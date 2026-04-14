Đỗ Nhật Hà áp lực khi nộp hồ sơ thi Miss Grand International All Stars

Thừa nhận áp lực khi vừa nộp hồ sơ, Đỗ Nhật Hà vẫn tự tin bản thân không bị hòa lẫn tại Miss Grand International All Stars 2026.

Mới đây, thông tin Hoa hậu Đỗ Nhật Hà nộp hồ sơ dự thi Miss Grand International All Stars 2026 gây chú ý. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp cho biết bản thân không quá bất ngờ trước kỳ vọng rất lớn từ phía khán giả.

Theo Đỗ Nhật Hà, rất nhiều áp lực xuất hiện ngay từ khi cô bắt đầu nảy sinh ý định trở lại đường đua nhan sắc. “Tuy nhiên, tôi quan niệm không có thành công nào là dễ dàng và mọi công việc đều đi kèm áp lực”, nàng hậu chia sẻ.

Đỗ Nhật Hà cũng cho biết có thể Miss Grand International All Stars sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp nhan sắc. Vì vậy, cô chọn bước vào cuộc chơi với tâm thế của một "chiến binh" thực thụ. Người đẹp nhấn mạnh: “Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình đến phút cuối cùng”.

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà. Ảnh: FB Đỗ Nhật Hà.

Đỗ Nhật Hà không lo ngại việc bị hòa lẫn giữa dàn đối thủ "thiện chiến". Cô khẳng định mỗi ngôi sao đều sở hữu một hào quang riêng biệt. Thay vì chạy theo khuôn mẫu, Đỗ Nhật Hà chọn cách kiên định là chính mình, tập trung lan tỏa những giá trị tốt đẹp để tạo nên dấu ấn.

Hiện tại, Đỗ Nhật Hà tạm dừng công việc làm MC song ngữ và diễn viên mà cô theo đuổi trong 4 năm qua. Cô khẳng định việc trở lại đường đua nhan sắc không phải là quyết định nhất thời, mà là bước tiến chiến lược để hoàn thiện bản thân hơn. Đỗ Nhật Hà sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới, cũng như mở rộng hành trình phát triển tại thị trường giải trí Thái Lan.

Đỗ Nhật Hà đăng quang The Tiffany Vietnam (Chinh phục hoàn mỹ) năm 2019, vào top 6 cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019.