trong năm 2026, nhất là khi mẫu GT 4-Door thuần điện dựa trên concept AMG GT XX đang rục rịch ra mắt.

Nhìn chung, năm 2025 là một phép thử về bản lĩnh của Mercedes-Benz trong việc cân bằng giữa bảo tồn giá trị truyền thống và thích nghi với kỷ nguyên số. Dù còn nhiều trở ngại tại các thị trường lớn, nhưng sức hút từ những biểu tượng như AMG hay G-Class vẫn là nền tảng vững chắc để hãng kỳ vọng vào một kịch bản hồi phục khởi sắc hơn trong chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

