Đọ sắc vóc của 4 á hậu Miss International 2025

4 á hậu Miss International 2025 sở hữu nét đẹp riêng, quyến rũ không kém cạnh nhau.
Xuất hiện trong chiếc áo lông trắng sang trọng, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút, iữa ngày đông lạnh giá.
Mercedes-Benz mới đây đã ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hạng sang S580e, thuộc dòng S-Class W223 tại thị trường Đông Nam Á và dự đoán sớm về Việt Nam.
'Hoa hậu 17 tuổi' từng gây bão tại Hàn Quốc là Han Yi Sool hiện khiến nhiều người bất ngờ khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm, năng lượng.
Mới đây, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip đi xoá hình xăm. Nữ ca sĩ xuất hiện tại tiệm xăm nghệ thuật và cho biết sẽ xoá đi những "vết mực" ở tay sau 10 năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/11, Bạch Dương gặp may mắn, đừng lo lắng. Song Ngư rắc rối khá nhiều, phải bình tĩnh.
Vợ đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp đi chơi Giáng sinh sớm. Nhóm bạn thân 'hot girl một thời' tụ họp uống trà sữa.
Giữa không gian tràn sắc màu và ánh sáng mềm mại, cựu hot girl Mi Vân khoe vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm bên những đóa cúc họa mi đang vào mùa rộ nở.
Thanh Thủy tâm sự, nhiệm kỳ Miss International 2024 vừa đủ để cô học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch LVMH - tập đoàn sở hữu 75 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp, là người giàu thứ 7 thế giới.
Nằm giữa núi non Sơn La, Sống Lạc Đà thu hút phượt thủ yêu thích khám phá thiên nhiên hoang sơ, mùa săn mây từ tháng 12 đến tháng 3.
Gắn với hình tượng ngọt ngào, đáng yêu, cô nàng Gun Gun khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong bộ ảnh nội y đầy gợi cảm.
Tận dụng nước vo gạo chăm sóc tóc tại nhà giúp giảm xơ rối, gãy rụng, cấp ẩm da đầu và mang lại mái tóc mềm mượt, chắc khỏe từ gốc đến ngọn.
Tình báo Ukraine đã tiết lộ phiên bản hiện đại mới của xuồng không người lái hải quân Sea Baby phục vụ cho các hoạt động ở Biển Đen.
Lexus LX 500d vừa ra mắt Thái Lan với mức giá khởi điểm từ 15 triệu Baht (tương đương khoảng 12,3 tỷ đồng). Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản.
Trước khi bị khởi tố, Phan Thị Mai từng tiết lộ đã chi hàng nghìn tỷ đồng mua đất và xây tòa nhà riêng cho hệ thống thẩm mỹ thay vì thuê mặt bằng.
VOID v2 Max Wireless mang đến trải nghiệm thoải mái, pin “trâu”, kết nối đa dạng và chất âm V-shape khỏe khoắn.
Đại lộ Ngô Đồng Nam Kinh quyến rũ du khách bằng những hàng cây cổ thụ xanh mát, khoác áo mùa thay sắc, gợi nhắc câu chuyện tình yêu và lịch sử trầm mặc.
Từng nổi lên nhờ một đoạn video cosplay mỹ nhân ngư, Lỗ Hiểu Hy hiện tại được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc với cuộc sống riêng, tài lộc vượng phát.
Cách đây 100 năm, các nhà khảo cổ lần đầu tiên kiểm tra xác ướp pharaoh Ai Cập Tutankhamun. Theo đó, họ đã có hành động "động trời" với thi hài vua Tutankhamun.