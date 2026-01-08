Hà Nội

Xe

Mercedes-Benz Việt Nam giảm tới 66 triệu cho khách mua xe đầu 2026

Mercedes-Benz Việt Nam khởi động năm 2026 bằng chương trình ưu đãi quy mô lớn, áp dụng trong hai tháng 1 và 2, hướng đến cao điểm mua sắm trước Tết Nguyên Đán.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, thời điểm cận Tết luôn là giai đoạn sôi động nhất của thị trường ô tô. Nắm bắt xu hướng đó, hãng triển khai chương trình khuyến mại linh hoạt cho nhiều dòng xe chủ lực sản xuất năm 2025, mang đến cho khách hàng cả lựa chọn tối ưu chi phí mua xe ngay lập tức lẫn giải pháp giảm chi phí vận hành trong dài hạn. Trọng tâm của chương trình là gói lì xì độc quyền dành cho các mẫu C-Class, GLC và E200 thế hệ mới (W214), áp dụng từ ngày 7/1 đến hết 28/2/2026.

1-4613.jpg
Mercedes-Benz ưu đãi tới 66 triệu cho khách hàng Việt ngay đầu năm 2026.

Khách hàng khi mua các dòng xe này sẽ có quyền lựa chọn một trong hai hình thức ưu đãi tùy theo nhu cầu thực tế. Lựa chọn thứ nhất là gói chăm sóc toàn diện bao gồm 02 năm bảo hiểm vật chất từ bảo hiểm Bảo Việt kết hợp cùng phiếu quà tặng bảo dưỡng miễn phí trong 2 năm trên toàn quốc. Gói quà tặng này không chỉ giúp chủ nhân an tâm về mặt tài chính mà còn đảm bảo chiếc xe luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất. Nếu không chọn gói quà tặng, khách hàng có thể chọn phương án giảm giá trực tiếp vào giá bán xe với mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn: 55 triệu đồng đối với dòng C-Class và lên tới 66 triệu đồng đối với các dòng E-Class hay GLC.

Không dừng lại ở đó, Mercedes-Benz Việt Nam còn dành sự quan tâm đặc biệt cho phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Những khách hàng lựa chọn mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (bao gồm cả phiên bản nâng cấp FL hoặc phiên bản đặc biệt Edition 30) trong thời gian này sẽ được tặng ngay 01 năm bảo hiểm vật chất xe cơ giới từ đối tác Bảo Việt.

2-8153.jpg
Khách hàng lựa chọn mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (bao gồm cả phiên bản nâng cấp FL hoặc phiên bản đặc biệt Edition 30) trong thời gian này sẽ được tặng ngay 01 năm bảo hiểm.

Việc tung ra chương trình khuyến mại ngay từ đầu tháng 1 cho thấy nỗ lực của Mercedes-Benz trong việc đồng hành cùng khách hàng Việt. Với những ưu đãi thiết thực này, hãng xe sang của Đức hỗ trợ khách hàng Việt Nam có thể tối ưu được chi phí đầu tư ban đầu cho một chiếc xe đón năm mới.

Xe

Lý do Mercedes-Benz EQS đang bán tại Việt Nam sẽ bị khai tử?

Mẫu xe Mercedes-Benz EQS không đạt kỳ vọng của hãng xe sang Đức, vì vậy mẫu xe kế nhiệm sẽ mang dáng dấp S-Class và tích hợp công nghệ mới bên dưới lớp vỏ.

Video: Mercedes-Benz EQS 580 4Matic khác gì EQS 450+.

Thế hệ tiếp theo của Mercedes-Benz S-Class dự kiến sẽ có cả hai tùy chọn động cơ đốt trong và thuần điện, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Dù cùng mang tên S-Class, hai phiên bản này sẽ không dùng chung nền tảng khung gầm. Theo một số nguồn tin, Mercedes-Benz hiện đang phát triển S-Class phiên bản dùng động cơ đốt trong và thuần điện trên hai kiến trúc hoàn toàn khác nhau, đánh dấu sự tách biệt rõ ràng về mặt kỹ thuật đối với mẫu sedan đầu bảng của hãng.

Xem chi tiết

Xe

Dân chơi bán Bugatti Veyron tậu Mercedes-Benz 1955 triệu đô về "làm cảnh"

Tyler Hoover của Hoovies Garage đã bán siêu phẩm Bugatti Veyron để mang về chiếc Mercedes-Benz 300 SL 1955 mà anh mơ ước từ thuở nhỏ có giá tới vài triệu USD.

1-9.jpg
Tyler Hoover của Hoovies Garage đã mua một trang trại cũ với giá cả triệu đô la. Nằm ở vùng hẻo lánh, giao điểm của miền tây Kansas, miền tây Nebraska và miền đông Colorado, nơi này đang dần dần biến thành thiên đường của những người đam mê xe hơi, và đương nhiên, sẽ có nhiều ngôi nhà được xây dựng chủ yếu để chứa bộ sưu tập xe của chủ nhân, và Tyler cũng không ngoại lệ.
2-8954.jpg
Tuy nhiên, có một chiếc xe mà anh ấy muốn nó có 1 chỗ đỗ xe đặc biệt, đó chính là chiếc mà anh đã mơ ước từ thuở nhỏ, khi lớn lên có điều kiện đã săn lùng và khi hay tin có 1 xe rao bán, anh đã không do dự mà thanh lý siêu phẩm Bugatti Veyron để mua, đó chính là Mercedes-Benz 300 SL Gullwing đời 1955. Tyler đã đỗ nó ở giữa phòng khách, giữa ghế sofa và lò sưởi, đối diện với cây đàn piano.
Xem chi tiết

Xe

Xe điện Mercedes-Benz nguy cơ cháy, hãng khuyến cáo sạc tối đa 80%

Mercedes-Benz vừa triệu hồi SUV điện EQB vì liên quan đến vấn đề an toàn có thể dẫn đến nguy cơ cháy pin, đồng thời khuyến cáo chủ xe chỉ sạc tối đa 80%.

Video: Mercedes-Benz EQB EV bị triệu hồi do nguy cơ cháy pin.

Mercedes-Benz vừa phát đi một thông báo quan trọng liên quan đến vấn đề an toàn trên các dòng SUV điện EQB, khiến cộng đồng người dùng không khỏi lo lắng. Theo đó, một đợt triệu hồi mới đã được thiết lập nhằm ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn xuất phát từ hệ thống pin cao áp. Điều đáng nói là thay vì thay thế linh kiện ngay lập tức, hãng đưa ra một khuyến cáo tạm thời nhưng gây ra không ít bất tiện cho trải nghiệm vận hành hằng ngày: yêu cầu chủ sở hữu tuyệt đối không được sạc pin vượt quá mức 80% để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Xem chi tiết

