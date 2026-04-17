Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đỗ Nhật Hà tiếc nuối khi không có cơ hội tham gia MGI All Stars 2026

Dù có sự chuẩn bị chỉn chu và khát khao mãnh liệt, Đỗ Nhật Hà không thể góp mặt tại cuộc thi Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sự việc Đỗ Nhật Hà chủ động nộp hồ sơ độc lập đến ban tổ chức Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) 2026 gây chú ý trong những ngày qua. Mới đây, nàng hậu chính thức xác nhận việc lỡ hẹn với mùa giải đầu tiên.

Đỗ Nhật Hà cho biết, dù hồ sơ cá nhân nhận được đánh giá tích cực và phản hồi thiện chí từ phía ban tổ chức, cô vẫn không thể góp mặt trong danh sách thí sinh chính thức. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở thỏa thuận riêng giữa ban tổ chức và đơn vị nắm bản quyền tại mỗi quốc gia, theo đó chỉ có một đại diện duy nhất được công nhận.

nhatha0.jpg
Đỗ Nhật Hà gửi hồ sơ tham gia MGI All Stars 2026 cách đây không lâu. Ảnh: FB Đỗ Nhật Hà.

Đỗ Nhật Hà hoàn toàn tôn trọng quy định và cơ chế của ban tổ chức. Bày tỏ về việc không thể góp mặt tại cuộc thi, cô chia sẻ: “Cũng hơi đáng tiếc một chút, nhưng để nói là thất vọng thì chắc chắn là không. Hà tin rằng khi mình đã cố gắng hết sức thì mọi kết quả đều phù hợp vào đúng thời điểm”.

Đáng chú ý, Đỗ Nhật Hà khẳng định cô không có bất kỳ chủ đích nào trong việc tạo tranh cãi hay “đánh bóng tên tuổi” khi xác nhận việc gửi hồ sơ. “Hà tham gia với tinh thần nghiêm túc, thiện chí và sự chuẩn bị chỉn chu. Tất cả những gì Hà thực hiện đều dựa trên việc làm việc trực tiếp, minh bạch với ban tổ chức”, cô nói.

Ở một diễn biến khác, ông Valentin Tran vừa chia sẻ trên Vietnamnet rằng Việt Nam sẽ có đại diện tại MGI All Stars 2026. Ông nói thêm: “Tôi là người có quyền cử đại diện Việt Nam tham dự MGI All Stars.

Tôi sẽ làm giống như lần trước khi đồng hành cùng đại diện Hương Giang tại Miss Universe lần thứ 74”. Lộ trình và kế hoạch cụ thể cho hành trình MGI All Stars sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Mời quý độc giả xem video: "Hương Giang tiết lộ 5 giây thay đổi toàn bộ cuộc đời". Nguồn VTV
#Đỗ Nhật Hà #MGI All Stars #đại diện Việt Nam #hoa hậu

do-nhat-ha-1.jpg
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới