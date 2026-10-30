Đồ chơi nhập lậu len lỏi vào thị trường, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ trẻ?

Trước tình trạng đồ chơi nhập lậu xuất hiện trên thị trường, phụ huynh cần chủ động lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc và giám sát trẻ trong quá trình sử dụng.

Đồ chơi không rõ nguồn gốc, nguy cơ không thể xem nhẹ

Bên cạnh những sản phẩm đáp ứng yêu cầu an toàn, thị trường vẫn xuất hiện đồ chơi không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin về nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu hoặc hướng dẫn sử dụng. Những sản phẩm này có thể được bán tại các cửa hàng nhỏ lẻ, khu vực gần trường học hoặc trên các nền tảng thương mại điện tử.

Ngoài nguy cơ cơ học, chất tạo màu hoặc chất kết dính trong sản phẩm không bảo đảm chất lượng có thể chứa các thành phần không an toàn. Những rủi ro liên quan đến thành phần hóa học không phải lúc nào cũng có thể nhận biết bằng mắt thường hoặc qua mùi của sản phẩm.

Tại Anh, giới chức đã phát cảnh báo an toàn sau khi thu giữ nhiều lô đồ chơi squishy giả. Theo thông tin được công bố, một số mẫu bị kiểm nghiệm chứa hàm lượng cao các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, trong đó có benzene, ethylbenzene, styrene và xylene. Đây là những hóa chất có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc ở mức độ đáng kể.

Benzene được xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người. Tùy loại hóa chất, nồng độ và thời gian tiếp xúc, người dùng có thể gặp tình trạng đau đầu, buồn nôn, kích ứng da hoặc đường hô hấp; một số chất còn có thể gây tổn thương các cơ quan khi phơi nhiễm ở mức cao.

Ngoài nguy cơ hóa chất, đồ chơi không bảo đảm chất lượng còn có thể gây nguy hiểm nếu trẻ cắn, xé hoặc vô tình nuốt các bộ phận bên trong. Đặc biệt, việc sản phẩm mô phỏng thực phẩm khiến trẻ nhỏ dễ nhầm lẫn với đồ ăn thật.

Hà Nội phát hiện hơn 1.200 đồ chơi bánh bao nhập lậu

Tại Việt Nam, ngày 14/10 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại số 19 phố Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.283 sản phẩm đồ chơi bóp mềm hình bánh bao do nước ngoài sản xuất nhưng cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Việc phát hiện hàng nhập lậu cho thấy nguy cơ hàng hóa không đủ hồ sơ hợp pháp lưu thông trên thị trường vẫn cần được kiểm soát. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa vi phạm về nguồn gốc, chứng từ và kết luận về mức độ độc hại: không thể chỉ dựa vào việc một lô hàng nhập lậu để khẳng định toàn bộ sản phẩm chứa hóa chất nguy hiểm. Muốn xác định chất lượng và thành phần cụ thể, cần có kết quả kiểm tra, đánh giá phù hợp.

Để hạn chế rủi ro, phụ huynh nên ưu tiên mua đồ chơi tại cửa hàng, siêu thị hoặc đơn vị phân phối có uy tín, có thông tin liên hệ rõ ràng và khả năng cung cấp chứng từ khi cần thiết. Với sản phẩm bán trực tuyến, nên kiểm tra thông tin người bán, mô tả hàng hóa và chính sách đổi trả; không nên quyết định chỉ dựa trên hình ảnh quảng cáo hoặc mức giá quá thấp.

Về phía cơ quan chức năng, việc tăng cường kiểm tra tại cửa hàng đồ chơi, chợ truyền thống, khu vực quanh trường học và các kênh bán hàng trực tuyến cần đi cùng xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không đạt yêu cầu an toàn. Người bán cũng cần chủ động kiểm tra hồ sơ, nhãn hàng hóa và chất lượng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.