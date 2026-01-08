Mercedes-Benz Việt Nam giảm tới 66 triệu cho khách mua xe đầu 2026

Mercedes-Benz Việt Nam khởi động năm 2026 bằng chương trình ưu đãi quy mô lớn, áp dụng trong hai tháng 1 và 2, hướng đến cao điểm mua sắm trước Tết Nguyên Đán.

Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, thời điểm cận Tết luôn là giai đoạn sôi động nhất của thị trường ô tô. Nắm bắt xu hướng đó, hãng triển khai chương trình khuyến mại linh hoạt cho nhiều dòng xe chủ lực sản xuất năm 2025, mang đến cho khách hàng cả lựa chọn tối ưu chi phí mua xe ngay lập tức lẫn giải pháp giảm chi phí vận hành trong dài hạn. Trọng tâm của chương trình là gói lì xì độc quyền dành cho các mẫu C-Class, GLC và E200 thế hệ mới (W214), áp dụng từ ngày 7/1 đến hết 28/2/2026.

Mercedes-Benz ưu đãi tới 66 triệu cho khách hàng Việt ngay đầu năm 2026.

Khách hàng khi mua các dòng xe này sẽ có quyền lựa chọn một trong hai hình thức ưu đãi tùy theo nhu cầu thực tế. Lựa chọn thứ nhất là gói chăm sóc toàn diện bao gồm 02 năm bảo hiểm vật chất từ bảo hiểm Bảo Việt kết hợp cùng phiếu quà tặng bảo dưỡng miễn phí trong 2 năm trên toàn quốc. Gói quà tặng này không chỉ giúp chủ nhân an tâm về mặt tài chính mà còn đảm bảo chiếc xe luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất. Nếu không chọn gói quà tặng, khách hàng có thể chọn phương án giảm giá trực tiếp vào giá bán xe với mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn: 55 triệu đồng đối với dòng C-Class và lên tới 66 triệu đồng đối với các dòng E-Class hay GLC.

Không dừng lại ở đó, Mercedes-Benz Việt Nam còn dành sự quan tâm đặc biệt cho phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Những khách hàng lựa chọn mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (bao gồm cả phiên bản nâng cấp FL hoặc phiên bản đặc biệt Edition 30) trong thời gian này sẽ được tặng ngay 01 năm bảo hiểm vật chất xe cơ giới từ đối tác Bảo Việt.

Việc tung ra chương trình khuyến mại ngay từ đầu tháng 1 cho thấy nỗ lực của Mercedes-Benz trong việc đồng hành cùng khách hàng Việt. Với những ưu đãi thiết thực này, hãng xe sang của Đức hỗ trợ khách hàng Việt Nam có thể tối ưu được chi phí đầu tư ban đầu cho một chiếc xe đón năm mới.