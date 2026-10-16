Ford Ranger sớm lấy lại ngôi đầu phân khúc bán tải Việt Nam trong tháng 9/2026. Sau cú hụt hơi tháng trước, Ranger tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt về doanh số.

Video: Đánh giá Ford Ranger Wildtrack 3.0L AT 4x4 tại Việt Nam.

Sau cú hụt hơi trong tháng 8/2026, sau khi bị Mitsubishi Triton bất ngờ vượt lên, Ford Ranger nhanh chóng trở lại vị trí quen thuộc trong phân khúc bán tải tại Việt Nam với oanh số đạt 1.147 xe, tăng 418 xe trong tháng 9, so với tháng trước. Sự trở lại này cho thấy phần lớn đến từ việc Ford hoàn tất việc đưa dải Ranger nâng cấp 2026 ra thị trường, trong đó thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động.

Doanh số bán tải tháng 9/2026 tại Việt Nam, "nhà vua" Ford Ranger trở lại.

Với Mitsubishi Triton, cái tên từng tạo nên cơn địa chấn khi bất ngờ vượt qua cả Ranger và Hilux để chiếm ngôi vương trong tháng 8 đã không thể duy trì được đà bứt phá. Lượng xe Triton giao đến tay khách hàng trong tháng 9 chỉ đạt 698 chiếc, giảm gần 39% so với mức đỉnh 1,145 chiếc của tháng trước, qua đó chấp nhận lùi về vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tháng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Mitsubishi Triton đạt tổng doanh số cộng dồn 3.524 chiếc. Mặc dù khoảng cách tích lũy với Ford Ranger vẫn còn khá lớn, hai tháng bùng nổ vừa qua cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của liên doanh Nhật Bản trong việc phả hơi nóng vào vị trí dẫn đầu.

Lượng xe Triton giao đến tay khách hàng trong tháng 9 chỉ đạt 698 chiếc, giảm gần 39% so với mức đỉnh 1,145 chiếc của tháng trước.

Xếp ở vị trí tiếp theo trong cuộc đua doanh số phân khúc là Toyota Hilux với 426 xe bán ra trong tháng 9, giảm 24,2% so với tháng 8. Dù vậy, tính lũy kế từ đầu năm, mẫu bán tải của Toyota vẫn giữ vững ngôi vị á quân toàn phân khúc với tổng cộng 5,687 chiếc đến tay khách hàng, chứng tỏ độ bền bỉ và tệp khách hàng trung thành đặc trưng.

Trong khi đó, ở phía cuối bảng xếp hạng, Isuzu D-Max ghi nhận sự cải thiện nhẹ về mặt lượng xe bán ra với 54 chiếc trong tháng 9 (tăng từ mức 29 chiếc của tháng trước), đưa tổng doanh số 9 tháng đầu năm lên 508 chiếc. Dù vẫn gặp nhiều thách thức trong việc mở rộng thị phần trước các đối thủ sừng sỏ, D-Max vẫn duy trì được chỗ đứng riêng trong phân khúc nhờ tệp khách hàng chuyên biệt phục vụ nhu cầu kinh doanh vận tải và công trình.

Ranger đang giữ lợi thế lớn về doanh số lũy kế, nhưng cục diện phân khúc trong tháng tới có thể có thêm biến động khi VF Wild sắp chính thức bàn gíao xe.

Dù Ranger đang giữ lợi thế lớn về doanh số lũy kế, cục diện phân khúc trong tháng tới có thể có thêm biến động khi VF Wild sẽ chính thức bàn gíao xe trong tháng 10/2026. Tính đến ngày 10/10/2026, VinFast công bố mẫu xe này đã nhận về tổng cộng 10,997 đơn đặt cọc (con số này thậm chí còn vượt qua tổng lượng xe Ford Ranger bán ra trong suốt 9 tháng đầu năm 2026).

Sự xuất hiện của VF Wild cùng làn sóng điện hóa đang tạo ra một sức ép chuyển đổi bắt buộc đối với các nhà sản xuất xe bán tải truyền thống. Khách hàng mua xe bán tải hiện đại không chỉ tìm kiếm một cỗ máy thuần túy phục vụ công việc vận tải nặng hay di chuyển địa hình khắc nghiệt, mà ngày càng đòi hỏi cao hơn về không gian nội thất tiện nghi, trang bị an toàn thông minh, khả năng vận hành êm ái và đặc biệt là chi phí sử dụng tối ưu trong đô thị.