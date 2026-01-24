Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đỗ Yên Đan hóa thân thành “em gái Thái” đẹp tựa họa mi giữa núi rừng Tây Bắc

Cộng đồng trẻ

Đỗ Yên Đan hóa thân thành “em gái Thái” đẹp tựa họa mi giữa núi rừng Tây Bắc

Không gian núi rừng Tây Bắc trong trẻo cùng hình ảnh Đỗ Yên Đan trong trang phục truyền thống dân tộc Thái đã tạo nên bộ ảnh mang đậm chất thơ.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Đỗ Yên Đan khiến người xem ngỡ ngàng khi hóa thân thành “em gái Thái” giữa thiên nhiên Tây Bắc. Giữa thảm hoa cải vàng rực và những tán cây rừng đón nắng, Yên Đan hiện lên với vẻ đẹp trong veo, mềm mại như một họa mi mùa xuân.
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Đỗ Yên Đan khiến người xem ngỡ ngàng khi hóa thân thành “em gái Thái” giữa thiên nhiên Tây Bắc. Giữa thảm hoa cải vàng rực và những tán cây rừng đón nắng, Yên Đan hiện lên với vẻ đẹp trong veo, mềm mại như một họa mi mùa xuân.
Người đẹp diện bộ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái với gam vàng – đen làm chủ đạo.
Người đẹp diện bộ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái với gam vàng – đen làm chủ đạo.
Áo có phom dáng ôm gọn, cổ cao đặc trưng, điểm xuyết những đường thêu tinh xảo và họa tiết ánh kim nổi bật trên nền vải vàng tươi. Phần tay áo voan mỏng, thêu hoa cầu kỳ giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, nữ tính.
Áo có phom dáng ôm gọn, cổ cao đặc trưng, điểm xuyết những đường thêu tinh xảo và họa tiết ánh kim nổi bật trên nền vải vàng tươi. Phần tay áo voan mỏng, thêu hoa cầu kỳ giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, nữ tính.
Chiếc thắt lưng xanh bản lớn tạo điểm nhấn ở vòng eo, kết hợp cùng váy đen dài thêu họa tiết truyền thống, mang đến vẻ đẹp vừa nền nã vừa cuốn hút.
Chiếc thắt lưng xanh bản lớn tạo điểm nhấn ở vòng eo, kết hợp cùng váy đen dài thêu họa tiết truyền thống, mang đến vẻ đẹp vừa nền nã vừa cuốn hút.
Phụ kiện đi kèm như chiếc gùi mây đựng đầy hoa cải vàng sau lưng càng làm nổi bật tinh thần vùng cao, gợi cảm giác mộc mạc nhưng rất đỗi thơ mộng.
Phụ kiện đi kèm như chiếc gùi mây đựng đầy hoa cải vàng sau lưng càng làm nổi bật tinh thần vùng cao, gợi cảm giác mộc mạc nhưng rất đỗi thơ mộng.
Trong khung cảnh núi rừng ngập nắng, mái tóc đen buông nhẹ, làn da trắng hồng cùng nụ cười e ấp giúp Yên Đan toát lên vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, đúng chất “em gái Thái” khiến người xem không thể rời mắt.
Trong khung cảnh núi rừng ngập nắng, mái tóc đen buông nhẹ, làn da trắng hồng cùng nụ cười e ấp giúp Yên Đan toát lên vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, đúng chất “em gái Thái” khiến người xem không thể rời mắt.
Không chỉ ghi điểm bằng nhan sắc “búp bê sống”, Đỗ Yên Đan còn được đánh giá cao nhờ nền tảng tri thức và hành trình nghệ thuật nghiêm túc.
Không chỉ ghi điểm bằng nhan sắc “búp bê sống”, Đỗ Yên Đan còn được đánh giá cao nhờ nền tảng tri thức và hành trình nghệ thuật nghiêm túc.
Yên Đan sinh năm 1997 tại Đắk Lắk, cô sở hữu hai bằng cử nhân: Quan hệ Quốc tế (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) và Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc (Trường Trung cấp Múa TP.HCM). Đây cũng chính là nền tảng giúp cô thể hiện trọn vẹn tinh thần văn hóa trong những bộ ảnh mang màu sắc dân tộc.
Yên Đan sinh năm 1997 tại Đắk Lắk, cô sở hữu hai bằng cử nhân: Quan hệ Quốc tế (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) và Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc (Trường Trung cấp Múa TP.HCM). Đây cũng chính là nền tảng giúp cô thể hiện trọn vẹn tinh thần văn hóa trong những bộ ảnh mang màu sắc dân tộc.
Ở lĩnh vực diễn xuất, Yên Đan gây chú ý mạnh mẽ với vai Như trong bộ phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ (2024) và tiếp tục ghi dấu ấn với vai tiểu thư Tường Vân trong Đi về miền có nắng (2025).
Ở lĩnh vực diễn xuất, Yên Đan gây chú ý mạnh mẽ với vai Như trong bộ phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ (2024) và tiếp tục ghi dấu ấn với vai tiểu thư Tường Vân trong Đi về miền có nắng (2025).
Song song đó, Yên Đan là một diễn viên múa chuyên nghiệp, từng giành giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM cho các tác phẩm nghệ thuật vào cuối năm 2025.
Song song đó, Yên Đan là một diễn viên múa chuyên nghiệp, từng giành giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM cho các tác phẩm nghệ thuật vào cuối năm 2025.
Thiên Anh
#Đỗ Yên Đan #Em gái Thái #Trang phục truyền thống Thái #Núi rừng Tây Bắc #Bộ ảnh thơ mộng #Thái

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT