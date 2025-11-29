Hà Nội

Đọ sắc vóc của 4 á hậu Miss International 2025

Giải trí

4 á hậu Miss International 2025 sở hữu nét đẹp riêng, quyến rũ không kém cạnh nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong chung kết Miss International 2025, đại diện Colombia (giữa) đăng quang ngôi vị cao nhất. Các mỹ nhân đến từ: Zimbabwe, Bolivia, Indonesia và Philippines đoạt á hậu. Ảnh: Miss International.
Đại diện Zimbabwe Yollanda Chimbarami đoạt Á hậu 1 Miss International 2025. Cô sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo. Ảnh: Instagram Yollanda Chimbarami.
Yollanda là người mẫu, diễn viên. Cô đoạt danh hiệu Á hậu Miss World Zimbabwe năm 2024 và từng tham gia Miss Intercontinental 2022. Ảnh: Miss International
Paola Guzman Sanchez sở hữu chiều cao 1m78, gương mặt sắc sảo, quyến rũ cùng mái tóc nâu vàng. Cô là người mẫu mang hai dòng máu Venezuela – Bolivia. Ảnh: Miss International
Paola Guzman Sanchez là đại diện Bolivia ở Miss International 2025 và đoạt á hậu 2 trong chung kết. Ảnh: Miss International.
Melliza Xaviera Yulian đoạt á hậu 3 Miss International 2025. Đại diện Indonesia sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông nhưng không kém phần hiện đại, thu hút. Ảnh: Miss International
Melliza duyên dáng, thân thiện, sở hữu nụ cười rạng rỡ. Theo Tiền Phong, Melliza là bác sĩ, tốt nghiệp Đại học Indonesia. Người đẹp đoạt á hậu 1 Puteri Indonesia 2025. Ảnh: Instagram Melliza Xaviera Yulian.
Myrna Esguerra sở hữu sắc vóc cân đối. Mỹ nhân Philippines có phong thái trình diễn chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trên các sàn diễn. Cô đoạt á hậu 4 Miss International 2025. Ảnh: Miss International.
Theo Rappler, Esguerra tốt nghiệp cử nhân Quản trị Du lịch. Người đẹp có 16 anh chị em. Trong chung kết Miss International 2025, Esguerra chia sẻ, khi tham gia cuộc thi, cô có thêm 79 người chị em. "Miss International đã dạy tôi biết vị tha và giá trị của việc kết bạn khắp nơi trên thế giới", mỹ nhân Philippines bày tỏ. Ảnh: Miss International.
#Miss International 2025 #á hậu Miss International 2025 #chung kết Miss International 2025 #Miss International

